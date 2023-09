Hohn und Spott für Eberl nach Rauswurf bei RB Leipzig

Von: Luca Hartmann

RB Leipzig hat Geschäftsführer Max Eberl kurz vor dem Topspiel gegen Bayern München entlassen. Die Fan-Stimmen zum Rauswurf.

Leipzig – Großer Knall vor dem Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) zwischen RB Leipzig und Bayern München. Die Sachsen entlassen Geschäftsführer Max Eberl, dessen Name immer wieder beim FC Bayern kursiert. „Fehlendes Commitment“ wird als Grund für die Trennung angegeben. Die Fans reagieren unterschiedlich.

Max Eberl: Geboren: 21. September 1973 (Alter 50 Jahre), Bogen Letzte Position: Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig Vereine als Spieler: FC Bayern München, VfL Bochum, Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig schmeißt Max Eberl raus: Fans loben Entscheidung

Viele Fans loben RB für ihre Entscheidung, sehen das „fehlende Commitment“ in den Aussagen von Eberl ähnlich. „Richtige Entscheidung. Jetzt kann die sportliche Leitung endlich in Ruhe weiterarbeiten“, oder „Ich weine ihm keine Träne nach. Ein Dementi hab ich nie vernommen, wenn es um den Bayern-Wechsel gab“, heißt es in Kommentaren auf der Plattform X, ehemals Twitter.

Manche User werden auch noch deutlicher. „Der falsche Mann in einer Stadt, die er nie verdient hat“, oder „Seine Glaubwürdigkeit kann er jetzt endgültig vergessen. Ohne ihn ist Leipzig besser dran“, verleihen einige User ihrer Wut Ausdruck.

Nach dem plötzlichen Rausschmiss von Max Eberl bei RB Leipzig reagieren die Fans auf der Plattform X, ehemals Twitter, unterschiedlich. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Eberl zum FC Bayern? Twitter-User sind sich sicher

Unterdessen glauben auch viele Fans, dass es nicht mehr lang dauern wird, bis Eberl Angestellter des FC Bayern wird. Der 50-Jährige wird seit geraumer Zeit beim Rekordmeister gehandelt, könnte dort den Posten als Sportvorstand übernehmen. Uli Hoeneß soll als großer Befürworter von Eberl gelten.

„Die Bayern können sich auf einen guten Mann freuen“, oder „Eberl hat doch bestimmt schon längst seinen Vertrag in München unterzeichnet“, heißt es in den Kommentaren, die Eberl schon kurz vor einem Engagement in München sehen. Kurz vor dem Topspiel scherzt ein weiterer User: „Morgen sitzt Eberl dann schon auf der Bayern-Bank“.

Spott über „fehlendes Comittment“: Reaktionen auf das Aus von Max Eberl bei RB Leipzig

Außerdem werden unter den Fans besonders Zeitpunkt und Trennungsgrund heiß diskutiert. „Wieder mal Unruhe vor einem Top-Spiel in der Bundesliga... wie so oft“, klagt ein User. Andere kritisieren die Leipziger für den ungünstigen Zeitpunkt des Rauswurfs knapp 25 Stunden vor dem Gipfeltreffen mit dem Rekordmeister. „Wieso schmeißt du ihn einen Tag vor so einem Spiel raus? Bringt nur unnötig Hektik rein“ heißt es beispielsweise.

Das Eberl ausgerechnet „fehlendes Commitment“ zum Verhängnis wurde, können viele jedoch nicht verstehen. „Wie will man auch mit RB Leipzig eine Verbindung aufbauen“ oder „War doch klar, dass er nicht schon als Kind in RB-Bettwäsche geschlafen hat“, ist in den Kommentaren zu lesen. (LuHa)