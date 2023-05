Zoff um neues Bayern-Trikot – Leipzig kontert mit frecher Aktion in München

Von: Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern hat sein neues Trikot präsentiert. Vor dem Duell mit Leipzig hat der Gegner eine provokante Werbe-Aktion in München gestartet.

München – Für das Design des neuen Heimtrikots hat sich der FC Bayern von der Vergangenheit inspirieren lassen. Nein, nicht etwa vom legendären Schlachtruf von Sammy Kuffour („Wir wollen rot-weiße Trikots“), sondern von der Mannschaft des Jahres 1965, die diese Farb-Kombination nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga getragen hatte.

Das neue Bayern-Heimtrikot Farben: Rot und Weiß Preis (Fan-Version): 99,95 Euro Preis (Spieler-Version): 149,95 Euro

FC Bayern erhöht den Trikot-Preis um zehn Euro

Vom damaligen Preisniveau ist das aktuelle Bayern-Leiberl allerdings so weit entfernt wie der Tegernsee von Tokio. Statt bisher 89,95 Euro müssen Fans für das neue Dress 99,95 Euro auf den Tisch legen. Die sogenannte Authentic-Version, aus dem selben Stoff gefertigt wie die Trikots der Spieler, kostet 149,95 statt 139,95 Euro. Vor allem in den sozialen Medien machten die Fans ihrem Unmut über die saftige Preiserhöhung Luft.

Das ist auch dem deutschen Rekordmeister nicht verborgen geblieben, der seinen Fans im Rahmen seiner Möglichkeiten entgegenkommt und eine spezielle Sonderaktion anbietet. „Bis zum 30. Juni 2023 sind der Spielerflock und der individuelle Flock im Wert von 15 € gratis. Dies gilt im offiziellen FC Bayern Store bei jedem Kauf eines Heimtrikots der Saison 2023/24“, heißt es auf der Club-Homepage. Auch andere Top-Clubs, die von Adidas ausgerüstet wurden, haben ihre Preise erhöht. Das neue Heimtrikot von Juventus Turin kostet beispielsweise 100 Euro.

Um das neue Trikot des FC Bayern ist ein kurioser Wettstreit mit Gegner Leipzig ausgebrochen. © Screenshot/Twitter/FC Bayern

Neues Bayern-Trikot zunächst ohne umstrittenen Qatar-Airways-Flock

Nicht nur der Preis sorgt für Zündstoff, auch die roten Ärmel der Münchner Arbeitskleidung könnten zum Politikum werden. Auf der linken Seite ist normalerweise das Logo von Sponsor Qatar Airways zu lesen, doch im Fanshop werden die Trikots ohne den Schriftzug des Partners vertrieben. Ein erster Hinweis, dass die Partnerschaft, die am 30. Juni ausläuft, nicht verlängert wird? Auf Anfrage teilt der deutsche Rekordmeister diesbezüglich mit: „Das Heimtrikot für die Saison 2023/2024 ging bereits vergangenen Spätsommer in Produktion. Das Airline-Logo wurde nicht integriert, weil keine Entscheidung über die Verlängerung des bis Ende Juni geltenden Vertrages vorlag.“

Ein anderer Schriftzug sorgt hingegen für Stolz und Freude in der roten Welt: In der Innenseite des Kragens ist „Rot & Weiß ein Leben lang“ eingestickt, im Nacken ist „Mia san mia“ zu lesen. Passend dazu lässt sich Vereinsikone Thomas Müller wie folgt zitieren: „Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München.“ Das neue Torwart-Dress wird komplett in Schwarz gehalten. Über die Farbe ließ Kapitän Manuel Neuer seine Fans abstimmen.

Trikot-Sticheleien vor dem Spitzenspiel zwischen Bayern und Leipzig

Kurios: Das Spitzenspiel am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky) wird auch zum Trikot-Gipfel. Denn nicht nur die Bayern werden dann zum ersten Mal im neuen Gewand erstrahlen, sondern auch die Leipziger. Die Sachsen haben mit einer frechen Guerilla-Marketingaktion am Donnerstag die bayerische Landeshauptstadt erobert.

Auf digitalen Werbeflächen unter anderem am Stachus stand mit einem Hinweis auf die Partie: „Unser neues Trikot“. Vermutlich werden die Bullen ihr neues Auswärtstrikot präsentieren. Dem Duell Tradition gegen Kommerz steht jetzt also auch aus optischer Sicht nichts mehr im Wege. (Manuel Bonke)