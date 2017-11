BVB vs. FCB im Live-Ticker: Mega-Überraschung in der Startelf

Borussia Dortmund kämpft um den Anschluss an die Tabellenspitze und erwartet den FC Bayern zum Schlagerspiel der Runde! Setzt der Rekordmeister die Siegesserie unter Trainer Jupp Heynckes fort?

Borussia Dortmund - FC Bayern München -:- (Anstoß 18.30 Uhr)



Borussia Dortmund: 38 Bürki - 5 Bartra, 25 Sokratis, 36 Toprak, 29 Schmelzer - 33 Weigl, 23 Kagawa, 27 Castro - 9 Yarmolenko, 17 Aubameyang, 22 Pulisic

BVB-Bank: 1 Weidenfeller, 7 Sancho, 8 Sahin, 10 Götze, 13 Guerreiro, 15 Toljan, 21 Schürrle FC Bayern: 26 Ulreich - 32 Kimmich, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez, 6 Thiago - 29 Coman, 11 James, 10 Robben - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 22 Starke, 13 Rafinha, 17 Boateng, 19 Rudy, 23 Vidal, 24 Tolisso, 28 Wriedt Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg) Tore:

+++ Franck Ribéry fehlt den Bayern aktuell ja leider. Der Franzose wünscht dem FCB aber viel Erfolg in einem Spiel, das immer ein spezielles ist.

Always a special game ⚽️ Good luck to my teammates! Auf geht's Jungs! #BVBFCB #MiaSanMia @FCBayern — Franck Ribéry (@FranckRibery) 4. November 2017

+++ Hasan Salihamidzic hat am Sky-Mikrofon gesagt, dass Joshua Kimmich gestern schon fit war und mit einem Assistenztrainer trainiert hat. Er sei wegen der Ansteckungsgefahr aber erst heute morgen nach Dortmund geflogen.

+++ Beim FC Bayern gehen die Diskussionen um ein mögliches Lewandowski-Backup weiter. Karl-Heinz-Rummenigge hat sich nun dazu geäußert und einen Kandidaten ausgeschlossen.

+++ Auch die Aufstellung des BVB ist da. Im Vergleich zum 1:1 gegen Nikosia unter der Woche sind Yarmolenko, Castro und Schmelzer neu in der Startelf der Schwarz-Gelben.

+++ Jupp Heynckes rotiert kräftig im Vergleich zum Champions-League-Spiel am Dienstag. Lewandowski, Hummels, Kimmich, Thiago und eben Kimmich sind neu in der Startelf.

+++ Prompt folgt die Bestätigung vom FCB: Kimmich ist von Anfang an mit dabei!

+++ Joshua Kimmich ist heute nach Dortmund nachgereist. Kann der Rechtsverteidiger etwa doch spielen?

#Kimmich, der gestern wegen einer Magenverstimmung nicht nach Dortmund geflogen ist, ist heute nachgereist. #BVBFCB — FC Bayern München (@FCBayern) 4. November 2017

+++ Jerome Boateng saß offenbar doch im Bus und trat die Reise nach Dortmund mit an. Joshua Kimmich hingegen blieb mit einer Magenverstimmung in München.

+++ Nach Sky Informationen ist der FCB-Tross ohne Joshua Kimmich und Jerome Boateng nach Dortmund aufgebrochen. Beide Spieler saßen nicht im Mannschaftsbus.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum absoluten Schlagerspiel des 11. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Kann der BVB nach Punkten wieder mit dem heutigen Gegner gleichziehen? Oder rauschen die Münchner dem Titelrivalen davon und bauen den Vorsprung auf sechs Punkte aus? Hier gibt‘s die Infos! Anstoß ist am Samstag um 18.30 Uhr.

BVB gegen FCB: Vorbericht zum Bundesliga-Topspiel

Unterschiedlicher könnte die Situation vor dem Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern kaum sein: Während der kriselnde BVB gerade mal eines seiner vergangenen sechs Pflichtspiele gewinnen konnte (Pokalsieg bei Drittligist Magdeburg), läuft es beim deutschen Rekordmeister wieder rund: Seit Jupp Heynckes vor einigen Wochen das Traineramt übernommen hat, feierten die Münchner durchweg Siege. Einzig das DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig konnte der FCB erst im Elfmeterschießen für sich entscheiden und bis auf die Personalsituation im Angriff scheint der Verein für den dreifachen Titelkampf gut gewappnet.

Die Doppel-Attacke von RB Leipzig hat man erfolgreich abgewehrt und in der Champions League hat der FC Bayern bereits das Achtelfinal-Ticket in der Tasche. Die Schwarz-Gelben hingegen bilden das Kontrastprogramm: Der Saisonstart unter dem neuen Trainer Peter Bosz lief zumindest in der Bundesliga hervorragend, doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang leidet unter Ladehemmung, die Abwehr zollt dem offensiven Spielstil Tribut und in der „Königsklasse“ geht es realistisch betrachtet nur noch um die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes gegenüber Underdog Nikosia.

Trainer Bosz erinnerte seine Spieler nach dem enttäuschenden Remis gegen die Zyprioten an bessere Zeiten: „Wir haben am Anfang der Saison ein sehr gutes Dortmund gesehen. Wenn die Spieler Vertrauen haben, dann kommt das zurück. Wir sind da zusammen drin und kommen da auch zusammen wieder raus“, ist der Fußballlehrer überzeugt. Bei den Bayern gilt: Der Erfolg in Schottland bei Celtic Glasgow kostete zwar einige Kräfte, trotzdem gehen die Profis zuversichtlich in das Spitzenspiel am Samstag, wie die Aussagen von Javi Martinez und Co. zeigen.

sh

