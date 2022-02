„Ziele haben sich nicht verändert“: Bouna Sarr hofft nach Sieg beim Afrika-Cup auf neue Chance beim FC Bayern

Nach dem Afrika-Cup-Triumph ist Bouna Sarr zurück in München. Im Interview spricht er über die Ekstase im Senegal, FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und seine Zukunft beim FCB.

München - Beim FC Bayern lief es für Bouna Sarr sportlich bislang nicht gerade rosig. Da dürfte der Sieg beim Afrika-Cup mit dem Senegal genau zur rechten Zeit gekommen sein. Im Interview mit Merkur/tz erklärt Sarr, dass er sich mit dem Triumph im Gepäck eine neue Chance beim Rekordmeister erhofft. Zudem spricht er über die Ekstase im Senegal nach dem historischen Erfolg, Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sowie seine Situation und Zukunft in München.

Am Sonntag haben Sie mit Senegal den Afrika-Cup gewonnen. Wie fühlt es sich an, Champion eines Kontinents zu sein?

Bouna Sarr: Ich bin sehr glücklich, weil es mein erstes Turnier mit Senegal war. Jeder hier im Land hat auf den ersten Afrika-Cup-Titel unserer Nation gewartet. Ich bin sehr stolz, Teil derjenigen zu sein, die Geschichte geschrieben haben. Es ist ein historischer Erfolg – für Senegal und auch für mich!

Nach dem Elfmeter-Sieg gegen Ägypten haben Sie geweint. Warum?

Sarr: Nach dem Finale sind alle Emotionen von mir abgefallen. Ich habe realisiert, was dieser Titel für Senegal bedeutet. Dass ich mir im Kopf vorgestellt habe, wie die Menschen feiern, hat zusätzlich Freudentränen bei mir ausgelöst.

FC Bayern: Bouna Sarr erzählt von „überwältigender Euphorie“ im Senegal nach Afrika-Cup-Sieg

Bei der Titel-Feier am Montag in der senegalesischen Hauptstadt Dakar wurden Ihre Kollegen und Sie ordentlich gefeiert.

Sarr: Die Euphorie der Menschen war überwältigend. Es war unglaublich, dass so viele mit uns feiern wollten. Für wenige Kilometer haben wir mit dem Bus sieben Stunden gebraucht. So etwas vergisst man sein Leben nicht.

In allen Turnier-Spielen haben Sie durchgespielt. Wie wichtig war es für Sie, Stammspieler zu sein?

Sarr: Es ist immer wichtig, bei so einem Turnier Spielrhythmus zu haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.

„Bisher der größte Stolz in meinem Leben“: Bouna Sarr von Titel beim Afrika-Cup euphorisiert

Sind Sie im Nachhinein gesehen froh, dass Sie im Oktober 2020 aufgrund einer Knieverletzung nicht zum ersten Mal zur französischen Nationalmannschaft reisen konnten? Bei einem Einsatz für die Equipe Tricolore wären Sie nicht mehr spielberechtigt für Senegal gewesen.

Sarr: Ich glaube tatsächlich an Schicksal. Natürlich war es im Nachhinein gesehen ein Segen. Erst dadurch konnte ich so etwas Außergewöhnliches wie den Sieg beim Afrika-Cup mit Senegal erleben.

Wie wurden Sie aufgenommen in der senegalesischen Nationalmannschaft?

Sarr: Sehr gut. Ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt. Am Anfang gab es ein bisschen Kritik, weil ich mich für Senegal entschieden habe. Ich habe aber schnell meine Liebe für das Land gezeigt und was es mir bedeutet, dieses Trikot zu tragen.

Bouna Sarr erhofft sich Push beim FC Bayern durch Sieg beim Afrika-Cup

Was bedeutet Senegal für Sie?

Sarr: Ich fühle sehr viel Liebe für dieses Land, in dem mein Vater geboren wurde. Ich bin mit der senegalesischen Kultur aufgewachsen und war ihr schon immer sehr verbunden, auch aufgrund vieler Besuche dort. Seitdem ich das Nationalmannschafts-Trikot trage, hat sich meine Liebe für Land und Menschen noch einmal verstärkt. Dass ich nun mit Senegal den ersten Afrika-Cup-Sieg der Geschichte holen konnte, ist der bisher größte Stolz in meinem Leben.

Am Freitag sind Sie zum FC Bayern zurückgekehrt – mit welchen Zielen?

Sarr: Die Ziele haben sich nicht verändert. Ich möchte so viel Einsatzzeit wie möglich haben - sei es als Einwechselspieler oder von Beginn an. Ich hoffe, dass ich beim Afrika-Cup beweisen und zeigen konnte, dass ich die Fähigkeit besitze, auch bei Bayern zu spielen.

Trainer Julian Nagelsmann hat kürzlich auf einer Pressekonferenz gesagt, dass Sie unter ihm bislang nicht besser trainiert oder gespielt haben als Ihre Konkurrenten auf der Rechtsverteidiger-Position. Stimmen Sie zu?

Sarr: Ich gebe in jedem Training alles und hoffe wie gesagt, dass jetzt auch meine Leistungen beim Afrika-Cup helfen, dass ich eine neue Chance bekomme, zu zeigen, dass ich in der Lage bin, mehr zu spielen als bisher. Es liegt an mir, das unter Beweis zu stellen.

Bouna Sarr über Zeit beim FC Bayern: „Ich will keine Ausreden suchen“

Warum konnten Sie sich bislang nicht beim FC Bayern durchsetzen?

Sarr: Ich werde immer die Entscheidung eines jeden Trainers respektieren und akzeptieren. Wenn ich nicht spiele, frage ich mich selber: Bouna, was kannst du noch besser machen?

Zu welchem Ergebnis sind Sie bei Ihren kritischen Selbstgesprächen gekommen?

Sarr: Ich will keine Ausreden suchen. Es kann sein, dass ich wegen meiner Knieprobleme am Anfang meiner Bayern-Zeit einen schwierigeren Anpassungsprozess hatte und daher oft auch nicht wirklich die Leistungen bringen konnte, die ich selber von mir erwarte. Das könnte eine Erklärung sein. Ich hoffe, dass ich nun nach dem Afrika-Cup neu bewertet werde.

Hat Nagelsmann Ihnen persönlich erklärt, warum Sie nicht spielen?

Sarr: Er hat mir am Anfang erklärt, dass er mehr von mir erwartet. Ich arbeite hart und gebe immer mein Bestes. Es liegt immer an einem selber. Das ist meine Persönlichkeit, dass ich immer auf mich schaue und versuche, meine Leistungen zu optimieren.

Bouna Sarr will „so lange wie möglich Spieler von Bayern München sein“

Wie kam der Wechsel nach München im Herbst 2020 eigentlich genau zustande?

Sarr: Bayern hatte mich kontaktiert und gesagt, dass sie noch einen zweiten Außenverteidiger auf der Position von Benjamin Pavard suchen. Dann wurde eine Einigung mit Olympique Marseille erzielt. Ich war sehr glücklich darüber, eine große Möglichkeit bei einem großen Verein wie dem FC Bayern zu bekommen.

Möchten Sie Ihren Vertrag beim FC Bayern bis 2024 erfüllen oder sind Sie offen für eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein?

Sarr: Ich konzentriere mich von Saison auf Saison. Stand jetzt bin ich zu 100 Prozent Spieler von Bayern München. Und ich werde alles dafür geben, um so lange wie möglich Spieler von Bayern München zu bleiben. Darauf konzentriere ich mich.

Interview: Philipp Kessler