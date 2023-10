Sommer, Pavard, Hernandez, Gravenberch: So ergeht es Bayerns Abgängen

Von: Jannek Ringen

Im Sommer mussten einige Spieler den FC Bayern verlassen. Doch wie läuft es bei Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Co.?

München – Der FC Bayern hat in dieser Saison einen recht dünnen Kader. Der Grund dafür: Im Sommer hat sich deutlich mehr auf der Abgangs- als auf der Zugangsseite getan. Mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard haben zwei vielseitige Verteidiger den Club verlassen, was sich aktuell bemerkbar macht. Doch wie läuft es für die Abgänge?

FC Bayern Transfersommer Zugänge: 5 Abgänge: 15 (davon 7 auf Leihbasis) Transferbilanz: +18,25 Millionen Euro

FC-Bayern-Abgänge: Sommer und Pavard dominieren mit Inter Italien

Yann Sommer, der erst im Winter als Vertreter von Manuel Neuer gekommen war, und Benjamin Pavard, um den sich lange Zeit Wechselgerüchte rankten, haben den FC Bayern in Richtung Inter Mailand verlassen. Beim Vorjahresfinalisten der Champions League wollten die beiden neue Erfahrungen sammeln und Erfolge in Italien einfahren.

Während Benjamin Pavard sich nach seinem späten Wechsel zum Stammspieler gemausert hat, war Sommer von Beginn an gesetzt unter Simone Inzaghi. Inter dominiert aktuell die italienische Serie A und steht unter anderem durch einen 5:1-Sieg im Stadtderby gegen die AC Mailand an der Tabellenspitze. Die Defensive um Pavard und Sommer musste dabei erst drei Gegentore hinnehmen.

Wie läuft es bei Yann Sommer und Lucas Hernandez bei ihren neuen Clubs? © IMAGO / NurPhoto; IMAGO / ANP

Wie läuft es für die Bayern-Abgänge? PSG und Lucas Hernandez mit einem schwachen Saisonstart

Im Gegensatz zu den nach Italien abgewanderten Kollegen läuft es bei Lucas Hernandez derzeit nicht rund in Paris. Zwar stand er so gut wie immer in der Startelf, allerdings verlief der Saisonstart für PSG etwas chaotisch, sodass man aktuell nur auf Platz fünf in der französischen Ligue 1 steht. Bei der deutlichen 1:4-Niederlage in Newcastle konnte der Verteidiger den Ehrentreffer für die Pariser erzielen.

Der beim FC Bayern gechasste Sadio Mané findet unterdessen in Saudi-Arabien zu alter Stärke zurück. Beim CR7-Club Al-Nassr erzielte er in acht Partien sechs Treffer und war maßgeblich daran beteiligt, dass der Club einen guten Saisonstart hinlegte. In der internen Torjägerliste liegt er jedoch hinter Ronaldo, der bereits zehn Treffer erzielen konnte.

Nach Bayern-Abschied: Gravenberch schmort weiter auf der Bank – Blind überrascht

Während seiner Zeit beim FC Bayern beschwerte sich Ryan Gravenberch des Öfteren über seine Spielzeit. Für 40 Millionen Euro ging er zum FC Liverpool, da man dem Niederländer keine Einsatzzeit garantieren konnte. Seitdem spielte er in der Premier League ganze 23 Minuten für die Reds, deren Saisonstart sich durchaus sehen lassen kann.

Die größte Überraschung ist wahrscheinlich Daley Blind, der beim FC Bayern komplett untergegangen ist. Der erfahrene Verteidiger spielte beim Rekordmeister keine Rolle und verließ den Club im Sommer in Richtung Girona. Mit dem Team aus der Nähe von Barcelona stand er zwischenzeitlich sogar vor Real Madrid und dem FC Barcelona an der Tabellenspitze.

Bayern-Abgänge Stanisic, Nübel Sabitzer – wie läufts in der Bundesliga?

Mit Marcel Sabitzer, Josip Stanisic und Alexander Nübel hat der FC Bayern drei Spieler an die direkte Konkurrenz aus der Bundesliga abgegeben. Während Nübel und Stanisic zum VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen verliehen wurden, wechselte Sabitzer den Verein nach Dortmund. Nach einem ordentlichen Start hat sich der Österreicher in der Champions League gegen PSG verletzt und fällt vorerst aus.

Nübel ist beim VfB Stuttgart ein wichtiger Rückhalt und sorgt mit seinen guten Leistungen dafür, dass sich die Schwaben derzeit auf einem Höhenflug befinden. Für Stanisic hingegen reicht es in der starken Mannschaft von Bayer Leverkusen aktuell nur für Kurzeinsätze. (jari)