Bayern-Leihgabe Arrey-Mbi: Wiedervereinigung mit Spezl Jamal Musiala oder Verbleib in Hannover?

Von: Kilian Drexl

Teilen

Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi spielte im Pokal 90 Minuten gegen Borussia Dortmund. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi überzeugt aktuell in Hannover und möchte gerne bleiben. Verkaufen die Münchner ihr Talent mit Rückkaufoption?

München - Im Sommer 2019 kam Bright Arrey Mbi als 16-Jähriger vom FC Chelsea zum FC Bayern und gilt als vielversprechendes Talent für die Zukunft. Doch der Sprung aus der U19 in den Profikader war zunächst zu groß. Im Januar 2022 verlängerte er seinen Vertrag in München bis 2025 und wurde an den 1. FC Köln verliehen. Hier sollte der Innenverteidiger für anderthalb Jahre Spielpraxis sammeln und in der Bundesliga weiter reifen.

Innenverteidiger-Talent Bright Arrey-Mbi: Leihe nach Köln wurde vorzeitig abgebrochen

Doch das Leihgeschäft lief nicht wie erhofft und entpuppte sich als großes Missverständnis. Nur viermal stand der 19-Jährige überhaupt im Spieltagskader der Geißböcke. Dabei blieb er gänzlich ohne Einsatzminuten. Für alle Seiten nicht zufriedenstellend. Nur zehnmal kam er für die Reserve des FC in der Regionalliga West zum Einsatz, ehe die Leihe Ende August vorzeitig beendet wurde.

FC Bayern: Leihgabe Arrey-Mbi überzeugt bei Hannover

Anschließend wagte er einen erneuten Anlauf per Leihgeschäft und wechselte zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga. In der bislang absolvierten Hinserie läuft es für den Deutsch-Kameruner deutlich besser. Nachdem er sich auch hier anfangs hinten anstellen musste, hat er sich mittlerweile hinten links in der Dreierkette festgespielt. „Ich musste erst mal reinkommen und verstehen, wie wir spielen, mit welcher Philosophie“, erklärte das Abwehr-Talent im kicker.

Am 19. Oktober gab er in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund (0:2) sein Startelf-Debüt. Seitdem stand er auch in jeder der letzten fünf Ligapartien er in der Anfangsformation von Trainer Stefan Leitl und absolvierte die vollen 90 Minuten. Lediglich gegen Tabellenführer Darmstadt 98 verloren die Niedersachsen, wenn Arrey-Mbi spielte. „Ich werde alles geben, um

viele Spiele zu machen“, zeigte sich der deutsche U-Nationalspieler für die Rückrunde kämpferisch.

Über das Saisonende hinaus? Arrey-Mbi will in Hannover bleiben

Der Leihvertrag endet am 30. Juni 2023, doch Arrey-Mbi würde gerne über den Sommer hinaus in Hannover bleiben: „Ich fühle mich wohl hier. Alles andere ist am Ende nicht meine Entscheidung.“ Die 96er stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz der 2. Liga und haben noch Aufstiegsambitionen.

Fünf Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz, sechs Punkte auf einen direkten Aufstiegsrang. Sollte den Hannoveranern der Aufstieg gelingen und der Innenverteidiger in der Rückrunde weiter überzeugen, ist eine feste Verpflichtung im Sommer denkbar - sofern der FC Bayern den Junioren-Nationalspieler dann ziehen lässt.

FC Bayern könnte sich bei Verkauf Rückkaufklausel für Arrey-Mbi sichern

Eine zukünftige Wiedervereinigung mit Arrey-Mbis gutem Freund Jamal Musiala, mit dem er bereits in London zusammenspielte, wäre aber auch in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Die Bayern könnten sich bei einem Verkauf eine Rückkaufoption im Vertrag verankern lassen. Wenn sich Arrey-Mbi also wie erhofft in Hannover weiterentwickelt, dürfte die Tür zurück zum Rekordmeister noch nicht endgültig geschlossen sein. (Kilian Drexl)