FC Bayern gegen den BVB – und die ganze Welt schaut zu: Übertragung in über 200 Länder

Von: Boris Manz

Teilen

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Der Klassiker soll das Highlight der Bundesliga-Saison werden. Weltweit wird das Spiel übertragen und verfolgt.

München – Am Samstagabend kommt es in der Allianz Arena zum absoluten Top-Spiel. Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund. Fußball-Deutschland fiebert seit Wochen auf das Bundesliga-Highlight des Jahres hin, doch auch im Ausland wird ganz genau hingeschaut, wenn der Rekordmeister auf den Tabellenführer trifft.

FC Bayern - Borussia Dortmund Datum: 1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Ort: Allianz Arena Wettbewerb: Bundesliga

FC Bayern gegen Borussia Dortmund im TV: DFL setzt auf Spezialkameras

Das Duell zwischen dem FCB und dem BVB birgt für die Marketing-Abteilung der DFL immenses Potenzial. Mit den Slogans „Der deutsche Klassiker“ oder das „Bundesliga-Clásico“ wirbt die Liga mit ihrem absoluten Top-Spiel. Und das offenbar mit Erfolg: In mehr als 200 Ländern wird das TV-Highlight live im Fernseher oder im Stream übertragen.

Außerdem hat sich die DFL für das Top-Spiel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Statt der gewohnten 19-26 sollen in der Allianz Arena diesmal 32 Kameras im Einsatz sein. Die zusätzlichen Spezialkameras sollen dem Publikum bessere Aufnahmen liefern und das TV-Spektakel damit erhöhen. „Dazu gehören digitale Inhalte auf den Bundesliga-Kanälen sowie Spots im TV und auf Out-of-Home-Flächen“, schreibt die DFL in einer Mitteilung.

Die ganze Welt schaut am Samstagabend auf den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © Imago/Moritz Müller//Revierfoto/Kirchner-Media

Bundesliga-Klassiker international: Zahlreiche TV-Sender senden Teams in die Allianz Arena

Hinter dem ganzen steckt ein klarer Plan. Die DFL will die Plattform nutzen, um ihr Standing zu erhöhen und das Image weiter aufzupolieren. Deshalb ließ die Deutsche Fußball Liga das mit Spannung erwartete Duell durch die Kampagne „Time to get real“ begleiten.

Und die Werbung hat sich offenbar bezahlt gemacht. Für das Großevent bringen die internationalen Sender sogar eigene Teams ins Stadion, um noch näher vom Geschehen berichten zu können. Laut DFL berichten unter anderem ESPN (USA), ESPN Deportes (USA, Südamerika), Viaplay (Polen, Norwegen, Schweden, Finnland), beIN Sports Frankreich, beIN Sports Mittlerer Osten, Network 4 (Ungarn), Canal+ (Subsahara Afrika), OneFootball und BAND Sports (beide Brasilien) aus der Arena.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Ex-Bundesliga-Stars wie Matthäus, Lahm und Weidenfeller für DFL im Einsatz

Und die Fans im Ausland sind auch schon ganz heiß auf das Duell. In zahlreichen Ländern soll zu den Angeboten, auch noch öffentliches Public Viewing angeboten werden. In den USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Thailand, Indonesien, China und Nigeria sollen die Menschen die Spiele bei von der DFL initiierten Events verfolgen können. Bei den globalen Veranstaltungen sollen ehemalige Bundesliga-Stars wie Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Claudio Pizarro, Zé Roberto und Roman Weidenfeller auftreten. (btfm/dpa)