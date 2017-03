Bericht: Bayern-Deal mit Brandt schon fix

München - Er ist jung, erfahren, deutscher Nationalspieler und offensivstark: Julian Brandt von Bayer Leverkusen passt hervorragend ins Beuteschema des FC Bayern. Laut eines Medienberichts wechselt der Youngster nach München. Aber wann?

U-19-Europameister ist er schon, Silbermedaillengewinner bei Olympia auch - doch falls der aktuelle Bericht der Bild stimmt, darf sich Julian Brandt demnächst vermutlich noch über viele weitere Titel freuen. Der Offensivmann von Bayer 04 Leverkusen soll dem Rekordmeister sein Wort gegeben haben, nach München zu wechseln. Die Bild beruft sich dabei auf Informationen aus Brandts Freundeskreis. Lediglich der Zeitpunkt des Wechsels scheint noch unklar.

Günstige Ausstiegsklausel - Reschke kennt Brandts Vertrag genau

Der 20-jährige Nationalspieler steht bei der Werkself noch bis Sommer 2019 unter Vertrag. Bayerns Technischer Direktor Michael Reschke, der 2014 aus Leverkusen nach München kam, kennt Brandts Arbeitspapier bestens, schließlich holte er den Youngster vor drei Jahren aus Wolfsburg zu Bayer.

Offenbar hat der trotz seiner Jugend schon sehr erfahrene Brandt (90 Bundesligaspiele, 21 Champions-League-Partien) eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier, die ihm einen Ausstieg ein Jahr vor Vertragsende ermöglicht, sollte ein Interessent 12,5 Millionen Euro auf den Tisch legen. Ein Schnäppchenpreis für einen deutschen Nationalspieler (fünf Länderspiele)!

Sollte Leverkusen mit seinem Juwel noch Geld machen wollen, müsste es Brandt also bereits in diesem Sommer verkaufen. Laut transfermarkt.de beträgt Brandts aktueller Marktwert 20 Millionen Euro, laut Bild sind aber mindestens 30 Millionen Euro Ablösesumme im Gespräch. Schnappt der FC Bayern also noch in diesem Sommer zu?

Anfang Januar hatte Brandt noch zu den aufkommenden Gerüchten um einen möglichen Transfer zum Rekordmeister, der bereits vor seinem Wechsel von Wolfsburg zu Leverkusen 2014 angefragt hatte, erklärt: „Ich hätte auch keine Scheu, zweimal Nein zu den Bayern zu sagen.“ Das gelte aber auch für andere Vereine. „Natürlich ist der FC Bayern top, sie haben die größte individuelle Qualität“, betonte Brandt. Offenbar hat ihn diese Qualität inzwischen so überzeugt, dass er dem FCB sein „Ja-Wort“ gegeben hat.

Vor zwei Wochen hatte bereits die Sport Bild berichtet, dass sich der Rekordmeister und Brandt bei Verhandlungen um einen Vereinswechsel angenähert hätten.

