Transfer-Poker um Sommer spitzt sich zu! Nagelsmann reagiert auf Gladbach-Nein

Wechselt der Keeper zum FC Bayern?

Yann Sommer und der FC Bayern. Es ist die Transfer-Saga des Winters. Julian Nagelsmann sieht nach dem Gladbach-Nein das Pokerspiel als eröffnet.

München / Doha – Yann Sommer und der FC Bayern, es könnte die Transfergeschichte des Winters werden. Fest steht offenbar, dass der Schweizer Keeper die Option Nummer eins als Ersatz für Manuel Neuer werden soll.

Der Kapitän hatte sich im Dezember beim Skitouren einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Zeitpunkt zur Rückkehr? Unbekannt. Daher wollen die Münchner Sommer von Borussia Mönchengladbach loseisen. Sein Vertrag läuft zum 30. Juni 2023 aus.

Name: Yann Sommer Geburtsdatum: 17. Dezember 1988 Verein: Borussia Mönchengladbach (Vertrag bis Juni 2023) Position: Torwart Marktwert: 5 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Yann Sommer zum FC Bayern? Bohnhoff: „Da ist nichts dran“

Das Gute: Sommer soll den Borussia-Bossen mitgeteilt haben, dass er gerne an die Säbener Straße wechseln möchte. Das Schlechte: Die Fohlen wollen ihren Stammkeeper nicht ziehen lassen und hoffen doch noch auf eine Verlängerung.

Am Samstag hatte Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus der Rheinischen Post gesagt: „Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt“. Nun soll gar der Keeper selbst vorstellig geworden sein, um seinen Transfer zum FC Bayern zu ermöglichen.

Nach Informationen von Sky soll Sommer Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof persönlich um Freigabe gebeten haben. Bonhof dementierte das. „Davon weiß ich nichts, da ist nichts dran. Unser Sportdirektor und unser Trainer haben sich klar geäußert“, sagte Bonhof der Deutschen Presse-Agentur.

+ Für Julian Nagelsmann ist das Nein von Gladbach zu Sommer nur Poker. © IMAGO / Eibner /MIS

Transfer-Poker um Sommer spitzt sich zu: Nagelsmann sieht „Pokerface“ bei Gladbach

Julian Nagelsmann hauen die Aussagen nicht vom Hocker. Ganz im Gegenteil. „Ich habe da jetzt nicht die Schlagzeilen gelesen und bin in Ohnmacht gefallen“, so der Bayern-Trainer am Sonntag im FCB-Trainingslager in Doha: „Ich glaube, das gehört zum Job dazu, dass man in dem Bereich ein Pokerface aufsetzt.“

Offenbar will die Borussia den Preis für Sommer noch ein wenig in die Höhe treiben. Wie Sport1 berichtet, hätten die Fohlen gerne bis zu 8 Millionen für ihren Keeper, um diese umgehend für den potenziellen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier auf den Tisch zu legen.

FC Bayern: Salihamidzic und Gladbach pokern um Sommer-Ablöse

Für Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist diese Summe noch zu hoch. Bis zu 5 Millionen will man für Sommer zahlen. ‚

„Generell verschließe ich mich nicht davor, dass das ein bisschen länger dauern kann oder gar nix passiert“, so Nagelsmann und vertraut voll und ganz seinem Vorgesetzten: „Brazzo arbeitet in allen Bereichen auf Hochtouren.“

Drei Wochen haben die Bayern noch Zeit, die Borussia in Sachen Sommer umzustimmen. Bekanntermaßen schließt das Transferfenster im Winter am 31. Januar. (smk/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Eibner /MIS