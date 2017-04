Bayern-Verteidiger Hummels soll gegen Real ausfallen

München - Weltmeister Mats Hummels hat laut Medienberichten das geheime Training des FC Bayern München abgebrochen und fällt im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid aus.

„Mittwoch stehe ich definitiv nicht auf dem Platz“, sagte Hummels nach Angaben der „Bild“-Zeitung am Sonntag beim Verlassen des Trainingsgeländes. Der Innenverteidiger soll sich bei einem Pressschlag am rechten Fuß verletzt haben. Nach „Bild“-Informationen könnte es sich um eine Sprunggelenkverletzung handeln.

Thomas Müller, der wegen Problemen am Sprunggelenk die letzten beiden Spiele verpasst hatte, kehrte dagegen am Sonntag auf den Platz zurück und absolvierte Teile des Mannschaftstrainings. Nach seiner Operation am Fuß trat Manuel Neuer noch etwas kürzer und legte eine individuelle Einheit im Leistungszentrum ein. Beide werden von Trainer Carlo Ancelotti gegen Real zurückerwartet.

Hummels, der beim 4:1 gegen Borussia Dortmund nur einen Kurzeinsatz absolvierte, war von Trainer Carlo Ancelotti fest für das Duell mit dem Starensemble aus Spaniens Hauptstadt eingeplant. Statt des 28-Jährigen werden jetzt Jérôme Boateng und Javi Martínez die Innenverteidigung bilden. Beim Gegner Real Madrid fällt nach dem Franzosen Raphael Varane seit dem Wochenende auch der Portugiese Pepe wegen zweier gebrochener Rippen aus.

