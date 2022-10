Bayern-Spieler wundern sich angeblich über Entscheidungen von Nagelsmann

Von: Stefan Schmid

Mit den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen sinkt das Verständnis der Spieler gegenüber den Entscheidungen von Nagelsmann und zieht erste Kritik nach sich.

München - Es ist kein Geheimnis, dass man sich den bisherigen Saisonverlauf an der Säbener Straße anders vorgestellt hat. Statt auf dem so gewohnten ersten Tabellenplatz findet man sich nach neun Spieltagen auf dem dritten Rang wieder. Das sorgt für Trainer Julian Nagelsmann nicht nur für Druck von Außen, sondern zieht auch einigen Unmut innerhalb der Mannschaft nach sich.

Gefährlich könnte dem Trainer dabei werden, dass es sich nicht nur um irgendwelche Nebenkriegsschauplätze handelt, die von seinen Spielern argwöhnisch beäugt werden, sondern vor allem um sein Kerngeschäft als Trainer. Allerdings sollen die Spieler Nagelsmanns Bemühungen um Verbesserungen auch positiv zur Kenntnis nehmen.

Erfolglose Wechsel und taktische Umstellungen von Nagelsmann im Fokus

Zwei Punkte sollen den Bayern-Spielern nach Informationen der Sport Bild in dieser Saison besonders sauer aufstoßen: Zum einen zeigten taktische und personelle Umstellungen von Nagelsmann während des Spiels kaum einen positiven Effekt und zum anderen gebe es Unverständnis für die jeweiligen Startaufstellungen, inklusive der damit verbundenen Kommunikation.

Julian Nagelsmann und Jamal Musiala beim Gastspiel in Dortmund (2:2). © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Besonders bitter wird es für die Spieler, wenn sie sehen, dass die gegnerische Mannschaft aufgrund der Einstellung ihres Trainers erfolgreich gegen den FCB agiert. Das war beim Last-Minute-Ausgleich der Dortmunder der Fall, der durch die Umstellung von Edin Terzić auf Doppelspitze und der Einwechslung von Anthony Modeste erst möglich gemacht wurde. Aber auch bei der Niederlage in Augsburg wurde den Bayern-Spielern erfolgreich vor Augen geführt, was die richtige taktische Einstellung ausmacht.

FCB-Spieler in der Pflicht – fragwürdiger Blick auf Mental-Coach

Bei aller berechtigter Kritik, die es an Julian Nagelsmann geben darf und die er auch an sich selbst äußert, verwundert dann ein angeblicher Kritikpunkt der Spieler dann doch. So sollen es die FCB-Spieler befremdlich finden, dass ihr Trainer mit einem persönlichen Mental-Coach arbeitet. Da sich diese Entscheidung vielmehr in den privaten Raum von Nagelsmann verorten lässt, kann das wohl nicht als Ausrede gelten, um die zuletzt gezeigten Leistungen zu rechtfertigen.

Ähnliches gilt auch für die zuvor aufgezählten Punkte, die von den Spielern argwöhnisch betrachtet werden sollen. Zwar ist der Trainer dafür verantwortlich, für das vorhandene Spielermaterial eine bestmögliche Taktik und Aufstellung zu finden, für die Umsetzung auf dem Platz, sind die Akteure aber selbst verantwortlich. So sind vor allem die Spieler in der Pflicht, die eigentlich zu den Leistungsträgern gehören, sich aber aktuell in einer Formkrise befinden.

Nagelsmann schützt Spieler und arbeitet an Kommunikation

Dass Julian Nagelsmann keineswegs ein Trainer ist, der bockig auf seinen Standpunkten beruht, sondern vielmehr bereit ist, konstruktive Kritik aufzunehmen, wird auch von den Spielern honoriert. So soll es in der Mannschaft positiv aufgenommen worden sein, dass der Übungsleiter zu einem Kommunikationsstil übergegangen ist, der alle Spieler vom Star bis zum Bankdrücker miteinbezieht.

Ein weiterer Wechsel im Verhalten Nagelsmanns ist beim öffentlichen Umgang bei Kritik an seinen Spieler wahrzunehmen. Wo der Trainer früher noch abwägend reagiert hat, stellt er sich nun schützend vor sein Team. Für Julian Nagelsmann ist die stetige Weiterentwicklung seiner Coaching-Arbeit erklärtes Ziel, für Karl-Heinz Rummenigge wohl hingegen Ausdruck seines „Talent“-Status. Der ehemalige Bayern-Funktionär wird nicht müde, den Cheftrainer weiter auf dessen scheinbare Unerfahrenheit zu reduzieren. (sch)