Brazzo über Tweets von Sohn Nick: „Das rechne ich ihm hoch an“

Von: Stefan Schmid

Seinen Vertrag verlängerte der FC Bayern bis 2026, jetzt äußert sich Hasan Salihamidžić zu den polarisierenden Twitter-Aktivitäten seines Sohnes Nick.

München – Als die Vertragsverlängerung von Hasan Salihamidžić bis Mitte 2026 beim FC Bayern München offiziell bekannt gegeben wurde, war das zwar eine Top-Meldung, aber eine, die nicht mehr viele überrascht hat. Der Sportdirektor hat in dieser Sommer-Transferperiode ordentlich abgeliefert und fährt nun die Früchte seiner Arbeit ein. Immer wieder hat sich auch sein Sohn Nick auf Twitter emotional zu der Arbeit seines Vaters geäußert, dafür erntet er jetzt, neben Dankbarkeit, auch Kritik von Papa Hasan.

Nick Salihamidžić polarisiert und erntet Kritik

Seit diesem Sommer spielt Nick Salihamidžić, zumindest temporär, nicht mehr für den FC Bayern. Der Rechtsverteidiger wurde zu den Vancouver Whitecaps verliehen und läuft dort für die zweite Mannschaft in der MLS Next Pro, die dritthöchste Liga in den USA, auf. Viel ruhiger ist es seitdem auf dem Twitter-Account des Salihamidžić-Sprösslings jedoch nicht geworden, noch immer dreht sich bei ihm alles um den FCB.

Trotz der weiterhin hohen Aktivität hat sich doch einiges geändert. Der angeschlagene Ton ist nicht mehr so emotional, man könnte sagen, beinahe versöhnlich. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen er sich über die Borussia aus Dortmund lustig macht oder die eigenen Fans angreift. „Krass, wie alle die Arbeit vom FC Bayern auf dem Transfermarkt respektieren, außer unsere eigenen Fans“, so einer der damaligen Vorwürfe. Dass das, anstatt die Lage zu entspannen, nur mehr Kritik – auch an seiner eigenen Person – erzeugte, wunderte dann doch die wenigsten Beobachter. Jetzt gibt es aber sogar warme Worte für FCB-Rivale Borussia Dortmund: „Der BVB ist ein großartiger Verein mit einer großartigen Geschichte“, so Nick Salihamidžić in einem Tweet vom 18. Juli, keine zehn Tage nach seinem Wechsel.

Hasan Salihamidžić: „Spreche oft mit meinem Sohn darüber“

Die etwas andere Gangart seines Sohnes dürfte auch Papa Hasan Salihamidžić freuen, der im Bild-Podcast Phrasenmäher auf den provozierenden, mit Lachsmileys unterlegten, Tweet von Nick „Wer wird Deutscher Meister, BVB Borussia. Wer wird Deutscher Meister? Nur der BVB!“ angesprochen wurde. Der Bayern-Sportdirektor stellt klar, dass er die Social-Media-Aktivitäten seines Sohnes nicht durchweg positiv aufnimmt. „Ich spreche oft mit meinem Sohn darüber, das zu lassen“, so Hasan Salihamidžić, der aber auch für Verständnis wirbt: „Ich glaube, man muss die junge Generation ein wenig verstehen.“

Und dann gibt es noch ein großes Stück Dankbarkeit und demonstrativ gezeigten Familienzusammenhalt von Vater Hasan in Richtung des Sohnes: „Genau so, wie ich ihn immer schütze, möchte er auch er immer die Familie schützen und das rechne ich ihm hoch an“, schließt der FCB-Sportdirektor die Causa. Auch wenn damit die Welt beim FC Bayern beinahe nicht heiler sein könnte, gibt es mit Uli Hoeneß doch einen, der Grund zur Beschwerde hat. Eines seiner Lieblingsprojekte beim FCB steckt in der Krise. (sch)