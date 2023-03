Biontech-Abgang: Bayerns Mannschaftsarzt sorgt sich um Deutschlands Platz in der Forschungs-Champions League

Von: Andreas Beez

Der Wissenschaftsstandort Deutschland und seine Medizin-Hauptstadt München schweben in akuter Abstiegsgefahr. Zu dieser Diagnose kommen mehrere Top-Wissenschaftler, nachdem immer mehr Pharmafirmen und kluge Köpfe wie jüngst Biontech mit Firmenchef Ugur Sahin Deutschland den Rücken kehren. Nach Experten des LMU Klinikums hat sich auch der Mannschaftsarzt des FC Bayern München, Professor Roland Schmidt, kritisch zu dieser Entwicklung geäußert.

FC Bayern-Mannschaftsarzt: Regularien für klinische Studien in anderen Ländern effektiver

„Deutschland muss sich im internationalen Vergleich der Spitzenforschung nicht verstecken. Das sieht man auch an vielen hochkarätigen wissenschaftlichen Publikationen, die in großer Zahl veröffentlicht werden. Aber in anderen Ländern sind die Regelungen beispielsweise für klinische Studien effektiver. Das ist der Grund dafür, dass immer mehr Firmen und Wissenschaftler ins Ausland gehen. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Spitzenforschung auch in Deutschland erhalten bleibt“, sagte Professor Roland Schmidt am Rande einer Krebs-Infoveranstaltung des FC Bayern München gegenüber Münchner Merkur und tz. In der Allianz Arena warb der FCB-Mannschaftsarzt und Chefkardiologe des Münchner Krankenhauses Barmherzige Brüder für Vorsorge und Früherkennung von Tumorkrankungen.

Im Kampf gegen Krebs hatte jüngst das Mainzer Unternehmen Biontech für Furore gesorgt und eine Debatte über Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als Wissenschaftsstandort entfacht. Die Firma von Ugur Sahin und Özlem Türeci, die bereits einen Impfstoff gegen Corona erfunden hatte, will noch in diesem Jahr einen Impfstoff gegen Krebs testen. Um die Studie mit bis zu 10000 Patienten schneller realisieren zu können, ging Biontech nach England.

Experte des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung: „Biontech-Ansatz „seriös“

In der Welt der Wissenschaft wird das Vorhaben mit großem Interesse verfolgt. „Das ist ein seriöser Ansatz“, kommentierte Professor Martin Trepel vom Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZFK) bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem FC Bayern in der Allianz Arena. Zuvor hatten bereits Krebsexpertin des LMU Klinikums von einem vielversprechenden Ansatz gesprochen. Davon könnten auch Münchner Patienten profitieren - nach dem Biontech-Abgang nach England allerdings erst mit Verzögerung. Laut LMU-Krebsforscherin Professorin Marion Subklewe laufen Gespräche mit Biontech über Studien auch in der Bayerischen Landeshauptstadt.

Wissenschaftler: Genehmigung von klinischen Studien dauert zu lange

Dass immer mehr Pharfafirmen Forschung ins Ausland verlagern, hängt nach Einschätzung vieler Wissenschaftler mit den strengen Regularien insbesondere bei behördlichen Genehmigungsprozessen in Deutschland zusammen. Dadurch dauere es zu lange, bis die Mediziner neue Therapien erproben können. Auch die Richtlinien für den Datenschutz seien in Deutschland zu streng. FCB-Mannschaftsarzt Schmidt warnte in diesem Zusammenhang allerdings auch davor, alle Regelungen in Deutschland pauschal zu verurteilen. „Bestimmte Kontrollmechanismen bei wissenschaftlichen Studien sind wichtig. Das sollte man trotz berechtigter Kritik an manchen Regularien berücksichtigen.“