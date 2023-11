Nächster Kane-Rekord: FC Bayern gewinnt knapp beim 1. FC Köln

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern gewinnt dank Harry Kane im ersten Spiel nach der Länderspielpause mit 1:0 beim 1. FC Köln. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

1. FC Köln – FC Bayern München 0:1 (0:1)

: Kane-Rekordtor zur Führung Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker

Fazit: Der FC Bayern gewinnt hochverdient mit 1:0 beim 1. FC Köln und übernimmt zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor Bayer Leverkusen. Besonders in der 1. Halbzeit erspielt sich der Rekordmeister viele Topchancen. Wieder einmal war es Harry Kane, der den Ball letztlich über die Linie drückte. Sein 18. Treffer nach zwölf Spielen sind neuer Bundesliga-Rekord! Eigentlich hätten die Münchner bereits zur Pause deutlich höher führen müssen, besonders Sané und Choupo-Moting vergaben aber gute Möglichkeiten. In der 2. Halbzeit verwalteten die Bayern schließlich die Führung, Coman verpasste es mit seinem Kopfball an die Latte, den Vorsprung zu erhöhen. So blieb es zumindest ergebnistechnisch bis zum Schluss spannend, aber Köln wurde zu keinem Zeitpunkt offensiv richtig gefährlich.

1. FC Köln - FC Bayern 0:1 (0:1)

Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe – Carstensen, Hübers, Kilian (77. Waldschmidt), Chabot – Ljubicic (64. Alidou), Martel – Thielmann (78. Paqarada), Kainz (78. Huseinbasic), Maina – Selke (64. Tigges) Aufstellung FC Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Mazraoui – Kimmich, Goretzka – Coman, Sané – Choupo-Moting, Kane Tore: Kane (20.)

ABPFIFF! Das Spiel ist vorbei. Der FC Bayern gewinnt 1:0 beim 1. FC Köln.

90.+3. Minute: Köln wirft alles nach vorne, aber die Bayern klären die letzten Versuche konsequent aus dem Strafraum.

90.+2. Minute: Die Kölner kommen nochmal, Waldschmidt treibt den Konter voran, aber die Bayern verteidigen es gut und wirklich gefährlich wird es nicht.

90. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Die Bayern wollen das Ergebnis über die Zeit bringen, gehen jetzt auch offensiv nicht mehr ins letzte Risiko. Die Kölner bleiben im Angriff aber ideenlos und können mit dem Ballbesitz wenig anfangen.

85. Minute: Die Gastgeber finden offensiv weiter kaum statt. Neuer wird jetzt früh unter Druck gesetzt und wird den Ball im letzten Moment noch los. Kurzer Schreckmoment für die Bayern.

82. Minute: Auch wenn die Bayern hier augenscheinlich alles im Griff haben, bleibt es weiterhin bei der knappen Führung. Mit Nachspielzeit sind es noch rund 10 Minuten. Kann Köln hier nochmal zurückkommen?

78. Minute: Die Latte rettet für Köln! Kimmichs Ecke von rechts wird verlängert und Coman kommt aus fünf Metern zentral zum Kopfball und setzt diesen an die Latte. Das wäre die Entscheidung gewesen. Unterdessen bringt Baumgart drei neue Spieler: Waldschmidt, Huseinbasic und Paqarada sollen für die Schluss-Offensive sorgen

FC Bayern beim 1. FC Köln: Coman trifft nur die Latte

77. Minute: Beste Bayern-Chance in der 2. Halbzeit! Coman setzt sich auf links im Sechzehner durch, zeiht zur Grundlinie und findet mit einem Chip-Ball Sané. Der Nationalspieler zieht direkt ab. Chabot verhindert im letzten Moment den Einschlag.

75. Minute: Coman kommt auf der linken Seite relativ frei zur Flanke und findet Kane. Dessen Kopfball wird abgefälscht und geht rechts vorbei. Die Ecke von Kimmich bringt dann nichts ein.

Harry Kane erzielte beim 1. FC Köln seinen 18. Saisontreffer – wieder ein Rekord. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

72. Minute: Weiter hat die Tuchel-Elf hier alles im Griff. Köln macht die Reihen hinten eng und überlässt den Bayern den Ball. Torchancen waren in den letzten Minuten nicht zu sehen.

69. Minute: Mehrere Minuten spielen sich die Bayern den Ball um den gegnerischen Strafraum herum, doch weder Choupo-Moting links, noch Coman rechts kommen entscheidend durch.

