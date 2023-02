Deutsche Ex-Biathletin zeigt FCB-Legende die Sportart: „Vielleicht wird Langlaufen dein neues Hobby“

Von: Antonio José Riether

Das deutsche Biathlon-Team empfing kurz vor der Heim-WM prominenten Besuch im Trainingslager: Ex-Bayern-Star Giovane Elber wünschte viel Glück für das Highlight in Oberhof.

München – Aktuell bereitet sich das deutsche Biathlon-Team auf die bevorstehende Heim-WM vor, die in wenigen Tagen beginnt. Während des Trainingslagers im südtiroler Ridnaun besuchte ein ehemaliger FC-Bayern-Star die Biathleten und Biathletinnen des DSV. Der brasilianische Ex-Nationalspieler Giovane Elber sah bei einer Einheit der Wintersportler vorbei und stand am Ende selbst auf Langlaufski, wie Merkur.de berichtet.

Giovane Élber Geboren: : 23. Juli 1972 in Londrina (Brasilien) Beim FC Bayern: zwischen 1997 und 2003 Pflichtspiele für den FC Bayern: 266 (139 Tore, 57 Vorlagen) Länderspiele: 15 für Brasilien (7 Tore)

Biathlon-WM: Ex-Athletin Maren Hammerschmidt hatte „jede Menge Spaß“ mit Giovane Elber

Wie die ehemalige Biathletin Maren Hammerschmidt auf ihrer Instagram-Seite zeigte, sah sich der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der von 1997 bis 2003 bei den Münchnern spielte, intensiv auf der Anlage um und erhielt eine Einweisung von der 33-Jährigen. Der Klubrepräsentant des FC Bayern schaute sich gemeinsam mit der Olympiateilnehmerin von 2018 sowohl am Schießstand als auch auf der Loipe um, Elber zog sich für den Selbstversuch sogar Langlaufski an.

„Danke für diesen spannenden und inspirierenden Tag mit dir, Giovane Elber“, schrieb die Hessin im Nachgang auf Instagram. „Wir hatten jede Menge Spaß beim Ausprobieren unserer Sportarten und vielleicht wird Langlaufen ja sogar dein neues Hobby“, meinte die WM-Staffel-Siegerin von 2017. Der 50-Jährige antwortete prompt: „Wir sehen uns bei der Biathlon-WM. Freue mich schon darauf“.

FC-Bayern-Legende Giovane Elber wünscht DSV-Athleten „alles Gute für die WM“

Auch Biathlet David Zobel, der im deutschen WM-Kader steht, teilte nach der Begegnung mit dem ehemaligen Bayern-Angreifer ein Video. „Alles Gute für die WM“, wünscht Elber dem 26-Jährigen, der erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Zudem gab es noch einen unterschriebenen Ball für den Starnberger, der sich als bekennender Bayern-Anhänger sichtlich über die Begegnung mit der Vereinsikone freute.

FC-Bayern-Besuch vor der WM: Sportlicher Leiter bedankt sich für Elbers Motivationsrede

Auch Felix Bitterling, der seit 1. April 2022 die Funktion des Sportlichen Leiters der deutschen Biathleten übernahm, postete ein Video sowie ein Selfie mit Elber. Bitterling, der kürzlich über die Form seines Teams sprach, bedankte sich bei der „wahren Fußballlegende“ für den „super inspirierenden Tag und die Motivationsrede für das Team“.

Die diesjährige Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof startet am 8. Februar und endet elf Tage später, in wenigen Tagen können die Athleten und Athletinnen des DSV also schon beweisen, dass sich das Trainingslager und die motivierenden Worte gelohnt haben. (ajr)