Mario Baslers Verdacht zum Nagelsmann-Aus: „Müller könnte wieder eine Rolle gespielt haben“

Von: Antonio José Riether

Mario Basler sprach kürzlich über den Trainerwechsel beim FC Bayern. Dabei äußerte der Ex-Profi einen Verdacht über den möglichen Auslöser der Nagelsmann-Freistellung.

München – Auch mehrere Tage nach der Freistellung von Julian Nagelsmann wird über die Hintergründe der Entscheidung gerätselt. Am Freitag hatten die Verantwortlichen des FC Bayern München den Cheftrainer und drei seiner Assistenten beurlaubt, für ihn übernimmt Thomas Tuchel. Ex-Bayern-Profi Mario Basler zeigte sich in seinem Podcast „geschockt und völlig überrascht“. Er will einen Grund für die Trennung kennen – und spekuliert über Nagelsmanns nächste Trainerstation.

Mario Basler Geboren: 18. Dezember 1968 in Neustadt an der Weinstraße Stationen als Spieler (Auswahl): 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Bayern Größte Erfolge: Europameister 1996, 2 x Deutscher Meister, 2 x DFB-Pokal-Sieger Länderspiele: 30 (2 Tore)

Mario Basler spricht über Nagelsmann-Freistellung beim FC Bayern

Der ehemalige Nationalspieler Basler zählt zu den alteingesessenen Experten der deutschen Medienlandschaft. So machte er nach seiner Karriere als TV-Experte, Bild-Kolumnist oder Doppelpass-Dauergast auf sich aufmerksam. Dort zeichnete er sich besonders durch seine markigen Sprüche und hitzige Wortgefechte in Debatten aus.

Nach dem plötzlichen Trainerwechsel in München, den kaum einer hatte kommen sehen, schaltete auch er sich ein. In seinem Podcast Basler ballert widmete sich der Europameister von 1996 dem derzeit wichtigsten Thema im deutschen Fußball. Dabei äußerte er den Verdacht, Bayern-Urgestein Thomas Müller könne etwas mit dem Nagelsmann-Aus zu tun haben.

Mario Basler verdächtigt Thomas Müller - „Könnte wieder eine Rolle gespielt haben“

Die Gründe erschließen sich dem 30-fachen DFB-Spieler nicht, Basler sieht viele Widersprüche. „Ich fand viele Aussagen auf der Bayern-Pressekonferenz sehr kurios“, so der Offensivspieler. „Der Trainer hätte die Mannschaft in der Kabine verloren. Kimmich, Goretzka sagen, das stimmt nicht“, fasste er die gegensätzlichen Aussagen der Führungsetage und der beiden deutschen Nationalspieler zusammen.

Basler glaubt offenbar, dass die Kritik von innerhalb der Mannschaft kam. „Thomas Müller könnte auch schon wieder eine Rolle gespielt haben“, vermutet der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 1994/95. Tatsächlich hatte sich Müller nach der Freistellung von Nagelsmann bedeckt gehalten, erst am Sonntagnachmittag setzte er auf Instagram ein Statement ab. Einem Bericht von Bild zufolge soll Müllers Haltung gegenüber seinem Ex-Trainer „neutral“ gewesen sein.

Mario Basler vermutet, dass Thomas Müller etwas mit der Nagelsmann-Freistellung zu tun haben könnte. © ActionPictures/tagesspiegel/imago

Mario Basler sieht Julian Nagelsmann als nächsten Real-Madrid-Trainer

Auch die Zukunft von Julian Nagelsmann war Thema während des Podcasts, Basler prognostiziert dem Landsberger eine große Zukunft. „Ich glaube, dass er der nächste Trainer bei Real Madrid wird. Es gibt ja schon heiße Gespräche, Diskussionen. Es wird ja schon aus den spanischen Zeitungen vermeldet mehr oder weniger, dass Interesse besteht an Julian“, meinte der 54-Jährige, der offenbar viel von seinem 35-jährigen Kollegen hält. Basler ist seit Februar 2022 Cheftrainer des Kreisligisten SC Türkgücü Osnabrück.

Basler kritisierte angesichts der Beurlaubung von Nagelsmann die Vorgänge im Fußball-Business. Derzeit sei es „als Trainer so, ob du Erster oder Letzter bist, die schmeißen dich sowieso raus“, polterte der zweifache Deutsche Meister. Besonders auf der Pressekonferenz der Münchner hatte sich dies seiner Ansicht nach gezeigt.

Mario Basler kritisiert FCB-Führungsriege: „So viel Mist kann ich gar nicht wiedergeben“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hatten die schwankenden Leistungen als Hauptgrund für die Trennung genannt. Für Basler war dies jedoch zu durchschaubar. „Die ganze Pressekonferenz, die ich mir da angehört habe, so viel Mist kann ich gar nicht wiedergeben, was ich da gehört habe. Auch teilweise von Oliver Kahn“, kritisierte er seinen ehemaligen Mitspieler.

Schon am Montag, am Tag nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen, sei Nagelsmann für Basler schon nicht mehr Trainer des Rekordmeisters gewesen. „Sie konnten ihn aber nicht entlassen, weil, wenn Tuchel abgesagt hätte, wäre Julian Nagelsmann heute noch Trainer. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es so gelaufen wäre“, meinte Basler. Salihamidzic hatte den Vorgang des schnellen Trainerwechsels in ähnlicher Form noch im Doppelpass skizziert, weit weg von der Wahrheit scheint Basler also in dem Aspekt nicht zu sein. (ajr)