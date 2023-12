Ballack entdeckt live im TV „versteckte“ Tuchel-Kritik an den Bayern-Bossen

Von: Luca Hartmann, Marius Epp

Den Süd-Schlager in der Allianz Arena entschied der FC Bayern deutlich für sich. Die Stimmen zur Kracher-Partie lesen Sie hier.

München – Lange ist es her, dass der Süd-Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart zum letzten Mal ein echtes Topspiel war. Am Sonntag, dem 17. Dezember, war es mal wieder so weit.

Die Bayern zeigten dem Überraschungsteam aus Stuttgart über 90 Minuten deutlich die Grenzen auf und feierten am Ende einen ungefährdeten 3:0-Sieg (das Spiel im Ticker zum Nachlesen).

Wir haben die Stimmen von DAZN und Sat.1 zum Topspiel gesammelt.

Thomas Müller (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... seinen Startelf-Einsatz: „Hat Spaß gemacht. Man hat gesehen, dass zumindest ich selbst überzeugt bin, dass ich der Mannschaft noch was geben kann und nicht nur so ein bisschen mitspiele. Jetzt muss ich nur noch den Trainer überzeugen, dass der es noch öfter sieht. Bisher hat es ja noch nicht so oft geklappt. Aber wir haben natürlich auch eine ziemlich ordentliche Qualität vorne. Es hat einfach Spaß gemacht von Anfang an. Wir sind im Leistungssport beim FC Bayern. Da gibt es keinen Platz für Animositäten. Ich selber hätte ja auch keinen Spaß, wenn ich nicht versuchen würde an mein Leistungslimit ranzukommen.“

... die Zukunft des brillierenden Juwels Aleksandar Pavlovic: „Es gibt so viele potenzielle Nationalspieler. Wenn sich Pavlo gegen Deutschland entscheidet, ist er selber Schuld.“

... sein Abseitstor: „Ich war schon ein bisschen müde vor der Halbzeit. Normalerweise ist der Ball nicht so schnell. Es war knapp.“

Thomas Tuchel (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „Ich bin sehr zufrieden. Das war alles andere als selbstverständlich. Wir sind von Minute zu Minute besser geworden, das war sehr gut. Ich habe mir vorgenommen, sehr ruhig an der Seitenlinie zu sein. Upa war nicht im Training und hat sich zur Verfügung gestellt. Es war eine komplett neue Doppel-Sechs. Thomas hat wenig gespielt, Rapha hat nur 45 Minuten nach seiner Verletzung gespielt. Aleks Pavlovic hat ganz wenige Minuten gespielt. Wir mussten viel Fleißarbeit machen. Wir wurden immer ballsicherer. Wir mussten ein paar Meter extra gehen und das haben wir gemacht.“

... seine Innenverteidiger Kim und Upamecano: „Ich freue mich sehr für die beiden. Upa war vor zwei Tagen noch im Bett. Sie haben Fehler gemacht. Aber die Bereitschaft, zu helfen, war heute auf einem ganz anderen Level als in Frankfurt.“

... Thomas Müller: „Er hat sehr gut gespielt. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

... Aleksandar Pavlovic: „Er hat ein bisschen gebraucht, um sich zurechtzufinden. In der zweiten Halbzeit hat er körperlicher gespielt. Er hatte ja eigentlich nur Kurzeinsätze. Umso höher muss man das bewerten. Die ganze Mannschaft hat gegen einen super-Gegner stark performt.“

... das Verletzungspech der Bayern: „Das war schon heftig heute. Wir haben einen Jugendspieler dabei gehabt, der sechs Monate verletzt war und eine Woche mit uns trainiert hat. Man muss sich nur vorstellen, dass Nous (Mazraoui, Anm. d. Red.) jetzt weg bleibt, Choupo noch fehlt und Minjae (Kim, Anm. d. Red.) fehlt, wenn Asien-Cup ist.“ Michael Ballack sieht in diesen Tuchel-Aussagen bei DAZN daraufhin eine „versteckte Kritik am Kader“ – und damit den Bayern-Bossen.

