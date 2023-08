Schon am ersten Tag knackt Kane den ersten Rekord beim FC Bayern

Von: Hannes Niemeyer

Ein besonderer Stürmer für besondere Zahlen. Kaum ist Harry Kane beim FC Bayern angekommen, schreibt er auch bereits den ersten Rekord für seinen neuen Verein.

München – Erstes Bundesliga-Spiel, erstes Bundesliga-Tor: Harry Kane ist beim FC Bayern München angekommen. Blieb der Rekordtransfer der Liga beim Supercup-Debakel gegen RB Leipzig nach seiner Einwechslung noch torlos, lief es beim 4:0 gegen Bremen direkt besser – trotz eines kuriosen Regelbruchs. Das Tor zum 1:0 leitete Kane ein, den Treffer zum 2:0 machte er direkt selber.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Rekord-Stürmer Harry Kane: Neuzugang braucht nur einen Tag für Bestmarke beim FC Bayern

Ein Auftakt nach Maß, der auch in der tz-Einzelkritik zum Spiel gegen Werder direkt mit einer Top-Note belohnt wurde. An sein neues Leben in München muss sich der 100-Millionen-Mann aber noch ein wenig gewöhnen – Stichwort Rechtsverkehr und Trachten. Letztere blieben Kane aber zunächst erspart, beim traditionellen Lederhosen-Shooting der Bayern vor der Wiesn fehlte der Torjäger. In München hat man den neuen Superstar aber schnell lieb gewonnen. Sozusagen von Tag eins an.

Denn genau einen Tag hat es offenbar gedauert, bis Harry Kane bereits den ersten Rekord für seinen neuen Verein gebrochen hat. Dafür musste er noch nicht mal auf dem Platz stehen. Der Andrang in den Fanshops war trotzdem gewaltig. Und das so gewaltig, dass es gleich eine neue Bestmarke gab. Laut Informationen des Kicker soll das Trikot von Harry Kane sich nämlich allein am ersten Tag nach dem Wechsel satte 13.000 Mal verkauft haben.

Begehrtes Leibchen: Rekordverdächtig viele Fans wollen ein Trikot von Harry Kane. © Carmen Jaspersen / dpa

Harry Kane stärkt die Marke FC Bayern: Rekord aus dem Jahr 2020 geknackt

Auch wenn die Bayern für Kane viel Geld auf den Tisch legen mussten: Die Merchandising-Zahlen scheinen den Hype um den neuen Top-Star immerhin mitzugehen. Wobei zu einer derartigen Verkaufszahl vermutlich auch Kanes Beliebtheit über die Stadtgrenze Münchens und auch bis nach Übersee eine Rolle gespielt haben dürfte. Aber wo auch immer die Trikots gekauft wurden – die Marke FC Bayern stärkt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit seiner Strahlkraft und Popularität in jedem Fall.

Mit seinem Top-Wert an Verkäufen stellt Kane übrigens einen Rekord aus dem Jahr 2020 ein. Damals gewannen die Münchner unter Trainer Hansi Flick am 23. August 2020 das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain, krönten sich damit zum Triple-Sieger. Am Tag darauf wollten so viele Fans wie noch nie ein Trikot des Rekordmeisters – eine Bestmarke, die durch den Kane-Wechsel nun wohl pulverisiert wurde.

Aber nicht nur die Fans sind dank ihres neuen Stürmer-Stars voller Glück, auch Harry Kane hat bereits kurz nach seiner Ankunft in München einen schönen Grund, zu feiern. Seine Frau brachte kürzlich das vierte gemeinsame Kind zur Welt. (han)