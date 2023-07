Transfer-Poker um Harry Kane: „Ich will, dass er hier bleibt“

Von: Florian Schimak

Teilen

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? Mit den Münchnern soll sich der Stürmer einig sein. Sein Trainer bei den Tottenham Hotspur aber hat eine klare Meinung.

München – Harry Kane und der FC Bayern: Kommt er? Bleibt er?

Diese Frage wird vermutlich nicht in den kommenden Tagen beantwortet werden. Fakt ist, dass der Stürmer gerne nach München wechseln will. Mit Trainer Thomas Tuchel und den Bayern-Bossen soll sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bereits getroffen haben und dort sein Ja-Wort zu einem Wechsel gegeben haben.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mega-Poker um Harry Kane: Spurs lehnen auch zweiten Bayern-Angebot ab

Das große Aber an dieser Geschichte sind die Tottenham Hotspur. Denn die Nord-Londoner sollen laut Daily Mail zuletzt auch das zweite Bayern-Angebot (angeblich 80 Millionen plus Boni) abgewiesen haben. Spurs-Boss Daniel Levy lässt sich beim Poker um seinen Weltklasse-Angreifer nicht in die Karten schauen.

Bislang kam von der Insel noch keine konkrete Ablöseforderung. Doch nun hat sich immerhin ein erster Tottenham-Verantwortlicher zum Transfer-Poker geäußert!

Harry Kane wird vom FC Bayern umworben. © IMAGO/John Patrick Fletcher

Transfer-Poker um Harry Kane: „Ich will, dass er hier bleibt“

„Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins, er ist einer der besten Spieler der Welt“, sagte Tottenhams neuer Chefcoach Ange Postecoglou am Montag auf der seiner ersten Pressekonferenz als Spurs-Coach: „Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Club erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will.“

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Bayern. Dass Kane in der kommenden Saison definitiv bei den Spurs auflaufen wird, das habe dem Australier aber niemand bestätigt. „Ich habe keine Zusicherungen erhalten und ich erwarte auch keine“, so Postecoglou: „In solchen Situationen hat man es nie mit Gewissheiten zu tun. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich im Moment weiß. Harry ist Teil der Mannschaft und freut sich darauf, wieder dabei zu sein und zu den Spielern zu gehören“.

Vorteil FC Bayern? Neuer Spurs-Coach kündigt Gespräch mit Harry Kane an

In den kommenden Tagen, wenn Kane das Training bei den Spurs aufnehmen wird, wird auch Postecoglou das Gespräch mit dem umworbenen Stürmer suchen. „Es wird kein Gespräch sein, bei dem wir uns auf etwas einigen“, schränkte der Australier ein: „Ich möchte mich nur vorstellen und wissen, was er will, um diesen Verein erfolgreich zu machen. Und dann werden wir auf den Trainingsplatz gehen und es in die Tat umsetzen.“

Am kommenden Mittwoch wird Kane beim Trainingsauftakt erwartet. Dass bis dahin noch einmal Bewegung in die Sache kommt, ist schwer vorstellbar. Trotz der verzwickten Situation genießt die Verpflichtung von Kane beim FC Bayern weiterhin höchste Priorität.

Demnach wäre es den Münchner auch recht, sollte Kane erst 2024 nach München wechseln. Dann wäre der 29-Jährige sogar ablösefrei. (smk)