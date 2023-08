„Fußball und Biergarten bringt die Leute zusammen“: Bayern-Stars besuchen Paulaner Bräuhaus

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Der FC Bayern ist auf seiner Asien-Reise in Singapur angekommen. Dort besuchten zwei Stars umgehend das Paulaner Bräuhaus. Zur Freude vieler Fans.

Singapur/München – Bayern und Bier, das gehört irgendwie zusammen. Genauso wie Paulaner und der FC Bayern!

Auf der Asien-Reise ist der deutsche Rekordmeister nach seinem Aufenthalt in Tokio und zwei absolvierten Testspielen nun in Singapur gelandet, auch wenn die Anreise aufgrund eines Taifuns alles andere als reibungslos vonstatten ging. Sei‘s drum!

FC Bayern auf Asien-Reise: Stars besuchen Paulaner Bräuhaus in Singapur

Seit Sonntag sind die Bayern-Stars nun in Singapur, bestreiten am Mittwoch dort noch ein Testspiel gegen den FC Liverpool und reisen dann am Donnerstag zurück nach München. Heimweh wird in dieser Zeit nicht aufkommen, dafür sorgen die vielen Termine der Kicker.

Ein spezieller fand nun am Montag statt. Dieser dürfte ganz nach dem Geschmack der Münchner gewesen sein. Wer dem Paulaner Bräuhaus in Singapur einen Besuch abstattet, der saugt sofort bayerische Biergarten-Atmosphäre auf. Nicht nur wegen der typischen Tische und Klappstühle im Außenbereich, sondern auch weil er von der asiatischen Bedienung mit einem selbstverständlichem Servus begrüßt wird.

Joshua Kimmich und Sven Ulreich (l.) besuchten am Montag im Rahmen der Asien-Reise des FC Bayern das Paulaner Bräuhaus in Singapur. © tz

Bayern-Stars zum Anfassen im Paulaner Bräuhaus: Kimmich und Ulreich schreiben viele Autogramme

Frag nach bei Joshua Kimmich (28) und Sven Ulreich (34). Das Duo des FC Bayern besuchte wenige Stunden nach der Landung in Singapur das dortige Paulaner Bräuhaus zur Autogramm- und Selfie-Stunde. Jeder (!) der Anwesenden bekam sein Foto und seine Unterschrift von den Münchnern.

„Es war eine lange Reise, daher sind wir glücklich, jetzt hier sein zu dürfen“, sagte Kimmich. „Es freut uns, dass es überall auf der Welt so viele große Fans des FC Bayern gibt“, stimmte ihm Ulreich zu, der bereits 2017 auf Asien-Tour mit dem FCB Erfahrungen mit Land und Leuten vor Ort machen konnte.

„Nach sechs Jahren wieder in Singapur zu sein, ist toll. Wir hoffen, hier eine gute Zeit zu haben.“ Der Empfang hätte auf jeden Fall nicht herzlicher sein können: „Singapur liebt den FC Bayern“, rief ein Fan aus dem Publikum den beiden als Antwort zu.

„Fußball und Biergarten bringt die Leute zusammen“ lautete das Fazit von Kimmich, der von den Fans unter anderem nach seinen Saisonzielen gefragt wurde. Seine Antwort: „Wir sind immer ehrgeizig, vor allem ich.“

Während die Bayern-Stars im fernen Singapur fleißig Autogramm schrieben, stiegen Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe am Montag in den Flieger nach London, um weiter über den Transfer von Harry Kane zu verhandeln. Vielleicht wird der Engländer dann schon bald in München am Nockherberg seine erste Halbe trinken dürfen … (bon/smk)