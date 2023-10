Helmer äußert sich skeptisch über mögliche Boateng-Verpflichtung beim FC Bayern

Von: Stefan Schmid

Die mögliche Rückkehr von Jerome Boateng zum FC Bayern wirbelt weiter Staub auf. Thomas Helmer steht den Plänen skeptisch gegenüber.

München – Aktuell trainiert Jerome Boateng nur an der Säbener Straße mit, doch bald könnte der ehemalige Nationalspieler wieder in einem Pflichtspiel für den FC Bayern auflaufen. Das sorgt für Wirbel rund um den deutschen Rekordmeister. Auch TV-Experte und Ex-Nationalspieler Thomas Helmer steht der Verpflichtung des vereinslosen Abwehrspielers kritisch gegenüber. Er sieht das Risiko bei beiden Seiten.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (35 Jahre) in Berlin Position: Innenverteidiger Marktwert: 800.000 Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Helmer über Boateng: Unterschied, bei „Bayern spielen zu müssen oder zu dürfen“

Mit der Verpflichtung von Boateng könnte der FC Bayern sein Personalproblem auf der Innenverteidiger-Position kurzfristig beheben. Der 35-Jährige ist nach seinem letzten Engagement bei Olympique Lyon vereinslos und könnte sofort nach einer Vertragsunterschrift für den Rekordmeister auflaufen.

Helmer, selbst einige Jahre beim FCB als Innenverteidiger aktiv, sieht ein mögliches Engagement kritisch, auch für Boateng selbst. „Er hatte zuletzt keine Wettkampfpraxis und hat in Lyon wenig gespielt. Das eine ist es, als Profi möglicherweise die körperlichen Voraussetzungen noch zu haben. Doch es ist schon noch mal etwas Anderes, bei Bayern spielen zu müssen oder zu dürfen. Ich weiß nicht, ob er sich das antun sollte“, so Helmers Aussage im Interview mit t-online.

Thomas Helmer, hier bei einem Legendenspiel in London, äußert Kritik an einer möglichen Verpflichtung von Jerome Boateng beim FC Bayern.

Boateng-Verpflichtung „aus sportlicher Sicht“ kein großes Risiko für Bayern

Aus rein sportlicher Sicht wäre eine kurzzeitige – im Raum steht ein Vertrag bis zum nächsten Sommer oder gar nur bis zum Winter – Beschäftigung Boatengs für den FC Bayern kein allzu großes Risiko. „Aus sportlicher Sicht wäre es für Bayern nicht allzu groß, weil er vereinslos ist und deshalb ablösefrei wäre. Er würde sicher einen sehr leistungsbezogenen Vertrag bekommen. Ich halte es dennoch für schwierig“, spricht Helmer darüber hinaus auch die finanzielle Komponente an.

Welche Risiken die Bayern stattdessen eingehen würden, darüber macht Helmer keine klare Aussage. Die Nachfrage, ob die Vorwürfe von gewalttätigen Angriffen Boatengs gegenüber seiner Ex-Freundin nicht ein Problem für den Verein seien, umschifft der TV-Experte. Er halte es mit Christoph Freund und Thomas Tuchel, „die darauf verwiesen haben, dass zunächst die Unschuldsvermutung gilt“. Ohnehin, so Helmer, sei es „eine persönliche Geschichte“. Er sei „da sehr vorsichtig. Heutzutage geht das sehr schnell, dass jemand beschuldigt wird“.

Fans über mögliche Boateng-Anstellung empört

Während auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund von einer „privaten Geschichte“ spricht, halten es viele Bayern-Fans anders. Im Netzwerk X tun viele Anhänger ihren Unmut über die Pläne kund. Nicht wenige äußern scharfe Kritik und sprechen davon, dass der FCB die an Boateng gerichteten Vorwürfe „bagatellisiert“.

Gut möglich, dass die aktive Fanszene des Rekordmeisters, die schon in der Vergangenheit deutlich auf Missstände im Verein hingewiesen hat, schon beim Champions-League-Spiel in Kopenhagen eine Botschaft in Form eines Spruchbandes senden wird. (sch)