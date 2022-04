Benefiz-Derby im Olympiastadion: Uli Hoeneß unterstützt Hasan Ismaiks Vorschlag

Von: Sebastian Isbaner

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich offen für ein Derby zwischen den Roten und den Blauen zugunsten der Opfer des Ukraine-Kriegs. © Future Image / Imago

Ein Münchner Derby zugunsten der Opfer des Ukraine-Kriegs? Die Idee von Löwen-Gesellschafter Hasan Ismaik findet auch beim FC Bayern Anklang.

München - Schon einige Zeit ist es her, dass der FC Bayern und der TSV 1860 München mit den beiden ersten Mannschaften gegeneinander angetreten sind . Seit inzwischen 14 Jahren müssen die Fans der beiden ewigen Rivalen auf das Münchner Derby zwischen warten - die Duelle der Blauen gegen die 2. Mannschaft von der Säbener Straße zählen dabei nicht. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 27. Februar .2008. Damals traten die beiden Erzrivalen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegeneinander in der Allianz Arena an. Den Siegtreffer erzielte damals Bayern-Legende Franck Ribéry in der 120. Spielminute.

„Ein Stadtderby können wir immer gegen die Sechzger spielen.“

Geht es nach Löwen-Investor Hasan Ismaik, endet die Durststrecke der beiden Fanlager bald. Anfang März warb der Jordanier via Facebook für ein Zeichen des Friedens. Seine Idee: 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen in München treten der FC Bayern und der TSV 1860 im Olympiastadion gegeneinander an. Die Einnahmen sollen komplett an die Opfer des Ukraine-Kriegs gespendet werden.

Und die Roten sind nicht abgeneigt. Auf den Vorschlag Ismaiks reagierte Bayern-Präsident Herbert Hainer bereits vor etwas mehr als einer Woche im Bayerischen Fernsehen bei Blickpunkt Sport. „Ein Stadtderby können wir immer gegen die Sechzger spielen“, sagte der 67-Jährige. Nun meldete sich auch sein Vorgänger Uli Hoeneß zu Wort und unterstützt die Idee des Lokalrivalen.

„Alles was man tun kann, um diesen Menschen zu helfen, unterstütze ich.“

Nach Meinung des FCB-Ehrenpräsidenten sei ein Benefizspiel der beiden Münchner Teams ein guter Weg, den Menschen in Not zu helfen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung befürwortet der 70-Jährige den Vorstoß des Sechzig-Investors: „Da kann ich nur eines sagen: Alles was man tun kann, um diesen Menschen zu helfen, unterstütze ich". Jetzt müssen sich die beiden Klubs eigentlich nur noch auf einen Termin in der Sommervorbereitung verständigen. (Sebastian Isbaner)