66. Minute: Die Bayern setzen sich jetzt mehr und mehr in der Kölner-Hälfte fest. Richtig klare Tormöglichkeiten gab es aber noch nicht in der 2. Halbzeit. Köln hat die Abwehr in der Halbzeit ordentlich stabilisiert.

64. Minute: Steffen Baumgart bringt zwei frische Kräfte. Tigges kommt für Selke, Alidou ersetzt Ljubicic.

63. Minute: Sané kommt das erste mal im zweiten Abschnitt hinter der letzten Kölner Kette an den Ball, kann jedoch im letzten Moment noch abgelaufen werden, bevor es wirklich gefährlich wird

59. Minute: Die Bayern haben in dieser Phase immer wieder einfache Ballverluste und Stockfehler in der Kölner Hälfte. Die Geißböcke können daraus aber kein Kapital schlagen. Bei den Kontern ist Selke im Sturm oft auf sich allein gestellt.

56. Minute: Kainz tritt eine Ecke von rechts auf den Kopf von Hübers, doch dessen Kopfball geht deutlich drüber.

54. Minute: Die Bayern kommen offensiv nach der Pause noch nicht richtig zu ihrem Spiel. Zwei Chip-Bälle von Kimmich hinter die Kette kommen nicht an. Goretzkas Kopfball nach einer Ecke bleibt ungefährlich.

52. Minute: Choupo-Moting stoppt Thielmann auf Höhe der Mittellinie mit einem Halten und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

50. Minute: Kainz verlagert das Spiel stark von halblinks auf die rechte Seite zu Thielmann. Der hätte eigentlich etwas Zeit zu flanken, aber vertändelt dann den Ball.

48. Minute: Köln kommt wach aus der Halbzeit und entscheidet die ersten Zweikämpfe nach der Pause für sich. Eine Flanke von rechts von Thielmann kann Kim aber leicht abfangen.

46. Minute: Die Pause ist vorbei. Die 2. Halbzeit beginnt!

1. FC Köln empfängt FC Bayern: Kane sorgt für Halbzeitführung

Halbzeit! Die Bayern gehen mit einer hochverdienten Führung in die Pause, müssen sich aber vorwerfen hier noch nicht schon mit zwei oder drei Toren in Front zu sein. Allein Sané hätte mindestens eine seiner zwei Großchancen zur Führung nutzen müssen, auch Choupo-Moting hatte gleich mehrere gute Möglichkeiten. Die Kölner hingegen müssen in der Halbzeit ihre Defensive neu sortieren, immer wieder offenbarte diese dem Rekordmeister zu große Lücken. Gleich geht‘s weiter.

45. Minute: Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

43. Minute: Nach einem Kopf-an-Kopf-Zusammenprall bleiben Upamecano und Thielmann vor dem Kölner Strafraum liegen. Upamecano muss länger behandelt werden, steht aber glücklicherweise wieder. Es geht für beide weiter.

41. Minute: Nächste gute Möglichkeit für den FCB. Nach einer Kimmich-Ecke wird Mazraouis Schuss aus der zweiten Reihe geblockt und fliegt im Sechzehner zu Coman, der direkt per Halbvolley abzieht und Schwäbe zur nächsten guten Parade zwingt. Kurz darauf lenkt Carstense eine Flanke von Kane fast ins eigene Netz, kann aber noch zur Ecke klären.

38. Minute: Die Kölner pressen jetzt auch nicht mehr ganz so hoch, wie noch zu Beginn des Spiels. Dadurch können sich die Bayern bis zur Mittellinie relativ leicht den Ball hin und her schieben. In den letzten Minuten fehlt aber der letzte entscheidende Zug zum Tor.

35. Minute: Die Kölner sind jetzt etwas besser im Spiel, können das Geschehen in den letzten Minuten besser vom eigenen Tor weghalten. Die Bayern haben aber alles im Griff und deutlich mehr Ballbesitz.

31. Minute: Beste Chance für Köln! Ljubicic bekommt rund 20 Meter vor dem Tor den Ball und schlägt eine schöne Flanke auf den Einstartenden Carstensen. Aus spitzem Winkel kommt er zum Kopfball, doch Neuer kann parieren.

28. Minute: Großchance jetzt fast im Minutentakt für die Bayern! Kane schickt mit einem herrlichen Pass hinter die Kette rechts Choupo-Moting auf die Reise. Der bedient in der Mitte Sané, doch dessen Abschluss aus rund sieben Metern geht minimal am linken Pfosten vorbei. Kurz danach kommt Coman aus rund 16 Metern zum Abschluss und zieht links vorbei. Eigentlich müssten die Münchner hier schon höher führen.