Michael Ballack und Thomas Tuchel waren zu Gast am DAZN-Mikrofon. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Manuel Neuer (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den starken Auftritt: „Wir wollten den Zuschauern zuhause nochmal was bieten. Es war ein schöner Abend.“

... die Verletzungs-Misere: „Wenn frische Kräfte reinkommen, dann ist da kein Abfall bei uns. Wir hoffen, dass sich keiner mehr ansteckt.“

... den Verlauf der bisherigen Saison: „Bis auf das Pokal-Aus sind wir absolut im Soll.“

... seinen Kontakt mit Julian Nagelsmann: „Der Austausch ist intensiv. Julian erkundigt sich immer wieder. Ich stehe auch mit dem Torwarttrainer der Nationalmannschaft im Austausch. Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht.“

Alexander Nübel (Torwart VfB Stuttgart, vom FC Bayern ausgeliehen) nach dem Spiel über ...

... den schwachen Auftritt des VfB: „Sehr komisch. Wir haben uns in eine Verunsicherung gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Das Verteidigen bei Ballverlusten hat nicht funktioniert. Ich wollte das Spiel unbedingt gewinnen, es wären wichtige Punkte gewesen.“

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) nach dem Spiel über ...

... die Niederlage: „Gebrauchter Abend für uns. Wir konnten keinen Teil dazu beitragen, dass es ein Spitzenspiel ist. Wir waren nicht gut im Gegenpressing und pomadig im Spielaufbau. Wir sind enttäuscht von unserer Leistung. Die Bayern wollten uns den Ball auch geben, also dürfen wir uns auf die 60 Prozent Ballbesitz nichts einbilden. Wir gehen völlig verdient als Verlierer nach Hause. Das kann passieren, uns ärgert es sehr, dass es heute passiert ist.“

Harry Kane (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „Es war unsere beste Leistung der Saison. Wir wollten Dominanz zeigen. Wir haben ihnen sehr wenige Chancen gegeben.“

... seine Bundesliga-Tore 19 und 20, nachdem er zwei Spiele nicht getroffen hatte: „Mein letzter Treffer hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt.“ (lacht)

Jan-Christian Dreesen (Vorstands-Boss FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... sein bisheriges Jahr beim FC Bayern: „Langweilig war es auf keinen Fall. Ich habe mein Leben eigentlich anders geplant. Es waren sehr bewegende zwölf Monate. Es war ein verrücktes Transferfenster – mit Harry Kane und vielem, was zum Schluss dann nicht mehr funktioniert hat. Dann die Rückkehr von Manuel Neuer. Zwei neue Jungs mit Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic, die keiner vorher auf dem Schirm hatte. Es war ein bewegtes Jahr, mit vielen schönen Momenten – und aber auch solchen, die nicht wirklich Spaß machen. In Saarbrücken verloren, aus dem Pokal wieder rausgeflogen. Das in Frankfurt vor einer Woche hat auch keinen Spaß gemacht.“

Jan-Christian Dreesen hatte bei manchen Bayern-Auftritten in diesem Jahr wenig Spaß. © IMAGO/Blatterspiel

... die Titel-Konkurrenten aus Leverkusen und Stuttgart: „Man muss sie sehr ernst nehmen. Sie bringen Phänomenales zustande. Es sind zwei Mannschaften, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Man sollte aber auch Leipzig und Dortmund weiter auf dem Schirm haben.“

... die Grippe-Ausfälle: „Dass heute Goretzka und Kimmich ausfallen, ist unglaublich ärgerlich. Wir hätten sie sehr gut gebrauchen können.“

... die DFL-Abstimmung: „Es geht nicht um einen Anteilsverkauf, sondern eine Erlösbeteiligung. Die DFL hat die roten Linien in der Ausschreibung genannt. Da ist vielleicht manches noch nicht richtig kommuniziert worden. Wenn wir heute acht Prozent an den Erlösen abgeben, heißt das nicht, dass diese Partei auch Einfluss nehmen wird.“

... den Transfer-Plan des FC Bayern im Winter: „Es ist ja nicht so, dass wir noch gar nichts gemacht hätten. Wir haben Zaragoza für den Sommer. Aber wer wäre ich, wenn ich dem Christoph Freund jetzt die Latte höher lege. Wir werden auf jeden Fall was suchen und sind schon dabei. Das Wintertransferfenster ist immer sehr kompliziert.“

Sebastian Hoeneß (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die Ausrichtung seiner Mannschaft: „Wir haben schon auch Bock, unser Spiel heute auf den Platz zu bringen. Was haben wir denn zu verlieren?“

... den Ausfall von Goretzka und Kimmich bei den Bayern: „Wir haben es registriert, es ändert aber an unserer Aufstellung nichts.“ (epp/LuHa)