„Großer Bruder“: FCB-Profi geht mit 14-jährigem Jugendspieler im Restaurant essen

Von: Antonio José Riether

Teilen

Bouna Sarr ist beim FC Bayern sportlich nicht mehr relevant, dennoch begeistert er aufgrund seiner sozialen Fähigkeiten. Kürzlich ging er mit einem U15-Spieler des FCB essen.

München - Über Bouna Sarr lässt sich aus sportlicher Sicht wenig wirklich Positives berichten. Das liegt jedoch daran, dass der Rechtsverteidiger des FC Bayern seit 14 Monaten auf einen Pflichtspieleinsatz wartet. Der Dauerreservist der Münchner ist offenbar aber auf der zwischenmenschlichen Ebene eine große Bereicherung für die Mannschaft und den Verein. Kürzlich zeigte sich Sarr sogar beim Restaurantbesuch mit einem Jugendspieler der U15 des Rekordmeisters.

Bouna Sarr Geboren: 31. Januar 1992 in Lyon (Frankreich) Beim FC Bayern seit: Oktober 2020 Position: Rechter Verteidiger Länderspiele: 13 für Senegal

Bouna Sarr: Dauerreservist des FC Bayern hat sich offenbar mit seiner Rolle abgefunden

Seine letzte Partie absolvierte der Senegalese im März 2022, als die Bayern RB Salzburg im Champions-League-Achtelfinalrückspiel mit 7:1 besiegten. In der Zwischenzeit kämpfte sich der Außenverteidiger nach einer Knie-OP und einer monatelangen Pause wieder an den Kader heran und wäre am vergangenen Wochenende beinahe belohnt worden. Trainer Thomas Tuchel wollte Sarr beim Sieg gegen Hertha BSC einwechseln, verwarf den Gedanken jedoch nach dem Führungstor seines Teams.

An der Einstellung des 31-Jährigen sollte dies jedoch nichts ändern, denn in der Vergangenheit schlug er mehrere Angebote anderer Vereine aus. Vermutlich könnte der in Lyon geborene Defensivspieler, der im Oktober 2020 für acht Millionen Euro als Marseille an die Isar wechselte, seinen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag bei den Münchnern aussitzen.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Bouna Sarr: Seine sozialen Fähigkeiten kommen gut an – auch beim Bayern-Nachwuchs

Auch wenn seine sportlichen Eigenschaften bei den Bayern selten gefragt sind, ist Sarr aufgrund seiner Art bei seinen Mitspielern augenscheinlich beliebt. Seit der Attacke von Sadio Mané auf Leroy Sané soll er etwa der einzige Bayern-Profi sein, der sich nicht an der Isolation seines senegalesischen Nationalmannschaftskollegen beteiligt und weiterhin den Kontakt zum in der Kritik stehenden Neuzugang pflegt.

Doch nicht nur mit den Spielern aus der eigenen Mannschaft baut Sarr Verbindungen auf. Am Mittwochabend zeigte sich der Afrikameister von 2022 bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit einem Jugendspieler der U15 des FC Bayern.

Der U15-Spieler Michel Ekodi und Bayern-Profi Bouna Sarr gingen gemeinsam essen. © Screenshot Instagram (@mr.ekodi)

FCB-Profi Bouna Sarr geht mit 14-jährigem Bayern-Jugendspieler ins Restaurant

Der Nachwuchskicker Michel Ekodi ist eines der Talente der C-Junioren aus der Bayern-Akademie, erst Ende 2021 wechselte der 14-Jährige vom Nachwuchsleistungszeitrum des FC Augsburg in die Landeshauptstadt. Dort knüpft er offenbar einige Kontakte, auf Instagram zeigt er sich etwa mit Sadio Mané, der dem Bayern-Nachwuchs im Winter einen Besuch abstattete.

Nun gab Ekodi in seiner Instagram-Story einen Eindruck vom gemeinsamen Essen mit Sarr preis, der das Foto ebenfalls in seiner Story platzierte. „Es war schön, dich zu sehen, großer Bruder“, schrieb der Teenager außerdem auf Französisch unter das Foto, das die beiden Kicker lächelnd vor ihren leeren Tellern zeigt. Ob Sarr dem Youngster Tipps für seine weitere Karriere gegeben hat, ist nicht überliefert. (ajr)