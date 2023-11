Bayern-Aufstellung heute gegen Heidenheim: Youngster vor Startelfdebüt?

Von: Florian Schimak, Korbinian Kothny

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Thomas Tuchel kündigt Veränderungen in der Startelf an, will aber „schlau“ sein.

Update vom 11. November, 12.10 Uhr: Wirft Thomas Tuchel heute die Rotationsmaschine an? Der FCB-Coach kündigte bereits auf der Pressekonferenz an, dass er wohl ein paar Veränderungen in der Startelf vornehmen wird. Bleibt abzuwarten, ob Tuchel in ähnlichem Maße wie in Saarbrücken rotiert. Im DFB-Pokal veränderte der 50-Jährige seine Startelf auf fünf Positionen. Am Ende schied der Rekordmeister blamabel aus. Geht Tuchel trotzdem nochmal ein ähnliches Risiko gegen Heidenheim ein?

Erstmeldung vom 10. November: München – Nach dem Bundesligakracher in Dortmund und Champions League unter der Woche, steht für den FC Bayern am Wochenende wieder der normale Bundesligaalltag an. Der deutsche Rekordmeister empfängt am Samstag Aufsteiger Heidenheim.

Tuchel kündigt Veränderungen in Startelf an

Für Cheftrainer Thomas Tuchel trotzdem das nächste „schwierige Spiel“ – gerade nach den beiden „mental anstrengenden“ Partien in der letzten Woche. Der 50-Jährige kündigte nicht nur deswegen einige Änderungen in der Startelf für Samstag an.

„Wir werden eine gute Mischung finden aus Wechseln, die aus medizinischer Sicht sein müssen, und dem Wunsch, frische Energie – nach den beiden anstrengenden Partien – auf den Platz zu bringen“, erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem 11. Spieltag. „Wir müssen schlau sein.“

Aleks Pavlocvic und Konrad Laimer könnten gegen Heidenheim die Doppelsechs bilden. © IMAGO/Ulrich Wagner

Raphael Guerreiro vor Comeback: Maximal eine Halbzeit geplant

Im Tor wird dabei aller Voraussicht nach wieder Manuel Neuer stehen. Der Körper des 37-Jährigen verkraftete die ersten Partien seit seinem Comeback gut. In der Viererkette davor dürfte Tuchel allerdings Änderungen vornehmen. Gerade Dayot Upamecano wird wohl nach seiner Muskelverletzung mit Blitz-Startelfcomeback gegen Dortmund und Galatasaray eine Verschnaufpause bekommen.

Leon Goretzka dürfte in diesem Fall an die Seite von Minjae Kim in der Innenverteidigung rücken. Auf den Außenpositionen werden mangels Alternativen wohl wieder Noussair Mazroui und Alphonso Davies auflaufen. Auch wenn gerade der Kanadier in den vergangenen Wochen ein immenses Pensum abspulte. Ersatz Raphaël Guerreiro kehrt gegen Heidenheim zwar wieder in den Kader zurück, soll aber laut Tuchel maximal eine Halbzeit spielen. Am Ende könnte es auf ein Jobsharing zwischen den beiden Linksfüßen hinauslaufen.

Bayern-Youngster vor Startelfdebüt?

Im Mittelfeld muss Tuchel erneut auf den rotgesperrten Joshua Kimmich verzichten, und da Goretzka wohl in der Innenverteidigung gebraucht wird, steht mit Konrad Laimer nur noch ein etatmäßiger Sechser zur Verfügung. Die Chance für Youngster Aleksander Pavlovic? „Er ist bereit dafür und absolut ein Kandidat“, bestätigte Tuchel auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA.

Sollte Tuchel beim bewährten 4-2-3-1 bleiben, dürfte Pavlovic wohl sein Startelfdebüt feiern. In der offensiven Dreierreihe wird aller Voraussicht nach Thomas Müller den verletzten Jamal Musiala ersetzen. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch“, sagte der FCB-Coach zu einem Startelfeinsatz von Müller. Neben dem Oberbayern ist Leroy Sané gesetzt, während Kingsley Coman eine Pause erhalten dürfte. Mathys Tel oder Serge Gnabry sind die ersten Ersatzkandidaten. (kk)

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Mazraoui, Goretzka, Kim, Davies (Guerreiro) – Laimer, Pavlovic – Sané, Müller, Gnabry (Tel) – Kane