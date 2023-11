Davies-Berater: „Phonzys Fokus ist beim FC Bayern!“

Von: Philipp Kessler

Immer wieder gibt es Spekulationen um einen Wechsel von Bayern-Star Alphonso Davies zu Real Madrid. Auf die neuesten Berichte aus Spanien reagiert nun sein Berater Nedal Huoseh in der tz.

München - Transfer-Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Das verdeutlicht auch ein aktueller Medienbericht aus Spanien. Mit Blick auf die anhaltenden Spekulationen um einen Wechsel von FC-Bayern-Star Alphonso Davies (22) zu Real Madrid behauptet die Sportzeitung Marca am Dienstag auf ihrer Titelseite: „Der Außenverteidiger hat es abgelehnt, seinen Vertrag beim FC Bayern zu verlängern.“ Zudem würde Davies nur noch „in Weiß“ denken, in Anlehung an die Club-Farbe von Real Madrid.

Davies vor Wechsel? Berater spricht Klartext

Die tz konfrontierte Davies-Berater Nedal Huoseh mit dem Bericht. Er zeigt sich überrascht. „Das ist nicht korrekt. Im Moment ist Phonzy bei Bayern München, dort ist sein Fokus“, stellt Huoseh im Gespräch mit der tz klar. Davies‘ Kontrakt läuft noch bis 2025. Zwischen Huoseh und der alten sportlichen Führung um Hasan Salihamidzic (47) war eine Vertragsverlängerung schon im Frühjahr weitgehend ausverhandelt. Nach dem Aus des Sportvorstands herrschte monatelang Funkstille. Nun soll wieder Bewegung reinkommen. Bayern will mit Davies verlängern.

„Er hat einen Vertrag bis 2025 und ist bei uns zu einem der weltbesten Verteidiger geworden. Den wollen wir natürlich behalten - und ich hoffe, dass er das auch will“, sagte Präsident Herbert Hainer (69) am Sonntag am Rande der Jahreshauptversammlung. Fortsetzung folgt.