Live-Ticker: Die Bayern werden besser

Mönchengladbach - Im Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften gastiert der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Kein einfaches Unterfangen für den Tabellenführer. Wir berichten im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 0:0 (-:-)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, A. Christensen, Vestergaard, Wendt - Strobl, Dahoud - Herrmann, F. Johnson - Stindl, Raffael. Trainer: Hecking FC Bayern München: Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Thiago, Xabi Alonso - Robben, T. Müller, F. Ribery - Lewandowski. Trainer: Ancelotti Tore: Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

20. Minute: Wir wiederholen uns: Aber die Gladbacher machen das echt gut. Bayern kommt hier kaum zur Entfaltung - das liegt vor allem am jungen Innenverteidiger-Duo Christensen und Vestergaard. Die beiden stehen gut und verschieben immer wieder geschickt.

19. Minute: Christensen blockt eine Alaba-Hereingabe ins Seitenhaus. Einwurf Bayern.

17. Minute: Jetzt die erste nennenswerte Torchance für den Rekordmeister: Müller mit dem weiten Flügelwechsel auf Ribery. Der Franzose sieht Lewandowski, der köpft die Hereingabe aber drüber. Martinez stand hinter dem Polen wohl besser zum Ball. Schade!

15. Minute: Die Bayern finden die Lücke nicht. Das ist etwas viel Ballgeschiebe jetzt. Aber: Gladbach steht einfach gut. Die Fohlen wollen sich für das schmerzvolle Europa-League-Aus gegen Schalke von unter der Woche rehabilitieren. Das ist deutlich zu sehen.

13. Minute: Thomas Müller gräbt den Rasen von Mönchengladbach um: Sehr agiler Auftritt des Nationalspielers. Denkt an unsere Worte: Heute trifft er. Wetten?

12. Minute: Ballgewinn Raffael, Hofmann marschiert gen Neuer - aber Thiago eilt mit zurück und grätscht den Gladbacher am Sechzehner sauber ab. Ganz starke Defensivaktion des Spaniers.

10. Minute: Zehn Minuten sind rum. Zwischenfazit: Die Bayern haben mehr Ballbesitz, aber Gladbach versteckt sich nicht und hatte die erste nennenswerte Chance des Spiels.

10. Minute: Gladbach spielt hier mit. Das sind die Bayern nicht unbedingt gewöhnt.

8. Minute: Vielleicht hat das keine Bedeutung, aber Carlo Ancelotti scheint heute besonders nervös auf seinem Kaugummi herumzukauen.

7. Minute: Lahm flankt von rechts, aber Gladbachs Defensive ist auf der Hut. Die Bayern bleiben in Ballbesitz.

6. Minute: Die Bayern versuchen jetzt etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Der Ball kursiert durch die Reihen des Rekordmeisters. Gladbach lässt die Bayern gewähren.

4. Minute: Ecke Gladbach - und es wird direkt gefährlich. Der Ball landet irgendwie bei Jantschke, aber der schießt aus dem Getümmel und kürzester Distanz am Tor vorbei, ein Münchner ist noch dran. Glück für die Bayern. Nochmal Ecke. Aber die bringt nichts ein.

3. Minute: Jetzt die Gladbacher erstmals. Aber Alaba klärt im Strafraum routiniert gegen Herrmann.

2. Minute: Die Bayern haben hier heute was vor: Der sonst eher zurückhaltende Xabi Alonso setzt Gladbach-Keeper Sommer bereits in dessen Strafraum unter Druck. Wow, das haben wir selten gesehen.

1. Minute: Nach 38 Sekunden sind die Bayern zum ersten Mal im Gladbach-Strafraum. Robben scheitert aber an Sommer - und der eben angesprochene Müller war auch schon da.

1. Minute: Die Bayern stoßen an.

0. Minute: Thomas Müller reibt sich die Hände. Da ist einer heiß. Wir sagen voraus: Heute müllert es am Niederrhein.

0. Minute: Die Mannschaften kommen.

+++ Kurz noch eine Info aus der Statistikabteilung: Gewinnen die Bayern, haben sie 13 Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig. Das sollte doch Ansporn genug sein oder?

+++ In weniger als zehn Minuten geht‘s los. Wir sind heiß! Ihr auch?

+++ Die Aufstellungen sind da. Thomas Müller steht in der Startaufstellung, Douglas Costa fehlt wegen einer Knieverletztung aus dem Training und Arturo Vidal sitzt eine Gelbsperre ab.

+++ In knapp drei Stunden geht‘s los. Die Maskottchen beider Teams - Jünter und Berni - machen sich schon mal warm.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Gastspiel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Borussia-Park ist um 17.30 Uhr. Der Rekordmeister kann der schwächelnden Konkurrenz heute Abend weiter enteilen, während die Hausherren nach dem Europa-League-Aus gegen Schalke 04 den Anschluss an die internationalen Plätze halten wollen.

Vorbericht

Endlich mal keine Englische Woche! Bayern-Trainer Carlo Ancelotti dürfte froh gewesen sein um die vergangenen Tage, in denen er seine Mannschaft um sich hatte, ohne unter der Woche ein wichtiges Spiel bestreiten zu müssen. Dementsprechend ausgeruht dürften die Münchner bei ihrem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr) dann auch sein - vor allem im Gegensatz zu den Gastgebern, die am vergangenen Donnerstag in der Europa League an Schalke 04 scheiterten.

Angesichts des Zehn-Punkte-Vorsprungs auf Platz 2 und die überragende Form der vergangenen Wochen gehen die Bayern natürlich als Favorit ins Spiel, dennoch sind Gastspiele im Borussia-Park meistens eine knifflige Aufgabe. Eine Bilanz ist aus Münchner Sicht sogar richtig bitter: Bei keinem der aktuellen Bundesliga-Klubs holte der Rekordmeister nämlich im Schnitt so wenig Punkte wie in Mönchengladbach (1,06). Hinzu kommt, dass die Borussen den Bayern in der Rückrundentabelle gefährlich auf den Fersen sind: Bayern führt das Ranking zwar mit 17 Punkten an, zwei Punkte dahinter lauern allerdings schon die „Fohlen“.

Abseits des Rasens dürfte mit Spannung erwartet werden, ob es zwischen Verantwortlichen beider Klubs zu Gesprächen über Gladbach-Sportdirektor Max Eberl kommen wird. Der wird bekanntlich heiß von den Bayern umworben. Möglicherweise werden wir nach dem Spiel schlauer sein, ob Eberl im Sommer vom Niederrhein an die Isar wechseln wird.

