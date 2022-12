Schweinsteiger zeigt sich mit Martinez: Fans überschlagen sich mit Superlativen

Von: Boris Manz

Bastian Schweinsteiger ist bei der WM in Katar als TV-Experte unterwegs. Vor Ort traf er auf Javi Martinez. Auf Instagram feiern die Fans die beiden.

London – Der 25. Mai 2013 war einer der geschichtsträchtigsten Tage in der Vereinsgeschichte des FC Bayern: Im Wembley-Stadion siegten die Münchner dank eines Treffers von Arjen Robben über Borussia Dortmund und holten so den Henkelpott und feierten kurz darauf das historische Triple. Protagonisten der legendären Saison waren Bastian Schweinsteiger und Javi Martinez, die im Mittelfeld das Herzstück der Bayern-Mannschaft bildeten. Bei der WM 2022 in Katar lief sich das kongeniale FCB-Duo einmal mehr über den Weg.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Größe: 1,83 m Stationen: FC Bayern München (-2015), Manchester United (-2017), Chicago Fire (-2019) Leistungsdaten: 663 Spiele / 80 Tore / 113 Vorlagen Wichtigste Erfolge: 1x Weltmeister, 1x Champions-League-Sieger, 1x Deutschlands Fußballer des Jahres, 1, Europa-League-Sieger, 8x Deutscher Meister, 7x DFB-Pokalsieger, 1x Englischer Pokalsieger

FC Bayern: Javi Martinez kam als Rekordtransfer im Sommer 2012

Nach einem enttäuschenden Jahr lag der FC Bayern 2012 am Boden. Die Bundesliga beendete der Rekordmeister nur auf Rang 2, im Pokalfinale setzte es eine heftige Klatsche gegen den Rivalen und das „Finale dahoam“ glich einer absurden Hollywood-Tragödie. Wenig verwunderlich reagierten die Verantwortlichen auf das Horror-Jahr mit einer Transferoffensive.

Neben Mario Mandzukic, Dante und Shaqiri setze der Vorstand das Vertrauen vor allem in einen jungen Spanier. Für 40 Millionen Euro stellte der FC Bayern kurz vor dem Deadline-Day Javi Martinez als neuen Rekordtransfer vor.

Triple Helden: Zusammen mit Arjen Robben und Thomas Müller feierten Javi Martinez und Bastian Schweinsteiger 2013 den Champions League Titel. © Imago / Eibner

FC-Bayern-Legende Javi Martinez spielt mittlerweile in Katar Fußball

An der Seite von Bastian Schweinsteiger brillierte Martinez im defensiven Mittelfeld der Münchner als Arbeiter und Abräumer. Binnen kürzester Zeit wurde der Rekordtransfer zum Publikumsliebling und das FCB-Duo krönte ihre Leistung mit dem Triple-Gewinn. Erst neun Jahre später, nach diversen Wehwehchen und Verletzungen, verließ der 18-fache Nationalspieler Spaniens die Münchner als eine FC-Bayern-Legende in Richtung Qatar SC.

FC Bayern: Schweinsteiger und Martinez treffen sich am Rande der WM 2022 in Katar

In Katar lief er nun seinem ehemaligen kongenialen Mitspieler Bastian Schweinsteiger über den Weg und postete prompt ein Foto auf Instagram. Und die FCB-Fans ließen die beiden direkt wissen, wie ungebrochen die Bewunderung für das ehemalige Traum-Duo noch ist.

FC-Bayern-Fans huldigen Bastian Schweinsteiger und Javi Martinez: „Legenden für immer“

„Das beste 6er-Paar, das Bayern je gesehen hat“, schrieb ein User und andere gingen sogar noch weiter. „Beste Doppelsechs aller Zeiten!“ Aber auch das Triple wurde oft in den Kommentaren genannt: „2013 Martinez & Basti“ oder „Legenden für immer. Triple-Sieger mit dem FCB.“ Martinez reagierte auf Schweinsteigers Beitrag übrigens mit drei Herzen und teilte das Bild auf seiner eigenen Seite.

Das Duo Schweinsteiger und Martinez, das Herzstück des Triple-Jahres 2013, wird den FC Bayern Fans wohl noch ewig in Erinnerung bleiben. Auch bei WM-Finalist Argentinien genießt Schweinsteiger einen exzellenten Ruf.