„Achtung, Wortspiel“: Julian Nagelsmann deutet bei der Pressekonferenz Sommer-Transfer an

Von: Antonio José Riether

FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann gab am Mittwoch bei der ersten Spieltags-Pressekonferenz des Jahres teilweise amüsante Antworten auf die Fragen der Journalisten.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet, am Freitag geht es mit dem Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig weiter, Anstoß ist um 20.30 Uhr. +++

+++ Die letzte Frage dreht sich um Eric Maxim Choupo-Moting und die Stürmerposition. „Ich habe ich auf sechs von elf Positionen festgelegt, ob er dabei ist, verrate ich nicht. Ich habe noch ein paar, bei denen ich die nötigen zwei Nächte brauche, um eine Entscheidung zu treffen. Das heutige Elf-gegen-elf war aber von allen ganz gut, die Entscheidung wurde nicht leichter.“ Doch Nagelsmann gibt einen Ausblick: „Ich habe schon gesagt, dass Choupo einen sehr guten Lauf hatte und ich keine Veranlassung sehe, ihn nicht beginnen zu lassen, wenn er gesund ist. +++

+++ Spricht man schon über die Champions League, fragt ein französischer Journalist. „Man thematisiert es schon, der Weg dahin kann das Auftreten gegen Paris bedingen. Wenn wir die Inhalte in der Bundesliga umsetzen, sind wir gewappnet für das Top-Duell. Generell wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein, 50/50. Da wird die aktuelle Form auch entscheidend sein.“ +++

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann im Ticker - Trainer gibt Update zu Mazraoui

+++ Noussair Mazraoui fällt mit einer Herzbeutelentzündung aus, Nagelsmann wird auf seinen Zustand angesprochen. „Ich habe von unserem Internisten noch nichts Neues gehört, zumindest ist es aber nicht schlechter geworden. Aber eben auch nicht extrem besser, sodass ich nicht mit einer frühen Rückkehr rechnen kann. Ist, glaube ich, auch vernünftig. Es ist eine Herzthematik, bei der „nur“ der Herzbeutel betroffen ist, aber generell wollen wir da kein Risiko eingehen. Der Peak der Krankheit war aber bereits überschritten.“ +++

+++ Wie sieht es in Sven Ulreich aus? Der Ersatzkeeper genießt zwar das Vertrauen, muss jedoch täglich Berichte zur Torwart-Suche lesen. „Generell glaube ich, dass Ulle sich seiner Rolle bewusst ist, er kennt die Situation nicht anders, mit Manu war immer eine klare Nummer eins da. (...) Es ist wichtig, da zu sein, deshalb kriegt er ja Geld dafür. Er würde seine Rolle auch bei einer etwaigen neuen Nummer eins erfüllen, mit dem nötigen Engagement und der nötigen Unterstützung.“ +++

Julian Nagelsmann deutete einen Transfer von Yann Sommer an, konnte jedoch nicht ins Detail gehen. © Eduard Martin/imago

FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann live - neuer Torwart bräuchte „15 Minuten“, um sich einzugewöhnen

+++ Wie lange würde es dauern, bis ein neuer Keeper einsatzbereit wäre? Nagelsmann antwortet auch hier knapp und mit einer Prise Humor. „15 Minuten ungefähr“, lautet die trockene Antwort. „Es kommt auf den Torwart an, generell ist das Abwehrverhalten immer relativ klein, das Verhalten ist sehr ähnlich, vielleicht gibt es in der Spieleröffnung die ein oder andere Feinheit. Aber es ist kein Hexenwerk, das man sechs Monate studieren muss.“ +++

+++ Arijon Ibrahimovic erhielt zuletzt einen Profivertrag, auch dies kommentierte Nagelsmann. „Ari hat sich gut entwickelt, er war gerade im Testspiel unfassbar aktiv, in der U19 ist ihm immer die Torgefahr abgegangen. Aber das ist normal für einen Zehner, der viel drum rum spielt. Er ist ein Spieler, der Entwicklungspotenzial hat. Mal sehen, ob er ein bisschen Spielzeit bekommt, er ist ja nicht konkurrenzlos auf der Positon. Auf die Frage, ob der Trainer bereits Kontakt mit Yann Sommer hatte, antwortet Nagelsmann knapp: „Ich habe keinen Kontakt, ne.“ +++

Nagelsmann scherzt: „Brazzo, Oli und Marco Neppe arbeiten – Achtung, Wortspiel – Sommer wie Winter“

+++ Wird Nagelsmann bezüglich des Sommer-Transfers nervös? „Es sind nicht immer nur zwei Parteien, die zufriedengestellt werden müssen – bei jedem Transfer. Generell möchten wir eine Entscheidung haben, das ist klar. Es ist ja auch normal, dass man auf dieser Position eine nötige Ruhe haben möchte. (...) Ich bin schon entspannt, aber es ist immer ratsam, wenn man Richtung erstes Pflichtspiel eine Lösung hat. Wie die aussieht, weiß ich auch noch nicht.“ +++

