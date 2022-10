Beim FC Bayern chancenlos: Ex-Top-Talent feiert Bundesliga-Debüt bei Konkurrenz

Von: Johannes Skiba

Teilen

Marcel Wenig in der letzten Saison im Trikot des FC Bayern München. © Markus Fischer via www.imago-images.de

Im Trikot von Eintracht Frankfurt durfte der ehemalige FC Bayern-Spieler Marcel Wenig seine Premiere in der Bundesliga feiern.

Frankfurt – Der spektakuläre 5:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen am 10. Spieltag der Bundesliga war eines der großen Highlights an diesem Fußball-Wochenende. Das Zaubertor von Jesper Lindström oder der leidenschaftliche Torjubel von Randal Kolo Muani nach seinem Treffer stachen dabei besonders hervor. Doch auch ein ehemaliger Spieler des FC Bayern München erlebte einen ganz besonderen Tag.

Youngster Marcel Wenig, der im Sommer vom FC Bayern München zu Eintracht Frankfurt wechselte, debütierte in der Bundesliga. Nach dem Tor zum 5:1-Endstand durfte der 18-Jährige erstmals ran. Matchwinner Daichi Kamada, der zwei Tore schoss, wurde für den Debütanten ausgewechselt. Im Anschluss an die Partie äußerste sich Marcel Wenig emotional über sein Premierenspiel: „Es war ein unglaubliches Gefühl für mich vor unseren Fans zu spielen. Ich bin unfassbar stolz, ein ganz großes Dankeschön an den Trainer und die Mannschaft, die mich unterstützt haben und mir heute diese Möglichkeit gegeben haben.“

FC Bayern: Kein Platz für Wenig

Schon Anfang des Jahres, als Marcel Wenig noch beim FCB unter Vertrag stand, entschied sich das Talent für einen ablösefreien an den Main. Die Perspektive war dem gebürtigen Nürnberg in München wohl zu unklar. In der letzten Saison spielte Wenig für die U19 und die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Am Main lief er bislang nur mit der U23 in der Hessenliga und mit der U19 in der Youth League auf, wo er zahlreiche Torbeteiligungen beisteuern konnte.

Eintracht-Coach Oliver Glasner beobachtete Wenig bereits das ein oder andere Mal in der Hessenliga, sofern der Cheftrainer zwischen Bundesliga-Alltag und Champions-League Reisen die Zeit fand. Gegen Leverkusen stand der U19-Nationalspieler des DFB bereits das vierte Mal im Bundesliga-Kader von Eintracht Frankfurt. Nun kam es endlich zum Einsatz. Glasner ist ein Förderer von Wenig, wie dieser nach der Leverkusen-Partie weiter ausführte: „Der Trainer sagte mir, ich soll Spaß haben, das Spiel genießen und mir Sicherheit holen, der Rest kommt von selbst. In der Bundesliga ist es ein ganz anderes Tempo. Am meisten überrascht hat mich aber die Atmosphäre. Ich möchte mich nun weiter beim Trainer anbieten, damit ich noch weitere Einsätze in dieser Saison sammeln kann. Dafür werde ich im Training alles geben.“

Eintracht Frankfurt: Bald mehr Einsätze für Wenig?

Die Saison der SGE ist lang. Neben der Dreifachbelastung der Bundesliga, der Champions-League und des DFB-Pokals steht für einige Nationalspieler bald schon die WM 2022 an. Marcel Wenig könnte dadurch weiter in den Fokus rücken, da die WM-Teilnehmer, Kamada, Lindström, Sow und – mit ein bisschen Resthoffnung – Mario Götze, alle auf den Positionen eingesetzt werden, auf denen sich auch Marcel Wenig wohlfühlt. Mit Sicherheit haben wir den Debütanten nicht das letzte Mal auf der Bundesliga-Bühne sehen dürfen. (jsk)