Präsident Hainer bestätigt: Transfer-Taskforce der Bayern wird aufgelöst

Von: Christoph Wutz

Der Transfer-Ausschuss stellte jüngst den Bayern-Kader zusammen. Künftig wird es ihn nicht mehr geben. Der Grund ist ein besonderer Neuzugang.

München – Nach der Entlassung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Mai leitete rund drei Monate eine Transfer-Taskforce die Kaderplanung beim FC Bayern München. Sie brachte währenddessen unter anderem die Verpflichtung des Münchner Rekordzugangs Harry Kane in trockene Tücher. Präsident Herbert Hainer gab jetzt allerdings bekannt, dass der siebenköpfige „Ausschuss Sport“ fortan nicht mehr tagen wird.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Präsident: Herbert Hainer Mitglieder: 300.000

Am Sonntag war Hainer im Sport1-Doppelpass zu Gast. Dabei sprach er unter anderem über das Wechsel-Fiasko des FC Bayern am Deadline Day. Der Bayern-Boss stellte eine Palhinha-Verpflichtung im Winter in Aussicht – und äußerte sich zur Transfer-Taskforce.

Da die nach „Brazzos“ Entlassung lange vakante Stelle des Bayern-Sportdirektors jetzt mit Christoph Freund wieder besetzt ist, werde der Rekordmeister „den Sportausschuss, so wie er bestand, zukünftig nicht mehr brauchen“, bestätigte Hainer. Dass der Rat in seiner bisherigen Form durch die Verpflichtung des langjährigen Salzburgers Sportchefs nicht weiter existieren würde, hatte sich bereits abgezeichnet. Ihm gehörten neben dem Präsidenten selbst der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, Trainer Thomas Tuchel, Kaderplaner Marco Neppe und Finanz-Boss Michael Diederich an. Außerdem waren Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge Teil der Taskforce.

Bayern-Präsident Herbert Hainer gab bekannt, dass die Transfer-Taskforce des Rekordmeisters aufgelöst wird. © Imago / Sven Simon

„Wir wären ja blöd“: FCB will Expertise von Rummenigge und Hoeneß weiter nutzen

Dabei sei jedoch „auch ganz klar“, dass alle Mitglieder des Ausschusses bei Transfers des deutschen Meisters weiterhin ein Wörtchen mitzureden haben. „Wir werden nach wie vor das Knowhow, die Erfahrungen und das Netzwerk eines Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß weiter nutzen. Wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden“, sagte Hainer.

Die Arbeit des Gremiums schätzte der Bayern-Boss als erfolgreich ein. So habe die Taskforce im Laufe der Sommer-Transferperiode „wieder Ruhe reingebracht“. Inzwischen verfüge der FC Bayern daher über „eine Mannschaft, die in Zukunft alle sportlichen Ambitionen erfüllen kann“, sieht der Präsident den Rekordmeister für die angelaufene Spielzeit gewappnet – trotz des am letzten Tag des Transferfensters auf der Zielgeraden geplatzten Palhinha-Deals. Jetzt äußerte sich auch Uli Hoeneß mit deutlichen Worten zum Deadline Day der Münchner. (wuc)