Transfer oder Verlängerung? Zukunft von Pavard wieder völlig offen

Von: Christoph Klaucke

Benjamin Pavard und der FC Bayern befinden sich in Vertragsgesprächen. Die Zukunft des Franzosen ist offenbar wieder völlig offen.

München – Transfer im Sommer oder Vertragsverlängerung? Benjamin Pavard steht beim FC Bayern in den kommenden Wochen am Scheideweg. Wagt der Franzose, der am 28. März seinen 27. Geburtstag feiert, noch einmal etwas Neues oder bleibt er in seiner zweiten Heimat München? Mehrere Szenarien sind denkbar.

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 in Maubeuge (Frankreich) Position: Innenverteidiger, Rechter Verteidiger Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2024 Marktwert: 35 Millionen Euro

Wende im Transfer-Poker? Pavard-Abschied vom FC Bayern schien bereits beschlossene Sache

Benjamin Pavard galt noch vor wenigen Wochen als sicherer Abgang beim FC Bayern im Sommer. Der Franzose flirtete in aller Öffentlichkeit mit dem FC Barcelona und Inter Mailand. Auch der FC Chelsea soll Interesse haben.

Der Vertrag des Verteidigers läuft im Sommer 2024 aus. Da eine Verlängerung des Kontrakts lange Zeit ein unwahrscheinliches Szenario war, rechneten die Bayern mit einem Transfer, um noch eine Ablöse zu kassieren. Rund 30 Millionen Euro waren im Gespräch.

Die Zukunft von Benjamin Pavard beim FC Bayern ist wieder völlig offen. © Horst Mauelshagen/Imago

Pavard identifiziert sich plötzlich voll mit dem FC Bayern

Doch der Wind an der Säbener Straße hat sich plötzlich gedreht. Pavard wirkt seit Wochen wie ausgewechselt, versprüht in jedem Training und Spiel gute Laune. Er feierte nach dem Bayern-Sieg in Paris mit den Fans lange nach Abpfiff und war nach dem Weiterkommen gegen PSG, wo er gesperrt fehlte, als Edel-Ultra auf der Tribüne der Allianz Arena unterwegs.

Zuletzt gegen Augsburg gelang dem Abwehrmann sogar ein Doppelpack, dabei klopfte sich der streitbare Profi emotional auf das Bayern-Logo. Verhält sich so jemand, der unbedingt weg will? Es scheint ein Umdenken bei Pavard eingesetzt zu haben.

Pavard-Transfer oder Verlängerung: Zukunft von Bayern-Star wieder völlig offen

Derzeit ist wieder komplett offen, was mit Pavard im Sommer passieren wird, berichtet zudem die Sport Bild. Der Spieler selbst habe noch keine Entscheidung getroffen.

„Ich konzentriere mich auf meine Leistung und dass wir am Ende so viele Titel wie möglich gewinnen“, sagt Pavard: „Danach haben wir im Sommer Zeit, über meinen Vertrag zu sprechen.“ Derweil laufen im Hintergrund die Vertragsverhandlungen zwischen Pavards Beratern und dem FC Bayern.

Pavard-Berater sendet im Vertrags-Poker eindeutiges Zeichen – aber: Super-Agent Zahavi mischt mit

Rund um das Champions-League-Achtelfinale zwischen den Bayern und Paris Saint-Germain war Pavards Agent Joseph Mohan in München zugegen. Pavards Berater packte aus und erklärte vielsagend: „Seit Nagelsmann ihn vom Rechtsverteidiger in seine ursprüngliche Rolle, in die des Innenverteidigers, versetzt hat, hat sich viel verändert.“

Zudem kümmert sich Super-Agent Pini Zahavi, mit dem die Bayern beispielsweise bereits schlechte Erfahrungen beim Alaba-Transfer gemacht haben, um die Belange von Pavard. Die Gespräche zwischen beiden Parteien laufen bereits seit geraumer Zeit, womöglich haben die Bayern bei dem persönlichen Treffen nun einen ersten Durchbruch erzielt.

Pavard winkt nach Strafe für Alkohol-Fahrt eine Gehaltserhöhung bei Vertragsverlängerung

Benjamin Pavard wurde für seine Alkohol-Fahrt durch München vor kurzem zu einer Strafe in Höhe von rund zwei Monatsgehältern verurteilt, hinzu kam angeblich eine fünfstellige Geldstrafe vom FC Bayern. Die Kohle könnte sich der französische Nationalspieler schon bald zurückholen. Denn bei einer Vertragsverlängerung winkt ihm eine Gehaltserhöhung, aktuell soll sich sein Einkommen auf geschätzt bis zu acht Millionen Euro pro Jahr belaufen. (ck)