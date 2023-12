Spiel von Bayern-Neuzugang nach Todesfall auf Tribüne abgebrochen

Von: Korbinian Kothny

Der FC Granada trauert um einen langjährigen Fan. Ein Dauerkarteninhaber verstirbt während des Spiels gegen Bilbao auf der Tribüne.

Granada – Tragische Szenen beim spanischen Erstligaspiel zwischen dem FC Granada und Athletic Bilbao am Sonntag. In der 18. Spielminute musste die Partie unterbrochen werden, als Bilbaos Torhüter Unai Simon die Schiedsrichter auf einen Notfall auf den Rängen hingewiesen hatte.

Sofortige Rettungsmaßnahmen bleiben erfolglos – Tod noch auf der Tribüne

Dort erlitt ein etwa 70 Jahre alter Mann laut spanischen Medienberichten einen Herzstillstand. Nach dem Hinweis von Simon eilten sofort Rettungssanitäter zu dem Fan und versuchten ihn wiederzubeleben. Die Partie wurde folglich unterbrochen und die Spieler auf dem Platz gingen in die Kabine.

Letztlich blieben die Rettungsmaßnahmen der Sanitäter aber erfolglos. Laut spanischen Medienberichten starb der Mann noch auf der Tribüne. Der FC Granada erklärte später, dass es sich beim Opfer um einen Dauerkarteninhaber handle.

Partie wird nach 60 Minuten Unterbrechung abgebrochen und am Montag fortgesetzt

Die Partie wurde nach über 60 Minuten Unterbrechung nicht wieder angepfiffen, sondern abgebrochen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Gäste aus Bilbao mit 1:0. Iñaki Williams hatte die Basken bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht. Bei Granada stand Bryan Zaragoza, der im Sommer zum FC Bayern wechselt, in der Startelf.

Wie der spanische Fußballverband bekannt gab, wird die Partie bereits am Montag um 21 Uhr fortgesetzt. Der FC Granda trauerte auf X (vormals Twitter) um seinen verstorbenen Fan: „Wir möchten der Familie und den Freunden (des Verstorbenen; Anm. d. Red.) unser aufrichtiges Beileid aussprechen.“ Auch Atheltic Bilbao sprach der Familie ihr Beileid aus. (kk)