Bundesliga: Wo läuft Leverkusen gegen FC Bayern live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Am Sonntag ist der FC Bayern zu Gast bei Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München – Das Top-Spiel des 25. Bundesliga-Spieltags steigt am Wochenende zwischen Bayer 04 Leverkusen und Rekordmeister FC Bayern München. Anpfiff ist am Sonntag, 19. März 2023, um 17.30 Uhr in der BayArena.

Top-Spiel in der Bundesliga: Duell zwischen Leverkusen und Bayern wird bei DAZN übertragen

Die Begegnung Bayer gegen Bayern wird am Sonntag ab 17.30 Uhr live und exklusiv beim Streaming-Portal DAZN übertragen.

Die Vorberichte mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Michael Ballack beginnen um 16.45 Uhr.

Kommentieren wird die Partie Uli Hebel zusammen mit Ballack.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Bayern will Tabellenspitze verteidigen - Schweres Los in der Champions League

Am vergangenen Spieltag konnten die Bayern durch das 5:3 gegen den FC Augsburg ihren Platz an der Tabellenspitze gegenüber Verfolger Dortmund behaupten. Besser noch: Durch das 2:2-Remis im Ruhrpott-Derby zwischen Schalke und dem BVB beträgt der Vorsprung nun sogar zwei Punkte. Unterdessen erwischten die Münchner bei der Viertelfinal-Auslosung der Champions League am vergangenen Freitag mit Manchester City ein absolutes Hammer-Los.

Der FC Bayern ist am Sonntag zu Gast bei Bayer Leverkusen. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Die Werkself ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis) und konnte sich unter der Woche in der Europa League mit einem souveränen 2:0-Sieg bei Ferencváros Budapest für das Viertelfinale qualifizieren.

Leverkusen empfängt den FC Bayern: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Begegnung Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München Anpfiff 17.30 Uhr Stadion BayArena (Leverkusen) TV - Live-Stream DAZN Live-Ticker tz.de

