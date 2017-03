Bernat: „Jetzt müssen große Mannschaften da sein!“

München - Juan Bernat erzielte beim Auswärtssieg in Köln seinen ersten Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Im Interview spricht er über seine Form und Eindrücke aus der Kabine.

Señor Bernat, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Saisontreffer. Und zum Assist.

Bernat: Vielen Dank, ich freue mich sehr. Es ist mein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison. In der Champions League hatte ich schon getroffen, umso mehr freut es mich, dass ich jetzt auch in der Bundesliga erfolgreich war. Am meisten freue ich mich aber über den Sieg. Es war ein wichtiger Tag heute, vor allem nach dem Remis von Leipzig in Augsburg. Jetzt sind wir wieder sieben Punkte vorn.

Die spanische Achse hatte ja einen guten Tag erwischt in Köln.

Bernat: Wie der Zufall es wollte, waren die beiden ersten Treffer made in Spain. Vor allem Javi legt eine herausragende Saison hin und spielt aktuell auf allerhöchstem Niveau. Was am Ende zählt, sind aber die drei Punkte. Jetzt richten wir den Fokus auf das Rückspiel in der Champions League. Die Tür zum Viertelfinale steht ein Stück weit offen, aber man sollte sich nie zu sicher sein. Das ist die Königsklasse, es kann alles passieren.

Franck Ribéry meinte, er habe dieselben Eindrücke wie im Triple-Jahr 2013. Steht etwas Großes bevor?

Bernat: Ich kann nur die Eindrücke aus der Kabine wiedergeben, und die sind großartig. Als Mannschaft sind wir sehr geschlossen, jeder versteht sich mit jedem und hoffentlich können wir am Ende tatsächlich einen oder sogar mehrere Titel holen. Natürlich ist das ein einigermaßen schweres Unterfangen, aber aktuell sieht es gut aus und wir fühlen uns auch auf dem Feld gut. Wir sollten jetzt aber nicht zu weit in die Zukunft ­blicken, sondern peu à peu und von Spiel zu Spiel. Das Gefühl ist aber sehr gut.

Froh, dass Sie wieder von Beginn an ran durften?

Bernat: Was meine Person angeht, kann ich nur sagen, dass jedes Spiel unheimlich wichtig für mich ist. In dieser Saison habe ich noch nicht allzu viele Minuten bekommen, sobald ich aber welche bekomme, versuche ich, sie so gut es geht, zu nutzen und mein Bestes zu geben. Ich denke schon, dass mein Niveau bis dato auch nicht so schlecht war. Ich bin mein größter Kritiker. Wenn ich nicht gut gespielt habe, gebe ich es auch offen und ehrlich zu. Vergangene Saison war das zum Beispiel der Fall, was auch ein wenig mit meinen Verletzungen zusammenhing. Diese Saison fühle ich mich aber gut, wenn ich auf dem Rasen stehe. Natürlich würde ich gerne mehr Minuten bekommen, aber das ist Bayern München und die Konkurrenz ist groß. Ich kann nicht mehr tun, als da zu sein, wenn der Mister mir die Chance gibt.

Insgesamt scheint sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen wieder leichter zu tun.

Bernat: Auch in der Rückrunde haben wir uns zu Beginn schwer getan. Freiburg, Bremen, Ingolstadt – das waren alles enge Duelle. Mal abgesehen von Berlin haben wir zuletzt aber wieder gute Spiele absolviert, in denen wir insgesamt ein gutes Bild abgegeben und auch positive Resultate erzielt haben. Genau so müssen wir weitermachen. Jetzt steht die wichtigste Phase der Saison an, in der die Titel vergeben werden und in der die großen Mannschaften da sein müssen.

Worauf kommt es in dieser entscheidenden Phase der Saison an?

Bernat: Wichtig wird sein, dass wir den Rhythmus hochhalten. Förderlich ist da natürlich, so gut wie keine Verletzten zu haben, was in vergangenen Spielzeiten ja nicht unbedingt der Fall war. Ich erinnere mich an einige verletzte Stammkräfte in den vergangenen Jahren, die uns dann in den entscheidenden Spielen natürlich abgegangen sind. Dieses Jahr sieht es schon anders aus. Lasst uns auf Holz klopfen, dass es auch dabei bleibt und sich niemand mehr verletzt. Denn die Mannschaft arbeitet aktuell auf höchstem Niveau, der Trainer stellt sie auch großartig ein und genauso muss es jetzt weitergehen.

Welche Rolle spielt der Trainer?

Bernat: Carlos Persönlichkeit war schon immer so. Er wird nie nervös, verfügt über eine immense Erfahrung und war bereits bei vielen großen Mannschaften. Er ist die Ruhe selbst und versucht täglich, diese Ruhe und Gelassenheit auch seiner Mannschaft einzuflößen.

Interview: lop