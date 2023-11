Tuchel schließt Startelf-Blitz-Comeback von Duo nicht aus

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern reist ersatzgeschwächt nach Dortmund. Thomas Tuchel plant wohl mit Leon Goretzka oder Dayot Upamecano in der Startelf. Die Pressekonferenz.

FC-Bayern-PK mit Thomas Tuchel vor dem Bundesligaspiel in Dortmund; Freitag, 11.30 Uhr

Tuchel reagiert auf Kritik von Matthäus und Hamann: „Sehe auch keine Weiterentwicklung“

Tuchel schließt Blitz-Comeback von Duo nicht aus: Goretzka oder Upamecano wohl in der Startelf

von Duo nicht aus: oder wohl in der Startelf Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Die Pressekonferenz ist beendet.

11.49 Uhr: Tuchel versteht den Frust der Fans nach dem Spiel in Saarbrücken, als die Mannschaft sich nicht für den Support bedankt hat. „Das war einzig und allein der Enttäuschung durch das späte Gegentor geschuldet. Wir lieben den Support unserer Fans und hoffen, dass sie sich nicht auf den Schlips getreten fühlen.“

11.48 Uhr: Was sagt Tuchel zum Bericht, dass es Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Mannschaft gibt? „Ich habe den Bericht noch nicht gelesen, werde es auch nicht, da ich ja persönlich in der Kabine dabei bin. Es ist alles gut in der Mannschaft und das ändert sich auch nicht durch eine Niederlage“, erklärt Tuchel.

Wer ersetzt Joshua Kimmich? Tuchel nennt drei Alternativen

11.46 Uhr: Gibt es Überlegungen, Josip Stanisic in der Winterpause zurückzuholen? „Ganz ehrlich gesagt, geht es gerade darum, von Spiel zu Spiel zu kommen. Für alles andere ist noch Zeit“, sagt Tuchel.

11.45 Uhr: Was ändert sich durch den Ausfall von Joshua Kimmich? „Josh ist natürlich ein Fixpunkt, der gerade in solchen Spielen immer den Ball haben will. Das fehlt uns natürlich in diesem Spiel“, sagt Tuchel. Als mögliche Alternativen nennt Tuchel Laimer, Goretzka und Pavlovic.

11.42 Uhr: Wie sieht die Personallage in der Defensive aus, falls Goretzka und Upamecano nicht rechtzeitig fit werden? „Der Plan ist entweder Leon oder Upa“, sagt Tuchel. Der 50-Jährige vertraut demnach darauf, dass mindestens einer der beiden fit wird. Dennoch sagt Tuchel, dass nach dem BVB-Spiel noch zehn Spiele bis zur Winterpause sind und man daher „schlau“ agieren muss. Es wird demnach eine Last-Minute-Entscheidung.

Tuchel reagiert auf Kritik von Matthäus und Hamann: „Sehe auch keine Weiterentwicklung“

11.41 Uhr: Tuchel wird auf die fehlende Weiterentwicklung angesprochen, die unter anderem Lothar Matthäus und Didi Hamann angesprochen haben. „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung“, unterbricht Tuchel die Frage und erntet Lacher im Pressesaal.

Dennoch erklärt der FCB-Coach, dass er sich nach solchen Niederlagen natürlich hinterfrage.

11.40 Uhr: Trotz des Ausfalls von de Ligt gibt es derzeit keine Überlegungen in der Defensive kurzfristig noch etwas zu machen, sagt Tuchel. Auch ein Comeback von Jérôme Boateng ist derzeit kein Thema.

11.39 Uhr: Was ist der Schlüssel in Dortmund? „Wir müssen an unserer Leistungsgrenze spielen. Ich glaube, dass wir genug Qualität und Form haben. Ich habe Vertrauen, dass wir das schaffen“, erklärt Tuchel.

Tuchel schließt Blitz-Comeback von Duo nicht aus: Goretzka oder Upamecano wohl in der Startelf

11.36 Uhr: Wie war der Eindruck von Tuchel von der Mannschaft nach dem Tiefschlag im DFB-Pokal? „Überhaupt keine Resignation, wir waren alle sehr enttäuscht. Was mir gut gefallen hat, war, dass keiner den anderen beschuldigt hat. Wir wollten alle nach Berlin, aber das müssen wir jetzt früh abhaken“, sagt Tuchel. Der FCB-Coach geht davon aus, dass seine Mannschaft eine Reaktion in Dortmund zeigt.

11.32 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt leicht verspätet. Die erste Frage geht an das Personal. Bei Leon Goretzka und Dayot Upamecano geht es darum, ob sie im Kader sein können. „Der natürliche Schritt ist es natürlich nicht, dass sie (Leon Goretzka und Dayot Upamecano; Anm. d. Red.) gleich beginnen, aber wir müssen mit der medizinischen Abteilung schauen, ob wir vielleicht ein paar Schritte überspringen können“, sagt Tuchel.

Update vom 3. November, 11.06 Uhr: In etwas weniger als einer halben Stunde wird sich Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten stellen. Wie sieht die Lage bei den Verletzten aus?

Bayern-PK vor BVB-Kracher jetzt im Live-Ticker: Was machen Sie in der Abwehr, Herr Tuchel?

Erstmeldung vom 3. November: München – Es bleibt keine Zeit zum Wunden lecken beim FC Bayern. Nach der Pokal-Blamage unter der Woche in Saarbrücken steht für den deutschen Rekordmeister am Samstag das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund vor der Tür. Wie reagieren die Münchener auf den nächsten früh verspielten Titel? In der Bundesliga ist man bislang noch ungeschlagen.

De Ligt verletzt: Reicht es bei Upamecano für die Startelf?

Vor dem Kracher am 10. Spieltag plagen Cheftrainer Thomas Tuchel mal wieder Personalprobleme – gerade in der Defensive. In Saarbrücken verletzte sich Matthijs de Ligt am Knie und wird für die nächsten Wochen ausfallen.

Damit steht Tuchel in Dortmund mit Minjae Kim nur ein fitter Innenverteidiger zur Verfügung. Oder kommt es zum Überraschungseinsatz von Dayot Upamecano? Der Franzose stieg nach seiner Muskelverletzung unter der Woche wieder ins Mannschaftstraining ein und dürfte – sofern er fit ist – sofort gebraucht werden.

Thomas Tuchel stellt sich vor dem Bundesligaspiel in Dortmund den Fragen der Journalisten. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Personalpuzzle im Mittelfeld: Kimmich rotgesperrt – Goretzka vor Rückkehr?

Nicht nur in der Viererkette kommen die Bayern auf dem Zahnfleisch daher, auch eine Reihe davor sieht es personell nicht viel besser aus. Auf der Doppelsechs fehlt Joshua Kimmich rotgesperrt und Leon Goretzka fiel zuletzt mit einem Mittelhandbruch aus. Einzig fitter Spieler: Konrad Laimer. Allerdings könnten sowohl Goretzka als auch Raphaël Guerreiro gegen den BVB wohl zurück in den Kader kehren.

Reicht es gleich für die Startelf? Und wie haben die Bayern das Pokal-Aus unter der Woche in Saarbrücken verdaut? All das und vieles mehr wird Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz ab 11.30 Uhr beantworten. Wir sind im Live-Ticker dabei. (kk)

