Gänsehaut-Moment nach dem Bayern-Spiel in der Kurve: „Er hat es sich so verdient“

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern gerät gegen Borussia Mönchengladbach in den Rückstand, lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Danach wird vor allem einer gefeiert.

München/Mönchengladbach – Mathys Tel ist für den FC Bayern München enorm wichtig. Das hat er auch im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder unter Beweis gestellt. In der 81. Minute kam der 18 Jahre alte Stürmer für Leon Goretzka beim Stand von 1:1 ins Spiel, nur sechs Minuten später, nämlich in der 87. Minute, erzielte er dann nach einer Ecke das Siegtor. Entsprechend euphorisch feierten die Fans Tel in der Kurve – stellen sich also erneut hinter den jungen Stürmer, der vor wenigen Wochen auf widerliche Weise rassistisch beleidigt worden war.

Mathys Tel Geboren am: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Position: Sturm Aktueller Marktwert: 20 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Fans des FC Bayern feiern Mathys Tel

Rückblick: Im ersten Pflichtspiel der Saison – dem Supercup gegen Leipzig – ließ Tel einige Großchancen liegen, der FC Bayern musste sich am Ende mit 0:3 gegen die Sachsen geschlagen geben. Einige Menschen suchten einen Schuldigen und fanden diesen dann offenbar in Tel. Auf dem Instagram-Profil des jungen Franzosen waren widerliche Kommentare zu lesen. Die Bayern-Fans entschieden sich deshalb schon im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den FC Augsburg ein Zeichen zu setzen.

Denn die rassistischen Beleidigungen sind ein absolutes No-Go für die Fans des FC Bayern. Auf einem Banner, das während des Spiels in der Südkurve hing, stand: „Wir stehen hinter dir, Mathys - gemeinsam gegen Rassismus.“ Bei seinem 20-minütigen Einsatz wurde er zusätzlich mit lauten Sprechchören gefeiert. Ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

Mathys Tel wurde nach seinem Siegtreffer für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach von den Bayern-Fans bejubelt. © Markus Fischer/imago

Sprechchöre für Bayern-Star Mathys Tel nach Sieg gegen Mönchengladbach

Auch nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, in dem Tel den Siegtreffer erzielte, waren wieder laute Sprechchöre zu hören. Der 18 Jahre alte Stürmer dreht sich in Richtung Gästekurve, genießt die Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird.

„Er hat es sich so verdient“, schreibt ein User unter ein kurzes Video auf X (ehemals Twitter), das aus dem Block der Münchner aufgenommen wurde. „Gänsehaut. Geiler Typ. Freut mich für ihn, auch nach der Rassismus-Sch****e“, kommentiert ein anderer das Video, auf dem die Sprechchöre mit Tels Namen deutlich zu hören sind.

FC Bayern stellt sich schützend vor Mathys Tel

Neben den Fans stellten sich aber auch die Spieler des FC Bayern und der Verein selbst sofort schützend vor ihren Youngster, als die Kommentare auf Instagram aufgetaucht waren. Mittlerweile ist ein Großteil gelöscht, die Kommentarfunktion wurde eingeschränkt. Stattdessen gibt es viele Solidaritätsbekundungen.

Eine Userin entschuldigt sich für „all die hasserfüllten Kommentare“, ein weiterer aktueller Kommentar eines Users bekundet seine Unterstützung: „Mathys, wir stehen hinter dir und lieben dich! Wir wissen es unglaublich zu schätzen, wie sehr du dich mit dem Verein identifizierst, und wir werden alle unser Bestes tun, damit du dich hier wohlfühlst!“ Diese Kommentare und das Echo der Fans im Stadion wird lauter sein, als die rassistischen Beleidigungen. Auf dem Platz zeigt Tel jedenfalls, dass er ein wichtiger Baustein im Verein des FC Bayern ist. (msb)