+++ Angesprochen auf die Torwartfrage, antwortet Nagelsmann mit Humor. „Die Torwartthematik ist so, wie ich es schon nach dem Testspiel gesagt habe. Brazzo, Oli und Marco Neppe arbeiten – Achtung, Wortspiel – Sommer wie Winter daran, den Kader zu verstärken. Und das ist nach wie vor der Fall.“ +++

+++ Nun geht es um das Personal. „Es ist relativ normal, dass sich alle außer die Langzeitverletzten vor dem ersten Spiel fit zurückmelden. Leon (Goretzka, Anm.) spürt noch minimal was, es ist aber nichts, was einen Einsatz ausschließt. Auch Matthijs (de Ligt, Anm.) hat keine Probleme mehr im Sprunggelenk, das sieht gut aus. Und King (Coman,Anm.) ist voll bei Kräften.“ +++

+++ Die erste Frage dreht sich sofort um das Spiel am Freitag. „Es ist ein wichtiges Spiel, Leipzig ist auch ein Konkurrent um die Meisterschaft und seit Ewigkeiten ungeschlagen. Bei Standards sind sie gut, haben ein sehr gutes Umschaltverhalten, auch die Kontergefahr ist extrem hoch, weil sie da eine gute Struktur haben in der Positionierung. Wenn wir das Spiel gewinnen: Neun Punkte Vorsprung wäre ein gutes Polster. Sollten wir nicht gewinnen, wären wir in der Bundesliga wieder unter Zugzwang. +++

+++ Julian Nagelsmann betritt gemeinsam mit Pressesprecher Dieter Nickles den Presseraum des FC Bayern und begrüßt die anwesenden Journalisten. Nun kann es losgehen. +++

Update, 13.19 Uhr: Zehn Minuten noch bis zur Presserunde mit Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Äußert sich der 35-Jährige zum Transfer von Yann Sommer? Gibt er einen Einblick in seine Startelf gegen Leipzig? Die Antwort gibt es in Kürze.

Update, 13.04 Uhr: Julian Nagelsmann äußert sich ab 13.30 Uhr zur kommenden Partie gegen seinen ehemaligen Klub RB Leipzig. In einer knappen halben Stunde stellt sich der Landsberger den Fragen der Pressevertreter, im Ticker sammeln wir alle wichtigen Aussagen des Cheftrainers.

FC-Bayern-PK mit Julian Nagelsmann: Gibt der Trainer ein Update zur Torwart-Suche?

Update vom 18. Januar, 12.19 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde, dann tritt Julian Nagelsmann ein erstes Mal in diesem Jahr zur Spieltags-Presserunde vor die Mikrofone. Der Chefcoach des FC Bayern wird dabei höchstwahrscheinlich Fragen zu seinem Kader sowie der Aufstellung zur kommenden Partie bei RB Leipzig beantworten, doch auch die Torwartfrage wird sicherlich ein Thema sein. Aktuell steht nach der Verletzung von Manuel Neuer mit Sven Ulreich nur ein erfahrener Keeper im Kader, Nagelsmann forderte erst kürzlich einen neuen Keeper.

Erstmeldung vom 18. Januar:

München – Am Freitag startet die Bundesliga mit einem Spitzenspiel. Für den Tabellenführer FC Bayern geht es beim Jahresauftakt gegen den derzeitigen Dritten RB Leipzig, den Ex-Klub von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Die Münchner plagen Verletzungssorgen, vor allem in der Abwehr muss sich der Coach etwas einfallen lassen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute live – Münchner wollen lauf fortsetzen

Mit vier Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Freiburg und sechs auf Leipzig gehen die Bayern in die verbleibenden 19 Spieltage. Nach der langen WM-Pause und dem Trainingslager in Katar will der Rekordmeister an den Lauf aus dem letzten Jahr anknüpfen. Wettbewerbsübergreifend gab es zuletzt zehn Siege am Stück. Die erste und einzige Partie im neuen Jahr – ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg – endete 4:4.

Nun soll es gegen den Salzburger Schwesternklub besser laufen. Die Statistik spricht vor dem Freitagabendspiel für die Bayern, Nagelsmann konnte seine drei bisherigen Aufeinandertreffen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gewinnen. Das letzte Duell gab es zu Beginn der Saison, Ende Juli setzte sich der Meister im Supercup mit 5:3 gegen den Pokalsieger durch.

Wen stellt Julian Nagelsmann gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig auf? © Frank Hoermann/imago

FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Nagelsmann gibt Personal-Update – vier Stars fehlen derzeit verletzt

Vier Akteure, die beim letzten Duell gegen Leipzig auf dem Platz standen, werden jedoch nicht mitwirken können. Manuel Neuer fehlt mit einem Unterschenkelbruch, Sadio Mané befindet sich nach seiner Entzündung im Wadenbeinköpfchen in der Reha. Zwei Ausfälle in der Abwehr der Bayern schmerzen jedoch besonders, so fehlen Lucas Hernández, der sich während der WM einen Kreuzbandriss zuzog, und Noussair Mazraoui, der mit einer Entzündung des Herzbeutels wochenlang ausfällt.

Nagelsmann wird voraussichtlich ein Update zu seinen Spielern geben, dabei könnte er auch die ein oder andere Information über seine Aufstellung verraten. Inwieweit der 35-Jährige ins Detail geht, wird sich während der Pressekonferenz zeigen. (ajr)