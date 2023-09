Emotionaler Kane-Moment beim Wiesn-Spiel gegen Bochum

Von: Florian Schimak

Harry Kane hat seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga erzielt. Ob es daran lag, dass der Bayern-Stürmer besondere emotionale Unterstützung gegen Bochum hatte?

München – Am Ende nahm Harry Kane nach seinem Dreierpack den Ball mit nach Hause und postete auf den sozialen Kanälen ein stolzes Bild. Der 30-Jährige ist beim FC Bayern so richtig angekommen! Sollte man nach der Gala (tz-Note 1) vom Samstag meinen.

Auf dem Rasen bewies Kane beim 7:0 gegen den VfL Bochum, wie wichtig er bereits jetzt schon für seinen neuen Verein ist. Den Treffer zum 1:0 initiierte er mit, weil er in der eigenen Hälfte klug den Ball festmachte und sich so die Räume für Kingsley Coman ergaben. Nutznießer war am Ende Eric Maxim Choupo-Moting, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. „Nicht nur, dass er die Tore macht“, lobte Herbert Hainer den Rekordtransfer: „Sondern er bindet ja auch Gegenspieler, sodass die Außenspieler mehr Freiräume haben.“

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Harry Kane erzielt gegen VfL Bochum einen Dreierpack – Hainer schwärmt vom Stürmer

Beim 2:0 stellte Kane dann seine Abschlussqualitäten unter Beweis, während sein zweiter Treffer einmal mehr verdeutlichte, welch sicherer Elfmeterschütze Kane ist. Und das 7:0? „Gerade das letzte Tor, das er gemacht hat, das ist halt eine typische Torjäger-Qualität“, schwärmte ein sichtlich glücklicher Präsident in der Mixed Zone: „Er steht genau da, wo er stehen muss und hält den Fuß hin.“

Sieben Treffer in den ersten fünf Partien im Bayern-Trikot, das schaffte zuvor kein anderer Angreifer des Rekordmeisters. Zehn Scorer-Punkte nach fünf Partien, einen solchen Wert als Neuzugang lieferte einst nicht mal Erling Haaland (acht Scorerpunkte) beim BVB. Happy Harry in München also?

Kane Kane (l.) traf gegen Bochum drei Mal. Ob der Besuch seiner Familie damit zu tun hatte? © IMAGO / Michael Weber /tz

Harry Kane beim FC Bayern: Aussagen von Freund kann man als Drohung verstehen

Offensichtlich noch nicht ganz. „Harry ist ja das erste Mal jetzt in seiner Karriere weg von der Insel, auch von Tottenham weg“, sagte Christoph Freund nach dem Spiel: „Da war er ja sehr, sehr lange. Darum bin ich auch überzeugt, dass er einfach noch richtig ankommen muss.“ Ob man das nach drei Treffern und zwei Vorlagen als Drohung verstehen muss?

Ob Kanes starke Leistung etwa mit dem emotionalen Besuch zu hatte? Am Samstag hatte der Bayern-Stürmer nämlich Besuch von seiner Familie, die eigentlich noch in London lebt. Frau Kate war mit im Stadion. Aber nicht ganz alleine, denn sie hatte Söhnchen Edward, der Anfang August zur Welt kam, mit dabei. Für Kane Junior war es der erste Besuch in der Allianz Arena. Auch die drei anderen Kinder Ivy (6), Vivienne (5) und Louis (2) waren gegen den VfL vor Ort. Das gab Daddy Kane offensichtlich Kraft!

Harry Kane mit dem FC Bayern auf der Wiesn: „Sicher eine neue Erfahrung für ihn“

Rein sportlich also läuft‘s bei Kane und den Bayern nach der Gala gegen Bochum. Dementsprechend gut gelaunt wird der obligatorische Oktoberfest-Besuch der Mannschaft am Sonntag ausfallen. Kann Kane auch Wiesn? „Schauen wir mal“, wollte sich Freund nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen: „Das ist sicher eine neue Erfahrung für ihn.“

Bislang hat er in der Fremde aber doch schon eindrucksvoll geglänzt. Und am Sonntag müssen‘s ja dann nicht gleich drei Mass sein … (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak