Black Friday beim FC Bayern ‒ Fans shoppen, während Stars in Köln gefragt sind

Von: Tim Althoff

Am Freitagabend steigt nicht nur das Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim 1. FC Köln, die Fans dürfen außerdem die Angebote des Black Friday feiern.

München ‒ Endlich kehrt die Bundesliga zurück. Zwar freuen sich Fans grundsätzlich nicht über Länderspielpausen, allerdings ist diese deutlich härter, wenn die deutsche Nationalmannschaft beide Spiele verliert und in einer handfesten Krise steckt. Anders als der FC Bayern, der ungeschlagen zum 1. FC Köln reist und den Abstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen, trotz der unglücklichen Ansetzung, weiter kurz halten will.

Während die Mannschaft aufgrund der kurzen Zeit nach dem letzten Länderspiel in Deutschland mit wenig Vorbereitung in die Domstadt gereist ist, können die Anhänger den Tag nutzen, um ihre Fan-Ausrüstung aufzustocken. Der Black Friday hat auch den FCB erreicht, so gibt es im Fanshop zahlreiche Angebote mit bis zu 60 Prozent Rabatt.

FC Bayern feiert Black Friday ‒ keine Rabatte auf Trikots

Ursprünglich stammt der Tag aus den Vereinigten Staaten und läutet dort die Zeit des Weihnachtsshoppings ein. Er findet immer am Freitag nach dem wichtigen US-Feiertag Thanksgiving, also dem vierten Freitag im November statt. Geschäfte und Online-Händler nutzen den Tag, um Kunden mit großen Rabattaktionen anzulocken. Auch aus dem Grund, weil nahezu jedes Geschäft bei der Aktion mitmacht und die Konkurrenz entsprechend groß ist.

So versucht auch der FC Bayern, die Fans zum Kauf anzuregen. Im Online-Shop werden am Freitag „fast alle“ Fanartikel „bis zu 60 Prozent“ reduziert. Kassenschlager wie Trikots sind davon allerdings ausgeschlossen und müssen zum Original-Preis gekauft werden. Trainingsutensilien wie Shorts, Shirts und Jogginganzüge sind immerhin um 10 Prozent heruntergesetzt.

Auch der FC Bayern macht beim „Black Friday“ mit. © Imago/MIS

Verbraucherschützer warnen vor Black Friday

Größere Rabatte gibt es zudem auf Freizeitmode oder Gebrauchsgegenstände wie Schlüsselanhänger, Brotdosen und Fahnen. Wer auf den Black Friday gewartet hat, um bestimmte Artikel vergünstigt kaufen zu können, wird also Gelegenheit haben. Ansonsten warnen Verbraucherschützer immer wieder davor, sich von zu vielen Rabatten locken zu lassen und im Endeffekt mehr Geld für unnötige Gegenstände auszugeben, die man ohne Rabatt gar nicht erst gekauft hätte.

Die Profis werden von dem Fanshop-Gestöber jedenfalls nicht viel mitkriegen. Der Fokus liegt auf dem Spiel beim 1. FC Köln, der als Abstiegskandidat besonderen Hunger auf Punkte haben wird. Gerade beim Abendspiel im ausverkauften Müngersdorfer Stadion könnte die Stimmung hitzig werden, auch wenn FC-Trainer Steffen Baumgart in einem Aspekt auf der Seite von Thomas Tuchel steht. Der sprach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel unter anderem über Leroy Sané und dessen Ausraster beim Spiel in Österreich. (ta)