Sommer vor Abgang beim FC Bayern? Gespräche mit Top-Klub laufen schon

Von: Sascha Mehr

Teilen

Keeper Yann Sommer könnte den FC Bayern München nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Mit einem Top-Klub soll es bereits Gespräche geben.

München – Die Kaderplanung beim FC Bayern München schreitet weiter voran. Unter allen Umständen soll eine ähnlich schwache Saison wie die letzte verhindert werden. Thomas Tuchel und seine Mannschaft gehen mit großen Zielen in die neue Spielzeit, am Ende soll es das Triple, bestehend aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, sein.

Yann Sommrt Geboren: 17. Dezember 1988 Verein: FC Bayern München Position: Torwart

FC Bayern treibt Kaderplanung voran

Nach den beiden ablösefreien Neuzugängen Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) steht das nächste Duo vor der Unterschrift an der Säbener Straße. Neapels Kim Min-Jae und Tottenhams Harry Kane sind absolute Wunschspieler und sollen demnächst ihre Unterschrift unter einen Vertrag beim FC Bayern München setzen.

Der deutsche Rekordmeister will aber auch einige Spieler abgeben. Gerade auf der Torwartposition besteht ein Überangebot an Spielern. Manuel Neuer kehrt nach seiner im letzten Winter beim Skifahren erlittenen Verletzung zurück, Sven Ulreich steht im Kader, Yann Sommer hat auch noch Vertrag und Alexander Nübel schlägt nach seiner Leihe wieder an der Säbener Straße auf.

Yann Sommer vom FC Bayern München. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Nübel erklärte kürzlich bereits, dass er zu einem Verein wechseln will, bei dem er die Nummer eins ist und regelmäßig spielen kann. Der zweite Keeper, der den Abflug machen könnte, ist Yann Sommer. Im Winter kam er als Ersatz für Neuer aus Mönchengladbach, spielte aber keine besonders starke Rückrunde und muss für den deutschen Nationaltorhüter wohl wieder weichen.

FC Bayern: Sommer nach Mailand?

Inter Mailand zeigt offenbar Interesse an Sommer, wie die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport berichtet. Demnach will der Top-Klub den auslaufenden Vertrag mit dem langjährigen Stammtorhüter Samir Handanovic nicht verlängern und sucht stattdessen einen Ersatz. Handanovic war in der vergangenen Saison die Nummer zwei hinter Stammeeper André Onana, der großen Anteil an der Finalteilnahme in der Champions League hatte.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Zuletzt gab es aber auch um Onana Wechselgerüchte, Manchester United soll ihn im Visier haben. Sommer will mit der Schweiz zur EM 2024 und dort auch im Tor stehen. Das schafft er nur, wenn er in der kommenden Saison die Nummer eins bei einem Klub ist. Der 34-Jährige soll bereits Gespräche mit Inter Mailand geführt haben, ob der Transfer auf die Zielgerade einbiegt, ist aber unklar. (smr)