„Bitter“, „schade“, „enttäuschend“: FCB hadert mit dem Pokal-Aus

München - Der FC Bayern ist raus aus dem DFB-Pokal. Die zweite vergebene Titelchance binnen weniger Tage ließ die FCB-Stars nach Worten ringen: Die Stimmen zum Spiel.

In einem intensiven Spiel haben die Bayern am Mittwochabend ihre zweite von drei Titelchancen verspielt: Ein Doppelpack des BVB in der zweiten Halbzeit brach dem FCB das Genick. Das DFB-Pokal-Finale in Berlin findet ohne den Rekordpokalsieger statt.

Während beim FCB Enttäuschung über vergebene Torchancen vorherrschte, freuten sich die Dortmunder über das „nötige Glück“.

Stimmen des FC Bayern:

Philipp Lahm (FC Bayern): "Bei uns herrscht eine große Enttäuschung. Wir haben uns viel vorgenommen, das hat man bis zum 2:2 auch gesehen, dass wir unbedingt ins Finale wollten. Wir haben die erste Viertelstunde nicht gut gespielt, haben uns dann aber gesteigert. Diesen Rückschlag müssen wir erst einmal verdauen."

David Alaba (FC Bayern): „Wir haben genug Chancen zum 3:1 gehabt und können den Sack zumachen. Aber die Chancen haben wir liegenlassen. Deshalb fahren wir nicht nach Berlin. Wir haben ein paar unserer Ziele nicht erreicht, das ist sehr schade.“

Sven Ulreich (FC Bayern): „Wir haben unsere eindeutigen Chancen heute nicht genutzt. Dann haben wir Dortmund durch zwei Aktionen zurückkommen lassen. Es ist sehr bitter, dass wir so verlieren. Natürlich ist es keine optimale Saison, weil wir in beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden sind. Deswegen sind wir alle enttäuscht.“

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): "Ich denke, es ist zu früh, über die Saison zu sprechen. Wir wollen noch versuchen, die Bundesliga zu gewinnen. Natürlich sind wir enttäuscht. Wir hatten die Gelegenheit, 3:1 in Führung zu gehen, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, das ist unser Fehler. Das ist kein guter Moment, aber wir müssen uns auf die Bundesliga konzentrieren."

Fünf 4er - zwei 5er: Bilder und die Noten der Bayern-Stars Zur Fotostrecke

Stimmen des BVB:

Ousmane Dembele (Borussia Dortmund): „Ich bin sehr glücklich, dass wir es ins Finale nach Berlin geschafft haben. Der FC Bayern ist eine große Mannschaft, wir hatten heute auch das nötige Glück. Mein Tor werde ich so schnell nicht vergessen.“

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Wir haben nicht schlecht angefangen. Nach dem 1:2 haben nicht mehr so viele an uns geglaubt. Wir wollten unbedingt nach Berlin. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Frankfurt."

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben 1:2 zurückgelegen und dann noch gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Das 1:4 in der Liga hatten wir komplett abgehakt. Heute haben wir 20 Minuten gut gespielt und dann nachgelassen. Nach der Pause haben wir uns nach und nach gesteigert, ab der 60. Minute war es dann sehr gut. Sicher haben wir auch etwas Glück gehabt."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): „Das ist eine große Genugtuung. Heute hatten wir auch das Quäntchen Glück. Wir sind in die Halbzeit getaumelt und Bayern hat es versäumt, den Vorsprung auszubauen. Dann haben wir das Spiel mit sehr schönen Toren hervorragend gedreht. Es war alles drin in dem Spiel. Wenn es nach den letzten Wochen eine Mannschaft verdient hat, dann Borussia Dortmund.“

Den Live-Ticker zum Pokal-„Clásico“ können Sie hier nachlesen.

SID/fn