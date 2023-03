Brisante Entwicklungen bei Gavi: Schlägt der FC Bayern zu?

Streichung aus dem Profi-Kader

Gavis Vertragsverlängerung in Barcelona wird zur juristischen Hängepartie. Während er vorerst aus dem Kader der Profi-Elf flog, beobachtet der FC Bayern die weitere Entwicklung.

München/Barcelona – Die Hängepartie um die Vertragsverlängerung von Gavi beim FC Barcelona geht in die nächste Runde. Letzte Woche wurde der 18-Jährige von der ersten Mannschaft in die Jugend zurückversetzt. Wie die katalanische Mundo Deportivo berichtet, hat die spanische Fußballliga seine Registrierung für den Profi-Kader des FC Barcelona zu Saisonbeginn annulliert, nachdem ein Gericht eine Berufung des Clubs abgewiesen hatte. Dem Verfahren war ein Streit zwischen dem FC Barcelona und der Liga vorausgegangen. Eine Vertragsverlängerung im Februar betrachtete die Liga als ungültig, aufgrund der Überschreitung von Gehaltsobergrenzen beim FC Barcelona.

Gavi Geboren: 5. August 2004 in Los Palacios y Villafranca/Spanien Verein: FC Barcelona Marktwert: 90 Millionen Euro

Gavi fällt Finanzgebaren des Clubs zum Opfer - FC Bayern könnte profitieren

Zwar beabsichtigt der Verein eine erneute Berufung beim Provinzgericht gegen die Entscheidung bezüglich der Vertragsverlängerung einzulegen, dass Gavi jedoch vorerst nicht in der ersten Mannschaft auflaufen kann, bleibt davon unberührt.

Das Finanzgebaren des Clubs in Form von Rechteveräußerungen und Spielerverkäufen, um den Regeln der LFP gerecht zu werden, hatte über den vergangenen Sommer für viel Aufmerksamkeit gesorgt, nicht zuletzt in Zusammenhang mit der Verpflichtung von Robert Lewandowski vom FC Bayern.

+ Zwei Hochbegabte bald im selben Club? Der FC Bayern beobachtet die Situation von Gavi genaustens. © Christian Charisius/dpa

Gavi im Sommer ablösefrei zu haben? FC Bayern zeigte bereits Interesse

Somit könnte Gavi erst am 1. Juli wieder zur Profi-Mannschaft zurückkehren, vorausgesetzt den Katalanen gelingt es in dieser Zeit Überschreitungen der Gehaltsobergrenzen im Profi-Kader, um kolportierte 200 Millionen Euro zu reduzieren. Bis dahin sollte ebenso juristisch entschieden worden sein, ob der Mittelfeld-Youngster über einen gültigen Vertrag bis 2026, inklusive fester Ablöse von 1 Milliarde Euro, verfügt.

Für den Fall, dass Gavi jedoch ablösefrei auf dem Transfermarkt landen wird, wäre auch der FC Bayern wieder im Rennen um eine Verpflichtung des Spielers, auf den man bereits in der Vergangenheit ein Auge warf. Zudem könnte für den 18-Jährigen jede Champions League Perspektive bei einem anderen europäischen Topclub interessant werden, sollten die „Azulgrana“ die juristischen Schwierigkeiten nicht in den Griff bekommen. Das Interesse der Bayern und die Beobachtung der aktuellen Entwicklungen sind auch in Barcelona bekannt.

Gavi zum FC Bayern? Als 18-Jähriger bereits eine feste Größe bei Barca und bei „la Roja“

In diesem Zusammenhang berief sich Mundo Deportivo auf einen Sky-Bericht, in dem Florian Plettenberg angab: „Die Bayern haben die Thematik ein hundertprozentig auf dem Schirm. Das kann ich an dieser Stelle so sagen“. Dem hält die Zeitung jedoch entgegen, dass sich Gavi in Barcelona sehr wohlfühle und darauf vertraut, dass der FC Barcelona alle rechtlichen Fragen bezüglich seines Vertrages und der Spielberichtigung schnellstmöglich klären wird.

In der aktuellen Spielzeit – wo der FC Barcelona aktuell von der Tabellenspitze grüßt – durfte der 18-Jährige bereits 20-Mal in der Startformation ran und ist somit bereits ein Garant des sportlichen Erfolgs. Auch für die Nationalmannschaft wurde er in den beiden EM-Quali-Partien gegen Norwegen und Schottland von Luis de la Fuente berücksichtigt. (nki)

Rubriklistenbild: © Christian Charisius/dpa