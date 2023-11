Tuchel und Khedira liefern sich kuriosen DAZN-Moment nach Bayern-Spiel

Von: Melanie Gottschalk

Sami Khedira lobt den FC Bayern für seine Performance gegen den 1. FC Köln – kann sich aber einen kleinen Seitenhieb in Richtung Thomas Tuchel nicht verkneifen.

München – Die letzte Länderspielpause des Jahres ist Geschichte, seit Freitagabend rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Der FC Bayern spielte gegen den 1. FC Köln seine Dominanz aus und siegte am Ende verdient mit 1:0. Auch Sami Khedira fand nur lobende Worte für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, konnte sich einen Seitenhieb in Richtung des Coaches aber nicht verkneifen.

Sami Khedira Karriereende: 2021 Größte Erfolge: Weltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2014, Spanischer Meister 2012, Deutscher Meister 2007, 5x Italienischer Meister

Khedira mit kleinem Seitenhieb auf Tuchel: „Jeder hat seine Macken, Thomas auch“

Mitten in seinem Resümee zum Spiel des FC Bayern gegen Köln sagte Khedira am DAZN-Mikro: „Jeder Mensch, jeder Trainer hat seine Macken, Thomas hat sie auch.“ Tuchel, der zuvor Richtung Boden geblickt und den Worten des Weltmeisters von 2014 aufmerksam gelauscht hatte, schaute Khedira an und grinste. Der sah ebenfalls in Richtung des Trainers und sagte lächelnd: „Die hast du.“ Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra, welche das denn seien, schüttelt Tuchel nur lachend den Kopf und Khedira sagt abschließend: „Er ist ein herausragender Trainer und deshalb heute Glückwunsch zu verdienten drei Punkten, auch wenns nur ein 1:0 war. Da könnte man jetzt wieder kritisieren. Aber nein, Spaß beiseite, hochverdient und dafür Glückwunsch!“

Zuvor hatte Khedira bereits über die Dominanz des FC Bayern gegen den 1. FC Köln gesprochen: „Vor zwei Wochen standen wir zusammen, kurz vorher waren Thomas und sein Team kritisiert worden, für keine Weiterentwicklung, für keine Handschrift, für keine Dominanz. Wenn du so spielst heute – unabhängig von der Spielansetzung – so klar, so dominant, so konsequent und so konzentriert über 90 Minuten, dann ist das für mich schon absolute Top-Klasse“, resümierte der Weltmeister von 2014 am DAZN-Mikro.

Sami Khedira kann sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Thomas Tuchel nicht unterdrücken. Der nimmt es mit Humor. © Montage: Chai v.d. Laage/Treese/imago

Khedia kontert Kritik am FC Bayern

Auch das verlorene Spiel im DFB-Pokal gegen Saarbrücken sprach Khedira erneut an, sagte aber, dass der FC Bayern in neun von zehn Fällen ein solches Spiel gewinnen würde. „Ich halte jetzt kein Plädoyer für Thomas Tuchel oder für die Bayern, aber das ist schon richtig gut. Sie haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten Gegentore, ungeschlagen auch in der Champions League“, kontert er die Kritik, die in den vergangenen Wochen immer wieder aufgekommen war.

Khedira erkenne mittlerweile eine klare Handschrift. „Mit Kane, was man heute auch wieder gesehen hat, mit Sané, mit Coman, aber auch mit Choupo-Moting oder Thomas Müller, ich erkenne eine klare Idee“, sagte er. Am kommenden Wochenende empfängt der FC Bayern die kriselnden Unioner aus Berlin, dann soll erneut die Spielidee umgesetzt werden – anders als gegen Köln dann sicher auch wieder mit Wechseln. (msb)