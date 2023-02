Von wegen Bayern-Miesepeter: Pavards Fan-Aktion in Paris spricht Bände

Von: Florian Schimak

Benjamin Pavard überzeugte gegen PSG im CL-Kracher – trotz seiner Gelb-Roten am Ende. Vor allem eine Aktion nach dem Spiel war bemerkenswert.

Paris/München – Dieser Dienstagabend in Paris könnten für den FC Bayern ein entscheidender im Saisonverlauf gewesen sein. Das 1:0 (0:0) bei der Star-Truppe von PSG hat gezeigt, dass das Team von Julian Nagelsmann in den großen Spielen doch da sein kann.

Leon Goretzka hatte diesbezüglich zuletzt nach dem Bochum-Spiel noch seine Bedenken geäußert. „Aufgrund der jüngeren Vergangenheit können wir nicht mehr behaupten, dass wir in den wichtigen Spielen von 0 auf 100 da sind“, so der 27-Jährige.

Name: Benjamin Jacques Marcel Pavard Geburtstag: 28. März 1996 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 35 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern hält PSG 60 Minuten in Schach – auch dank Benjamin Pavard

Diese Aussage wurden im Parc des Princes widerlegt! Vor allem die ersten 60 Minuten legten die Bayern in allen Mannschaftsteilen eine starke Performance an den Tag. Die PSG-Offensive um Weltmeister Lionel Messi und Superstar Neymar wurde komplett abgemeldet. Erst als Kylian Mbappé die Bühne betrat, musste Yann Sommer seinen Wert unter Beweis stellen.

Auffällig stark an diesem Abend: Benjamin Pavard. Der Abwehr-Star, der in den vergangenen Monaten eher durch Abwanderungswünsche, anstatt durch Leistung für Schlagzeilen sorgte, konnte gegen PSG endlich einmal wieder auf dem Rasen überzeugen.

Benjamin Pavard feierte nach dem PSG-Spiel mit den Bayern-Fans in der Kurve. © IMAGO / PanoramiC

Benjamin Pavard: Von wegen Bayern-Miesepeter – Fan-Aktion von Abwehr-Star in Paris spricht Bände

Als rechtes Glied in der neu formierten FCB-Dreierkette scheint der Franzose im neuen Nagelsmann-System seinen Platz gefunden zu haben. Bitter: In der Nachspielzeit flog Pavard nach einem Foul an Messi mit Gelb-Rot vom Platz und wird im Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena fehlen.

Trotz der Ampelkarte war der 26-Jährige nach Abpfiff in bester Laune. Der sonst so reservierte Pavard stand noch etliche Minuten nach Spielende bei den Fans in der Bayern-Kurve – und wurde dabei von den Anhängern gefeiert! Auf PSG-Seite sah man nach dem Schlusspfiff hingegen ganz andere Reaktionen.

Umdenken bei Pavard? Vertrag des Franzosen läuft 2024 auf

Es waren tatsächlich bemerkenswerte Bilder, die sich da am Dienstagabend im Parc des Princes nach Schlusspfiff abspielten, stand Pavard aufgrund der vergangenen Monate in der Fans-Gunst nicht allzu weit oben. Zuletzt hatte der Abwehr-Star immer wieder mit einem Abschied von der Säbener Straße kokettiert. Der FC Barcelona soll angeblich das Ziel des Franzosen sein. Seinen 2024 auslaufenden Vertrag in München wollte Pavard bislang noch nicht verlängern.

Angeblich fordere der Weltmeister von 2018 eine dauerhafte Versetzung in die Abwehrzentrale, weil er keine Lust mehr auf die Position des Rechtsverteidigers habe. In dieser Hinsicht könnte Pavard Nagelsmanns Systemumstellung zugutekommen.

Die Pavard-Szene zeigt auch: In München herrscht nach dem Paris-Erfolg im und um das Team Erleichterung. Auch wenn die Beteiligten wissen, dass mit dem knappen Erfolg das Tor zum Viertelfinale nur minimal geöffnet wurde.

FCB-Sieg in Paris war ein wichtiger Erfolg – aber Kahn mahnt

Der knappe, aber durchaus verdiente Erfolg bei PSG war ein Ausrufezeichen. Jetzt, wo die wichtigen Saisonspiele für den FC Bayern anstehen. „Hier in Paris muss man erstmal gewinnen!“, sagte Oliver Kahn direkt nach dem PSG-Spiel, um aber umgehend wieder zu mahnen: „Jo Kimmich hat es in der Kabine gleich wieder richtig gesagt”, so der Bayern-CEO: „Jetzt geht‘s zu Borussia Mönchengladbach. Und wir wissen: Da draußen warten sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Und den Gefallen wollen wir niemandem tun.“

Damit Pavard auch in den kommenden Wochen mit den Fans weiter was zu feiern hat. (smk)