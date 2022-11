„Sind die Künstler blind?“: Gerd-Müller-Statue von Fans geschmäht

Von: Stefan Schmid

Beim Anblick der frisch enthüllten Statue von Gerd Müller wollen Fans kaum Ähnlichkeiten zur Bayern-Legende feststellen und greifen dabei zu drastischen Worten.

Nördlingen/München - Die Bronze-Statue von Gerd Müller, die am 3. November in seiner Heimatstadt Nördlingen enthüllt wurde, soll den „Bomber der Nation“ bei seinem Siegtreffer zum 2:1 gegen die Niederlande im WM-Finale 1974 zeigen. Einige Fans können den ehemaligen Stürmer des FC Bayern in der Statue aber nicht wiedererkennen und stellen teils wilde Assoziationen her. Auch der verantwortliche Bildhauer Herbert Deiss bekommt auf Social Media den Unmut der Kommentierenden ab.

Gerd Müller oder ein Anime-Star?

Unter dem Bild der Gerd-Müller-Statue, welches BR24 auf seiner Facebook-Seite teilte, hält sich der Begeisterungssturm über das Denkmal für den verstorbenen Müller in Grenzen. Unmut, der einen Tag vorher, während der Enthüllung vor Ort in keinster Weise absehbar war. Unter anderem gaben sich Ehrenpräsident des FC Bayern Uli Hoeneß und der ehemalige Müller-Mitspieler Sepp Maier die Ehre in Nördlingen. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ließ es sich nicht entgehen, den „Bomber der Nation“ an dessen Geburtstag zu huldigen.

Während die Ehrengäste alle höchst zufrieden von der Statue schienen, bricht im Internet nun eine Empörungswelle los. Ein Nutzer fragt, „sind die Auftraggeber und sogen. „Künstler“ heutzutage alle blind?“ Eine anderer pflichtet ihm bei und sieht „Überhaupt keine Ähnlichkeit“ und bezeichnet die Statue gar als „nur hässlich, eine Beleidigung für den Fußballspieler!“

Andere Kommentierende sehen die Sache dann schon weniger ernst und versuchen, wenn schon nicht mit Gerd Müller, andere Ähnlichkeiten zu finden. „Erinnert mich mehr an Tsubasa als an Müller“ schreibt einer und meint damit Tsubasa Ozora, Anime-Figur aus der Fußball-Kultserie Captain Tsubasa.

Online-Häme wird Freude über Müller-Denkmal kaum schmälern

Die jetzt auf Facebook ausgeleerten Kübel mit Häme werden der Freude in Nördlingen ob der Manifestation des berühmtesten Sohnes der Stadt aber kaum Abbruch tun. So war auch die Witwe von Gerd Müller, Uschi, bei der Enthüllung zugegen und auch sie verlor kein Wort der Kritik über das Bildnis ihres Mannes. Vielmehr versprühte sie große Begeisterung als sei gemeinsam mit FCB-Präsident Herbert Hainer die Statue inspizierte.

Uschi Müller und Herbert Hainer vor der frisch enthüllten Bronze-Statue von Gerd Müller. © IMAGO/Sammy Minkoff

Auch die Einwohner der Stadt Nördlingen wirken mit der Bronze-Abbildung von Müller zufrieden, für deren Errichtung im Stadtinneren sich die Bevölkerung via Unterschriftenliste einsetzte. Während die Granden des FC Bayern einem ehemaligen FCB-Stürmer huldigen, müssen sie sich Gedanke um den aktuellen Bayern-Goalgetter machen. Eric Maxim Choupo-Moting wird in der Premier League heiß gehandelt. (sch)