FC Bayern gegen Werder Bremen heute live im Free-TV und Live-Stream: Hier läuft das Bundesliga-Spiel

© Soeren Stache/dpa Trifft Bayerns Jamal Musiala (r.) auch gegen Bremen?

Der FC Bayern will erstmals die Tabellenführung verteidigen. Alle Infos, wer die Partie gegen Werder Bremen heute live im TV und Stream zeigt.

München ‒ Nach 13 Spieltagen hat der FC Bayern endlich das Ziel erreicht, die Tabellenführung in der Bundesliga zu übernehmen. Union Berlin schaffte es nicht, den 3:2-Sieg des Rekordmeisters bei Hertha BSC zu kontern und die Position zu verteidigen. Stattdessen scheiterten die Eisernen mit einer deutlichen 0:5-Pleite in Leverkusen. Ausruhen dürfen sich die Münchner allerdings nicht, denn dafür ist die Liga noch zu eng beisammen. Der SC Freiburg um Trainer Christian Streich lauert nur einen Punkt hinter den Bayern. Auch Union und Borussia Dortmund sind noch in Schlagdistanz.

Damit die Mannschaft von Julian Nagelsmann sicher auf dem ersten Platz überwintert, dürfen in den letzten Spielen keine Punkte liegen gelassen werden. Zuerst muss das Heimspiel gegen Werder Bremen gewonnen werden. „Die letzten Spiele geben uns Selbstvertrauen. Vor vier, fünf Wochen wäre das Spiel gegen Hertha wahrscheinlich noch anders verlaufen. Ole Werner ist ein sehr guter Trainer mit klaren Abläufen. Hohe Aggressivität, viel Mann gegen Mann. Sie spielen fast immer mit einer ähnlichen Ordnung“, so Nagelsmann auf der Pressekonferenz.

Bundesliga, 14. Spieltag FC Bayern München - SV Werder Bremen Anpfiff: 8. November 2022, 20.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)

FC Bayern erwischt Hammer-Los in der Champions League

Aufgrund der guten Form seiner Mannschaft ist Nagelsmann alles andere als begeistert von der anstehenden WM-Unterbrechung: „Die Pause kommt nicht zum richtigen Zeitpunkt. Gerade die lange Champions-League-Pause ist nicht so schön“. In der Königsklasse trumpften die Bayern mit sechs Siegen aus sechs Spielen auf, wurden dafür jedoch nicht belohnt. Im Achtelfinale wartet Paris Saint-Germain, das die Gruppe nur auf dem zweiten Platz abschloss und somit in Topf 2 landete.

Zu dem Top-Duell kommt es erst im Februar, vorher wird die WM gespielt. Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader am 10. November bekannt geben. Wer sicher dabei sein wird, ist Bayerns Top-Scorer Jamal Musiala. Der Youngster pflegt ein gutes Verhältnis zu Flick und wird sich darauf freuen, mit seinen Team-Kollegen vom FCB ein „magisches Dreieck“ zu bilden.

Wer zeigt Bayern gegen Bremen heute live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern! Das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen wird kostenlos im Fernsehen übertragen. SAT.1 wird die Partie am Dienstag-Abend im Programm haben und ab 20.00 Uhr mit den Vorberichten starten. Aus der Allianz-Arena berichtet Matthias Opdenhövel mit seinem Experten Markus Babbel. Außerdem ist Reporterin Andrea Kaiser dabei, Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Begegnung.

Sky-Kunden gehen ebenfalls nicht leer aus, der Pay-TV-Sender wird das Spiel auf den eigenen Kanälen zeigen. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga HD3 mit Kommentator Frank Buschmann.

Wo kann ich Bayern gegen Bremen heute im Live-Stream schauen?

Die SAT.1-Übertragung wird parallel im kostenlosen Live-Stream auf ran.de, sat1.de und Joyn zu sehen sein.

Wer ein gültiges Sky-Abo abgeschlossen hat, kann das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go schauen. Sollten Sie die Sky-Übertragung ohne langfristiges Abonnement schauen wollen, können SIe den Streamingdienst WOW nutzen. Das Angebot ist monatlich oder jährlich kündbar.

Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen TV: SAT.1, Sky Live-Stream: ran.de, Joyn, Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

FC Bayern gegen Werder Bremen im Live-Ticker auf tz.de

Wenn Sie die Partie nicht im TV oder Stream schauen können, legen wir Ihnen unseren Live-Ticker von tz.de ans Herz. So verpassen Sie keine wichtige Szene des Spiels. (ta)