25. Minute: Die Kölner sind nach dem Rückstand sichtlich verunsichert. Besonders in der Defensive tun sich immer wieder große Lücken auf.

22. Minute: Und fast der Doppelschlag der Bayern. Wieder geht es durch die Mitte und Sané bedient Choupo-Moting im perfekten Moment. Doch der Kameruner scheitert aus rund 16 Metern an Schwäbe. Wieder eine starke Parade des Schlussmanns.

FC Bayern beim 1. FC Köln jetzt live: Kane-Rekordtor zur Führung

20. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern München. Laimer gewinnt am eigenen Sechzehner den Ball. Coman leitet den Ball mittig weiter zu Sané. Sané bringt den Ball auf halblinks zu Choupo-Moting, der allein vor Schwäbe steht. Sein Schuss kann Chabot auf der Linie klären, doch der Ball fliegt Kane direkt vor die Füße und der Stürmer muss nur noch einschieben. Im zwölften Spiel ist es bereits der 18. Treffer für Kane und damit neuer Bundesliga-Rekord!

19. Minute: Es ist das erwartet intensive Spiel. Die Kölner laufen weiterhin hoch an und setzen die Bayern so immer wieder früh unter Druck.

FC Bayern beim 1. FC Köln: Die Partie im Live-Ticker. © IMAGO/Blatterspiel

15. Minute: Kim fällt nach einem Kopfball auf seinen Arm und muss behandelt werden. Nach kurzer Unterbrechung geht es für ihn aber weiter.

12. Minute: Wieder können die Bayern das hohe Kölner-Pressing umspielen. Kane schickt Sané auf die Reise. Rechts laufen Choupo-Moting und Coman mit, doch Kilian kann als letzter Mann gerade noch den Pass verhindern.

10. Minute: Nach einer Ecke kommen auch die Geißböcke zu ihrer ersten Chance, Neuer muss parieren. Doch das Tor hätte wegen Abseits nicht gezählt.

8. Minute: Das muss fast schon die Führung für die Bayern sein! Kane schlägt von der Mittellinie einen überragenden Pass auf Sané, der plötzlich alleine vor Schwäbe auftaucht. Der Torwart macht sich ganz groß und kann den Schuss mit dem rechten Arm abwehren.

6. Minute: Fast das 1:0 für die Bayern! Sané kommt über die linke Seite durch und bringt den Ball flach in die Mitte zu Kane. Hübers grätscht dazwischen und lenkt den Ball an den rechten Außenpfosten. Glück für Köln.

5. Minute: Laimer setzt sich auf der rechten Seite durch und findet in der Mitte Choupo-Moting. Der kann den Ball am Fünfmeterraum gegen Kilian behaupten und setzt seinen Schuss dann leicht links vorbei. Erste gute Chance für die Bayern

2. Minute: Die Bayern bauen das Spiel von hinten auf. Wie von Thomas Tuchel erwartet, pressen die Kölner früh. Ein erster Bayern-Angriff verpufft.

Anpfiff! Marco Fritz gibt das Spiel frei. Die Partie läuft.

Update vom 24. Oktober, 20.27 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Manuel Neuer führt die Bayern als Kapitän aufs Feld. Köln wird von Florian Kainz angeführt.

Update vom 24. Oktober, 20.24 Uhr: In wenigen Minuten geht es los. Die Spieler kommen gleich auf den Rasen. Der FC Bayern hat die letzten neun Spiele beim 1. FC Köln übrigens alle gewonnen. Dieser Serie soll heute ausgebaut werden.

Update vom 24. Oktober, 20.12 Uhr: Auch Thomas Tuchel stellt sich vor dem Spiel den Fragen von DAZN. Für seine Offensivspieler Sané und Kane hat er nur lobende Worte parat. „Sie ergänzen sich sehr gut“, sagt er. Den Einsatz von Choupo-Moting begründet Tuchel mit dessen Kopfballstärke und „weil er die ganze Woche top trainiert hat“. Gegen Köln erwartet er derweil ein „aggressives, intensives und schnelles“ Spiel.

Update vom 24. Oktober, 20 Uhr: Rund 30 Minuten vor Anpfiff spricht Köln-Trainer Steffen Baumgart bei DAZN. „Gegen Bayern brauchst du einen überragenden Tag“, nur dann könne sein Team eine Chance haben. Dabei soll sein Team mutig nach Vorne spielen und „wir wollen die Bayern zu Fehlern zwingen“, erklärt er.

