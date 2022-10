Bundesliga: So sehen Sie 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern live im TV und Live-Stream

Teilen

In der Bundesliga steht für den FC Bayern München das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim an. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Sinsheim - Nach der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals geht es am Wochenende mit dem 11. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 weiter. Auf den FC Bayern, dem aktuellen Tabellenzweiten, wartet das Duell mit dem Vierten, der TSG 1899 Hoffenheim.

Beide Klubs konnten sich unter der Woche für das Pokal-Achtelfinale qualifizieren. Die Mannschaft von Chefcoach Julian Nagelsmann setzte sich beim FC Augsburg mit 5:2 durch. Auch Hoffenheim feierte einen hohen Sieg gegen einen Erstligisten: das seit Sommer von André Breitenreiter trainierte Team besiegte den FC Schalke 04 mit 5:1.

In der Liga trennen FCB und TSG lediglich zwei Zähler. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber somit am amtierenden deutschen Meister vorbeiziehen. Doch die Münchner werden alles daran setzen, den Vier-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin nicht noch größer werden zu lassen.

Platz Klub Spiele S U N Tore Punkte 1. 1. FC Union Berlin 10 7 2 1 18:6 23 2. FC Bayern München 10 5 4 1 30:8 19 3. SC Freiburg 10 5 3 2 14:13 18 4. TSG 1899 Hoffenheim 10 5 2 3 17:10 17 5. Eintracht Frankfurt 10 5 2 3 21:17 17

Nicht mitwirken können weiterhin Torwart Manuel Neuer (Schultereckgelenksprellung), Verteidiger Lucas Hernández (Muskelbündelriss) und Leroy Sané (Muskelfaserriss). Wie Trainer Nagelsmann auf der Spieltags-PK mitteilte, fällt zudem Thomas Müller (Magen-Darm) aus.

TSG 1899 Hoffenheim empfängt den FC Bayern: Wann ist Anpfiff?

Die BL-Begegnung zwischen 1899 Hoffenheim und Bayern München findet am Samstag, den 22. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim. Das Stadion hat eine Kapazität von 30.150 Plätzen.

FC Bayern München: Bilanz gegen 1899 Hoffenheim

Im Fußball-Oberhaus trafen Hoffenheim und der FC Bayern bislang 28 Mal aufeinander. 18 Mal ging der Rekordmeister als Sieger vom Feld, vier Partien konnten die Kraichgauer für sich entscheiden. Sechs Matches endeten mit einem Unentschieden. In der letzten Saison gewann Bayern in der Hinrunde vor heimischer Kulisse mit 4:0, in der Rückrunde teilten sich die Klubs die Punkte (1:1).

1899 Hoffenheim - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Kabak, Nsoki - Skov, Prömel, Geiger, Baumgartner, Angelino - Rutter, Dabbur FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (Mané), Musiala, Coman - Choupo-Moting

1899 Hoffenheim - FC Bayern: Wer zeigt das Bundesligaspiel live im TV?

Das Duell zwischen der Turn- und Sportgemeinschaft und dem FC Bayern läuft am Samstagnachmittag live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter startet um 14 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD. Aus dem Studio melden sich Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Auf den oben genannten Kanälen läuft ab 15.30 Uhr die Konferenz mit allen Partien. Wer dagegen nur das Einzelspiel TSG vs. FCB sehen möchte, sollte vor Spielbeginn auf Sky Sport Top Event HD beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 3 HD umschalten. Kommentator ist Kai Dittmann.

TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream

Sky-Kunden können die Begegnung auch online im Live-Stream verfolgen - mit Sky Go. Voraussetzung dafür ist ein gültiges Abo, in dem das Bundesliga-Paket enthalten ist. Wer sich nicht langfristig an Sky binden möchte, kann auch auf das Angebot WOW (ehemals Sky Ticket) zurückgreifen.

1899 Hoffenheim gegen Bayern München: Bundesliga-Übertragung im Überblick

TV Sky Live-Stream Sky Go Live-Ticker tz.de Highlights ARD (ab 18.30 Uhr), ZDF (ab 23 Uhr)

FC Bayern gastiert bei 1899 Hoffenheim: Bundesliga im Live-Ticker

Wir bieten auch am Samstag einen Live-Ticker zum Bundesliga-Match 1899 Hoffenheim gegen Bayern München an. Dort verpassen Sie nichts, was auf dem Platz passiert. Darüber hinaus finden Sie auf tz.de rund um die Uhr alle Infos zum deutschen Rekordmeister. (sk)