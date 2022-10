Duell der Baller-Bubis: Als Musiala und Bellingham sich das Zimmer teilten

Von: Hanna Raif

Teilen

Freunde, aber nicht mehr auf dem Platz: Bayern Münchens Jamal Musiala (2.v.l) und Dortmunds Jude Bellingham (2.v.r) kämpfen um den Ball. © Matthias Balk

Sie stehen beim Topspiel am Samstagabend im Fokus: Die Kumpel Jamal Musiala und Jude Bellingham sind zu echten Säulen bei Bayern und Dortmund aufgestiegen.

München - Es gehört zur Natur eines Topspiels, viele Geschichten mit sich zu bringen. Zuletzt handelten die beim deutschen Clásico von zwei Stürmern, von denen man im direkten Duell gerne sehen wollte, wer denn nur der bessere ist. Auserzählt ist sie mit folgender Bilanz: Erling Haaland hat alle seine sieben Spiele im BVB-Trikot gegen den FC Bayern verloren, während Robert Lewandowski immer als Sieger vom Platz ging. Punkt. Ab jetzt richtet sich der Fokus auf andere. Diejenigen, auf die es am Samstag (18.30 Uhr) zu schauen gilt, sind nicht 34 und 22 Jahre alt, sondern: 19.

Den Gala-Auftritt, den Jude Bellingham beim 4:1 gegen Sevilla abgeliefert hat, konnte Jamal Musiala sich in München vom Sofa aus ansehen. Man darf davon ausgehen, dass sich der Youngster der Bayern – beim 5:0 gegen Pilsen am Tag zuvor nach 45 Minuten geschont – für seinen Landsmann gefreut hat. Denn obwohl die beiden Ehrgeizlinge in der Liga Konkurrenten sind, sind sie als Kumpels stets loyal. Der Weg, auf dem sie in den englischen Jugend-Teams im Gleichschritt zu Stars herangereift sind, hat sie verbunden. Musiala und Bellingham, damals als Neuner und Zehner im Einsatz, teilten sich das Zimmer und spornten sich zur Höchstleistung an.



Noch nie standen Musiala und Bellingham sich in der Topspiel-Startelf gegenüber

Der Ernstfall wird am Samstag eintreten. Noch nie standen Musiala und Bellingham sich in der Topspiel-Startelf gegenüber, aktuell aber sind sie zu echten Führungskräften gereift. Bellingham agierte in Abwesenheit von Marco Reus und Mats Hummels zuletzt als jüngster BVB-Kapitän seit der Datenerfassung. Musiala, vier Monate älter, gibt in Bayerns Offensive den Ton an. Als „Schlüsselspieler für die entscheidenden Momente“ bezeichnete Manuel Neuer den DFB-Nationalspieler. Im Zentrum muss Bellingham versuchen, ihn zu stoppen – und ihn nicht ins Dribbling kommen zu lassen. Denn dann, sagt Thomas Müller, hat man einen „echten Wettbewerbsnachteil“.

Bestmarken stellen beide auf. Musiala ist mit acht Scorer-Punkten Bayerns Bester, dazu: der jüngste Bundesliga-Doppelpacker, der jüngste mit 50 Spielen und der jüngste CL-Torschütze der Münchner. Während Bellingham bislang die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga führte (225), die meisten Duelle gewann (137) und am häufigsten gefoult werden musste. Dass die Gegner sich immer besser auf die jungen Wilden einstellen, musste auch Musiala feststellen. Aufhalten aber lässt er sich nicht. „Er ist schwer vom Ball zu trennen“, sagt Neuer. Dass er in Bayerns Startelf der Jüngste ist, merkt man ihm nicht an. Bei Borussia Dortmund übrigens wird Sechser Bellingham zwei Reihen hinter Youssoufa Moukoko (17) spielen, der sich für den Platz im Sturm empfohlen hat. Wenn Julian Nagelsmann womöglich Mathys Tel (17) einwechselt? Wieder so eine Geschichte. Hanna Raif

Das gab es noch nie: Ein Bayer pfeift das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dem DFB sind offenbar die Hände gebunden.