Update vom 24. November, 19.50 Uhr: Die Fans des FC Bayern dürften sich nur zu gern an das letzte Aufeinandertreffen mit den Geißböcken erinnern. Am 27. Mai dieses Jahres sicherte sich der Rekordmeister mit einem 2:1-Sieg in Köln am letzten Spieltag den elften Meistertitel in Serie. Der Treffer von Jamal Musiala in der 89. Minute sorgte damals dafür, dass der FCB doch noch an Borussia Dortmund vorbeizog.

FC Bayern beim 1. FC Köln: Tuchel überrascht bei Aufstellung

Update vom 24. November, 19:24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel lässt Thomas Müller trotz des Ausfalls von Jamal Musiala auf der Bank. Dafür beginnt Eric Maxim Choupo-Moting von Beginn an. Zusammen mit Harry Kane, Leroy Sané und Kingsley Coman bildet er die Offensive. Auch Alphonso Davies sitzt zunächst auf der Bank. Noussair Mazraoui wird wohl links hinten beginnen. Im zentralen Mittelfeld starten wie erwartet Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Update vom 24. November, 19 Uhr: Der FC Bayern geht natürlich als großer Favorit in das Spiel. Während die Münchner in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen sind, steckt das Team von Trainer Steffen Baumgart auf dem 17. Tabellenplatz tief im Abstiegskampf. Der einzige Liga-Sieg gelang den Kölnern Ende Oktober beim 3:1 gegen Rivale Borussia Mönchengladbach.

Update vom 24. November, 18.30 Uhr: In zwei Stunden wird die Partie in Köln angepfiffen! Besonders die deutschen Nationalspieler wollen sich wohl ihren Frust von den jüngsten DFB-Pleiten von der Seele schießen. Allen voran auf die Reaktion von Leroy Sané nach seinem Ausraster gegen Österreich darf man gespannt sein. Gestern nahm ihn Trainer Tuchel in Schutz und sprach ihm sein Vertrauen aus. Sané wird wohl in der Startelf stehen.

Erstmeldung vom 24. November: Köln – Nur drei Tage nach der 0:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Österreich steht das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga an. Zum Auftakt des 12. Spieltag reißt der FC Bayern zum Tabellenvorletzten aus Köln. Eigentlich eine machbare Aufgabe, oder?

Mit einem Sieg würde der Rekordmeister zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor Bayer Leverkusen übernehmen, die erst am Samstag gegen Werder Bremen spielen. Die Kölner hingegen brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf und hoffen auf eine Überraschung.

Trainer Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern am Freitagabend zum Auftakt des 12. Spieltags auswärts auf den 1. FC Köln © Tom Weller/dpa

FC Köln gegen FC Bayern: Nationalspieler sollen „positive Energie tanken“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte lediglich eine Trainingseinheit nach der Länderspielpause, um seine zahlreichen Nationalspieler wieder fit für den Bundesliga-Alltag zu bekommen. Die gefrusteten DFB-Spieler der Bayern sollen ihren Fokus schnellstmöglich wieder auf ihre Aufgaben beim Rekordmeister legen.

„Wir wollen ein Umfeld bieten, wo man sich sicher und ruhig fühlt, wo man die Dinge auch mal abstreifen kann“, betonte Tuchel mit Blick auf die deutschen Nationalspieler am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Köln. Wichtiger sei es für diese Spieler, jetzt „neue, positive Energie zu tanken“.

Köln empfängt Bayern: 12. Spieltag der Bundesliga

Bereits vor der Länderspielpause kritisierte Tuchel die Ansetzung des Spiels, am Donnerstag bekräftigte er seine Kritik am engen Spielplan. „Es ist eine sehr, sehr unglückliche Ansetzung“, sagte er. Dennoch müsse sich der Rekordmeister „den Gegebenheiten anpassen.“

Immerhin waren bei den Bayern während der Länderspielpause keine neuen Verletzten hinzugekommen. Alle Nationalspieler stünden dennoch „unter Beobachtung“, erklärte Tuchel. Verzichten muss der 50-Jährige auf Jamal Musiala und Matthijs de Ligt. Der Einsatz von Raphael Guerreiro ist fraglich. Joshua Kimmich wird nach seiner Rot-Sperre zuletzt wohl in die Startelf zurückkehren. (LuHa)