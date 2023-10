Bayerns Triple-Held fordert Boateng-Comeback

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen auf Dayot Upamecano verzichten. Triple-Held Javi Martínez rät den Münchenern zu einem alten Weggefährten.

München – Was macht eigentlich Javi Martínez? Der defensive Mittelfeldspieler verließ den FC Bayern im Sommer 2021 nach neun Jahren an der Säbener Straße und schloss sich dem Qatar SC an. Auch zwei Jahre später spielt der mittlerweile 35-Jährige noch für die Katarer.

Javi Martinez Geboren: 2. September 1988 (35 Jahre alt) in Estella-Lizarra, Spanien Derzeitiger Verein: Qatar SC (Katar) Erfolge mit dem FC Bayern: Champions-League-Sieger (2), Deutscher Meister (9), DFB-Pokalsieger (5), Klub-Weltmeister, UEFA-Super-Cup-Sieger (2), Supercupsieger (4)

Martínez FC Bayern auch nach Abschied weiterhin verbunden

Und sonst so? In unregelmäßigen Abständen beweist Martínez, dass er sich noch immer mit dem Geschehen bei seinem Ex-Verein beschäftigt. Als im Sommer das Thema „Holding six“ bei den Bayern hochkochte, sagte der Spanier in einem Interview mit der Bild mit einem Lächeln: „Wenn ich noch 22 Jahre alt wäre, denke ich, könnte Bayern mich gut gebrauchen …“

Tatsächlich ist Martínez wohl der letzte klassische Sechser, der an der Säbener Straße unter Vertrag stand. Im Sommer 2012 für die damalige Rekordablösesumme von 40 Millionen Euro geholt, war der Baske gleich in seiner ersten Spielzeit absoluter Schlüsselspieler in der Triple-Saison.

Javi Martínez und Jérôme Boateng spielten neun Jahre gemeinsam beim FC Bayern. © kolbert-press/Christian Kolbert

Martínez spielte neun Jahre beim FC Bayern mit Boateng

Bis heute ist Martínez dem FC Bayern eng verbunden. „Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, habe ich gemerkt, wie glücklich ich dort war“, sagte der 35-Jährige im Sommer gegenüber der Bild.

Mit Martínez verließ auch Jérôme Boateng im Sommer 2021 die Münchener. Zuvor spielten die beiden neun Jahre lang gemeinsam für den deutschen Rekordmeister. Im Gegensatz zum Spanier steht der Innenverteidiger derzeit aber bei keinem Verein unter Vertrag.

Der FC Bayern verzichtete bekanntermaßen erst kürzlich auf eine Rückholaktion. Offiziell mit dem Hintergrund, dass sich die personelle Lage in der Innenverteidigung entspannt habe. Das war allerdings vor der Verletzung von Dayot Upamecano. Am Mittwoch verkündeten die Münchener auf ihren sozialen Medien, dass sich der Franzose am Oberschenkel verletzt habe, ließen aber offen, wie lang der Innenverteidiger ausfällt.

Martínez fordert Boateng-Comeback beim FC Bayern

Martínez kommentierte den Post mit dem Einfall: „Ruft Jérôme Boateng an.“ Der Spanier scheint also nach wie vor von den Qualitäten seines ehemaligen Teamkollegen überzeugt zu sein.

Trotz des Ausfalls von Upamecano werden die Münchener wohl nicht den Tipp von Martínez befolgen. Nach Informationen der tz spielte der noch weitergehende Prozess gegen Boateng wegen Körperverletzung gegenüber seine Ex-Freundin eine große Rolle bei der Entscheidung. (kk)