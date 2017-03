"Beste Saisonleistung" - Bayerns U17 baut Tabellenführung aus

FC Bayern München (U17) - Starker Auftritt der B-Junioren gegen Augsburg. Trainer Tim Walter schwärmt nach dem Sieg seiner Mannschaft in den höchsten Tönen.

Die U17 des FC Bayern kann sich langsam aber sicher auf die Playoffs um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft freuen. Durch den 3:1-Heimsieg gegen den Nachwuchs vom FC Augsburg und die Niederlage des Karlsruher SC in Kaiserslautern ist das Punktepolster fünf Spieltage vor Schluss auf fünf Zähler angewachsen.

Zu Beginn verpasste Can Karatas nach Vorarbeit von Marcel Zylla die Führung (2.). In der 27. Minute zappelte die Kugel dann erstmals im Netz der Gäste. Eine Zylla-Flanke beförderte Niklas Hofmann zum 1:0 ins eigene Netz. Vor dem Gang in die Kabine vergaben Daniel Ontuzans und Karatas für die Bayern weitere Möglichkeiten.

Kurz nach Wiederbeginn gab es einen Rückschlag für die Youngster von der Säbener Straße. Maurice Malone donnerte die Kugel mit einem 20-Meter-Schuss zum 1:1 ins Kreuzeck des FCB-Kastens. Die Antwort der Roten ließ aber nicht lange auf sich warten: 180 Sekunden nach dem Ausgleich verwertete Lukas Mai eine Ontuzans-Ecke und stellte den alten Abstand wieder her.

Nach 67. Minuten machte Patrick Evina dann den Deckel drauf. Zylla hatte das Auge für den besser postierten Mitspieler und Evina vollendete zum 3:1-Endstand.

Tim Walter, der zur kommenden Saison zum U23-Coach befördert wird, war voll des Lobes für die Leistung seiner Spieler: "Das war unser bislang bestes Spiel in dieser Saison. Ich bin sehr stolz auf die Jungs" schwärmte der 41-Jährige bei fcbayern.de. "Wir haben heute auf ganzer Linie überzeugt."

Quelle: fussball-vorort.de