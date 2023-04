Hoffnung für Bayerns Millionen-Bankdrücker? Tuchel nimmt ihn zur Seite

Von: Boris Manz

Ryan Gravenberch kam beim FC Bayern bisher kaum zu Spielen. Unter Thomas Tuchel könnte sich das ändern. Der Coach nahm sich extra Zeit für den Youngster.

München – Ryan Gravenberch kam beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann fast gar nicht zum Zug. In der Bundesliga durfte der Niederländer nicht einmal über die volle Distanz auflaufen und stand nur einmal in der Startelf. Doch das könnte sich nun ändern: Thomas Tuchel nahm sich auf dem Trainingsplatz in einem langen Gespräch Zeit für den Youngster. Gelingt ihm unter Tuchel jetzt der Durchbruch?

Ryan Jiro Gravenberch * 16. Mai 2002 in Amsterdam, Niederlande Größe: 1, 90 m Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 30 Millionen Euro

FC Bayern: Ryan Gravenberch bekam unter Nagelsmann kaum Spielzeit

Als Gravenberch im Sommer für unter 20 Millionen Euro verpflichtet wurde, gratulierte der ein oder andere Sportvorstand Hasan Salihamidžić zu einem grandiosen Coup. Das Eigengewächs von Ajax Amsterdam galt als eines der größten Talente in der Fußball-Welt.

Die Zuschauer durften bisher aber kaum das Können des 20-Jährigen bestaunen. Seine einzigen Spiele über die volle Distanz machte Gravenberch in der UEFA Champions League. Beim Underdog Viktoria Pilzen und im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Inter Mailand. Insgesamt stand Gravenberch unter Nagelsmann nur in 14 Prozent der Spielminuten auf dem Platz. Zuletzt wurde deshalb über einen Abschied spekuliert.

Ryan Gravenberch könnte unter Thomas Tuchel eine größere Rolle im Starensemble des FC Bayern spielen. © Imago/kolbert-press /Lackovic

Training an der Säbener Straße – FCB-Trainer Thomas Tuchel spricht mit Ryan Gravenberch

Doch jetzt könnte Gravenberch der Nutznießer des Trainerwechsels werden. Der 20-Jährige dürfte den Abgang von Julian Nagelsmann als eine zweite Chance verstehen, sich erneut zu präsentieren, um sich beim FC Bayern durchzusetzen.

Und der neue Trainer hat anscheinend ein besonderes Augenmerk auf den Youngster gelegt. Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, hat sich Tuchel am Donnerstag, dem 30. März, den jungen Mittelfeldspieler geschnappt und ein sechsminütiges Gespräch mit ihm geführt. Auf Twitter kursierten anschließend Bilder der Unterredung.

FC Bayern: Spielt Ryan Gravenberch im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund?

Die kommunikative Art scheint bei den Fans, gut anzukommen. „Mehr Aufmerksamkeit, als er je von Nagelsmann bekommen hat, obwohl sie 8 Monate lang zusammen gearbeitet haben“, stichelte ein Twitter-User in Richtung Ex-Coach unter dem Beitrag.

Dem Youngster dürfte die neue Aufmerksamkeit gefallen. Doch setzt Tuchel in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie gleich auf den 20-Jährigen? Da geht es ausgerechnet zum Bundesliga-Top-Spiel gegen Borussia Dortmund.

FC Bayern: Leon Goretzka gibt Entwarnung für BVB-Top-Spiel

Unwahrscheinlich, denn Leon Goretzka meldete sich nach der verletzungsbedingten Auswechslung im Länderspiel heute wieder zurück im Training. „Ich bin umgeknickt. Es sollte schon reichen bis Samstag“, prophezeite Goretzka bereits nach dem Spiel.

Der Mittelfeldmotor hatte eine „sehr enge Beziehung“ zu Julian Nagelsmann, wenn er nicht sofort voll da ist, könnte das die Chance für Gravenberch sein. (btfm)